Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый судья и старые вопросы: почему дело Лерчек передали другому судье и что об этом говорит её адвокат
Опаснее цензуры: Валерия Гай Германика назвала угрозу, которая убивает современное кино
Мода развернулась на тридцать лет назад: обувь в духе 90-х снова собирает восхищённые взгляды
Город-призрак оказался братской могилой: Кабра раскрыла жестокость древней осады
Зовете кошку, а она не слышит? 4 звука, на которые мгновенно примчится даже ленивый питомец
Вместо триумфа лишь опыт: Дюжев признал неочевидные последствия своего политического дебюта
Время кормить капусту: правильный коктейль удобрений в июне определит размер кочана к августу
Спина как струна, ягодицы — как орех: 4 эффективных упражнения лежа на животе
Редкий гриб: подмосковные леса подарили первую краснокнижную находку

Обычные приседания проходят мимо неё: одна деталь техники будит самую капризную зону бедра

Спорт

Классические приседания хороши, но они часто нагружают только переднюю поверхность бедра, оставляя другие зоны без внимания. Если вам хочется сместить акцент на внутреннюю часть ног и ягодицы, не перегружая при этом поясницу, стоит пересмотреть саму механику движения. Рассказываем, как небольшое изменение в стойке полностью меняет работу мышц.

Приседания
Фото: freepik
Приседания

Механика движения и работа мышц

Главное отличие плие от стандартного седа — выраженная ротация бедер наружу. Это смещает фоцентр тяжести и заставляет внутреннюю поверхность бедра включаться в работу с первых сантиметров движения. Корпус при этом остается в более вертикальном положении, что снижает давление на поясничный отдел. Укрепление мышц таза через такие векторы нагрузки помогает стабилизировать позвоночник и улучшить осанку.

"Плие незаменимо для тех, кому нужно изолированно нагрузить приводящие мышцы без чрезмерного утомления разгибателей спины. Это вопрос не только эстетики, но и баланса сил в коленном суставе", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по силовому тренингу Дмитрий Миронов.

Основную нагрузку забирают большие ягодичные мышцы, медиальные головки квадрицепсов и аддукторы. Пресс выполняет роль стабилизатора, удерживая позвоночник в нейтральном положении. Если вы предпочитаете упражнения без веса, плие станет базовым элементом для поддержания мышечного тонуса в домашних условиях.

Алгоритм правильного выполнения

Для старта необходимо расставить стопы значительно шире плеч. Носки разворачиваются под углом 30–45 градусов относительно центральной оси. Контроль коленей является критическим фактором: они должны двигаться строго по направлению стоп, не заваливаясь внутрь. Опускаться следует до параллели с полом, чувствуя растяжение в тазобедренной области. Правильная техника приседаний исключает отрыв пяток от поверхности.

Параметр Рекомендация
Угол разворота стоп от 30 до 45 градусов
Глубина опускания до параллели бедер с полом
Положение корпуса строго вертикальное

"Если при широкой постановке стоп вы чувствуете дискомфорт в коленях, значит, мобильность суставов ограничена. В таком случае стоит немного сузить стойку", — подчеркнул тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков в беседе с Pravda.Ru.

Варианты работы с отягощением

Для прогрессии тренировочного процесса целесообразно использовать свободные веса. Наиболее эргономичный вариант — удерживание одной гантели или гири перед собой на вытянутых или слегка согнутых руках. Такой метод позволяет лучше центрировать нагрузку и избегать чрезмерного наклона вперед, что часто случается в фитнес методиках со штангой на плечах.

Работа с эспандером над коленями добавляет боковое сопротивление, заставляя ягодицы работать интенсивнее для удержания бедер в развернутом положении. Это превращает простое движение в функциональную нагрузку, которая готовит суставы к более серьезным испытаниям. Каждое повторение должно быть осознанным, без использования инерции.

"Механическое повторение без контроля таза лишает упражнение смысла. Плие требует концентрации на каждом сантиметре подъема", — отметил эксперт Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о приседаниях плие

Чем плие отличается от стиля сумо?

В плие спина удерживается максимально ровно, а таз уходит вниз, а не назад. Это смещает акцент с мышц спины на внутреннюю часть бедра.

Обязательно ли использовать степ-платформы?

Возвышение нужно только при работе с гантелью большого объема, чтобы снаряд не касался пола раньше, чем бедра достигнут параллели.

Как часто нужно включать это упражнение в план?

Достаточно двух тренировок в неделю в составе комплексной программы на нижнюю часть тела.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по силовому тренингу Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Ближний Восток
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Еда и рецепты
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе Любовь Степушова Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Последние материалы
Зовете кошку, а она не слышит? 4 звука, на которые мгновенно примчится даже ленивый питомец
Вместо триумфа лишь опыт: Дюжев признал неочевидные последствия своего политического дебюта
Обычные приседания проходят мимо неё: одна деталь техники будит самую капризную зону бедра
Время кормить капусту: правильный коктейль удобрений в июне определит размер кочана к августу
Спина как струна, ягодицы — как орех: 4 эффективных упражнения лежа на животе
Редкий гриб: подмосковные леса подарили первую краснокнижную находку
Вес растет на пустом месте? Как бытовые привычки сводят на нет борьбу с лишними килограммами
Видео 2017 года, улыбки и признание в день рождения: как жена больного Брюса Уиллиса отметила 50-летие
Пучок щавеля меняет всё блюдо: эта долма получится сочнее привычных голубцов
Брюссель капитулировал перед требованием Венгрии отменить ускоренный приём Украины в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.