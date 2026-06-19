Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров выдвинул встречные требования к Европе для возобновления диалога по Украине
Поклонники заподозрили неладное в семье звёзд: Пугачёва выставила личный снимок спустя сутки тишины
Настоящий кошмар жителей Тюмени: кровожадные стаи превратили отдых у воды в опасное испытание
Кот методично уничтожает фикус? Природа вынудила животное разбойничать — но её можно обмануть
Пермские курорты начинают большую трансформацию: регион решился на радикальный пересмотр стратегии
Одни вещи живут сезон, другие годами: эти летние платья снова оказались в центре моды
Мясная начинка раскрывается по-новому: люля-кебаб в тесте затмит привычный шашлык
Сердце разрывалось от горя: неожиданный визит Бородиной заставил Орлову забыть о слезах
Парковка, открытая дверь и слухи о романе: с кем заметили Шакиру и кто этот загадочный мужчина

Ваша спина скажет спасибо: одно упражнение, чтобы забыть о сутулости раз и навсегда

Спорт

Привычка сутулиться у стола часто приводит к тому, что плечи непроизвольно уходят вперед, а спина принимает форму знака вопроса. Это не просто вопрос эстетики, а сигнал о том, что глубокие мышцы перестали справляться с ежедневной нагрузкой. Если игнорировать такие проявления, дискомфорт в области лопаток становится постоянным спутником рабочего дня.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Фокус на глубокие мышцы

Проблема многих тренировок заключается в избыточной нагрузке на шею, которая и так страдает от напряжения. В данном случае акцент смещается на ромбовидные мышцы и задний пучок дельт. Они выступают своеобразным корсетом, удерживающим лопатки в правильном положении. Когда этот каркас крепкий, плечи расправляются сами собой без волевых усилий.

Сидячий образ жизни диктует свои правила, и мышцы постепенно привыкают к пассивному растяжению. Чтобы этот процесс не стал необратимым, важно регулярно давать точечную нагрузку. Упражнение "Т-подъем" не требует специальной подготовки, но требует предельной концентрации на ощущениях.

Техника выполнения по шагам

Для начала нужно лечь на ровную поверхность животом вниз. Руки следует развести строго в стороны, чтобы тело напоминало букву Т. Ладони обращены к полу, а лоб мягко касается поверхности. Это положение головы критически важно — оно полностью выключает из работы мышцы шеи, предотвращая ненужное напряжение. На выдохе руки плавно отрываются от пола.

"Для получения реальной пользы не нужно гнаться за высотой подъема рук. Достаточно пары сантиметров, если при этом вы чувствуете, как лопатки стремятся друг к другу. Такой осознанный подход значительно ускоряет прогресс", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Тот самый секрет заключается в задержке в верхней точке. Движение должно быть максимально плавным, без рывков и инерции. Опускать руки нужно так же медленно, как и поднимать. Если выполнять этот вариант тренировки ежедневно, тело быстро запомнит правильный паттерн движения.

Параметр Рекомендация
Количество подходов 3 цикла с отдыхом в 30 секунд
Повторения от 12 до 15 раз за один подход
Положение головы Лоб всегда прижат к полу

Практические тонкости для результата

Часто в погоне за стройностью люди забывают о состоянии спины, хотя именно она создает правильный силуэт. Каждое решение в пользу короткой разминки в течение дня помогает избежать застоя лимфы и улучшает кровоснабжение тканей. Внимательное отношение к деталям, таким как дыхание и контроль мышц пресса, усиливает эффект в разы.

"Любая физическая активность должна быть в радость, а не в тягость. Если после сидения за компьютером вы чувствуете скованность, такая пятиминутная практика станет отличным инструментом для снятия мышечного панциря", — поделился мнением эксперт Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Важно следить за тем, чтобы плечи не поднимались к ушам. Это самая частая ошибка, которая сводит на нет все усилия. Старайтесь тянуть кончики пальцев в разные стороны, создавая натяжение. Такая простая деталь поможет расправить грудную клетку и сделает дыхание более глубоким.

Ответы на популярные вопросы об осанке

Можно ли делать это упражнение при болях в пояснице?

Поскольку лоб прижат к полу, а подъем осуществляется только за счет верхнего отдела спины, нагрузка на поясницу минимальна. Однако при острых болях стоит предварительно проконсультироваться с врачом.

Как часто нужно тренироваться, чтобы увидеть эффект?

Первые изменения в самоощущении наступают через две недели регулярных занятий. Главное — не пропускать дни и превратить это в такую же привычку, как чистка зубов.

Нужно ли использовать гантели?

На начальном этапе веса собственного тела вполне достаточно. Дополнительное отягощение может привести к потере контроля над техникой и ненужному напряжению в шее.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир. Новости мира
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор
Военные новости
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Последние материалы
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США
Покупка на вторичном рынке без страха: какие кроссоверы получили самые надежные вариаторы
Лазурный берег превратился в сточную канаву: популярный курорт Турции тонет в отходах
Кочан собирается в кулак: дешёвая подкормка поможет капусте стать плотной и крепкой
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Скорая помощь при жаре: как приготовить мятный лимонад с лимоном для быстрого утоления жажды
Опаснее цензуры: Валерия Гай Германика назвала угрозу, которая убивает современное кино
Новый судья и старые вопросы: почему дело Лерчек передали другому судье и что об этом говорит её адвокат
Мода развернулась на тридцать лет назад: обувь в духе 90-х снова собирает восхищённые взгляды
Цена ошибки — весь урожай: как дешевые семена стали одной из главных угроз для фермеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.