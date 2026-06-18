Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стандартные системы ПВО бессильны: в КНР представили технологию, которую невозможно обнаружить
Всё решили за три часа: актриса Любовь Аксёнова раскрыла подробности скоропалительного брака
Море начало толкать воду назад: прибрежные города Испании оказались в западне из-за физики
Мудрые хозяйки это не выбрасывают: паста из чесночных стрелок избавит от покупки готовых соусов
Триста тысяч на руки — не предел: какие ниши разогнали зарплаты в столице до максимума
Бузовой пришлось поменять шпильки на колёса: певица поразила Кремлёвский дворец после операции
Гардероб устал от предсказуемости: летняя верхняя одежда 2026 делает ставку на неожиданные акценты
Хозяин тайги теряет уверенность при виде крошечного зверя: сила здесь оказывается бесполезной
Ирландские болота скрывали это: скромный сорняк лишил опасные микробы защиты

Метаболизм после 45: 4 шага к телу, которое снова начнет сжигать жир как в 25 лет

Спорт

Лишний вес после сорока пяти лет часто списывают на возраст, хотя реальную причину стоит искать в биохимических сбоях. Замедление обмена веществ проявляется не только в цифрах на весах, но и в постоянной сухости во рту, отечности живота и беспричинной усталости. Когда привычные порции еды перестают давать энергию, а тело начинает копить запасы в самых неожиданных местах, пора пересматривать подход к привычному ритму жизни.

Девушка держится за живот
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка держится за живот

Биология процесса: почему горит энергия

Метаболизм представляет собой непрерывный цикл создания и разрушения молекул. С пищей человек получает сложные соединения, которые расщепляются в процессе катаболизма, высвобождая топливо для жизни. Затем эта энергия направляется на анаболизм — строительство белков, жиров и нуклеиновых кислот. После сорока пяти лет этот маятник часто сбивается, что напрямую бьет по эндокринной и пищеварительной системам.

"Обмен веществ — это не только работа желудка, это химия каждой клетки в организме. Если у человека наблюдаются хронические воспаления или постоянный стресс, тело переходит в режим жесткой экономии ресурсов, превращая любой обед в жировое депо", — объяснил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

На практике видно, что в организме все системы связаны напрямую. Сбой в одной влечет за собой каскад проблем у остальных. Если привычный рацион внезапно приводит к отекам и тяжести, значит, механизмы активности уже не справляются с нагрузкой. Тот самый секрет кроется в том, что метаболизм не замедляется сам по себе — его тормозят внешние факторы и дефициты.

Тревожные сигналы замедления

О замедленном обмене говорят не только трудности с похудением. В глаза бросается изменение осанки: плечевой пояс опускается из-за слабости мышц, а в области таза возникает перекос. Тяга к сладкому часто сигнализирует о проблемах с микрофлорой кишечника, а постоянное чувство голода после еды — о том, что питательные вещества попросту не усваиваются. Хроническая изжога и частые простуды также дополняют картину внутреннего застоя.

Признак сбоя Последствие
Отечность живота Застой лимфы и плохой ток жидкости
Хроническая усталость Экономия энергии всеми системами
Сухость во рту Нарушение водно-солевого баланса

Для восстановления баланса требуется время и системный подход. Важно отказаться от идеи резких ограничений. Организм, лишенный привычного продукта, при его возвращении в рацион начнет усиленно откладывать запасы на случай повторного голода. Любое значимое решение по изменению питания должно учитывать баланс белков и жиров.

"Белок — это фундамент для мышц, а мышцы потребляют энергию даже в состоянии покоя. После сорока пяти лет важно не просто меньше есть, а давать телу качественную силовую нагрузку, которая заставит обмен веществ работать на повышенных оборотах", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Методы разгона метаболизма

Первостепенное значение имеет сон. Нехватка отдыха ведет к дефициту мелатонина, после чего организм начинает экономить силы, лишь бы не отключиться в разгаре дня. Все процессы переходят в спящий режим. Второй важный рычаг — интервальные нагрузки. Они разгоняют кровь и лимфу, не приводя к переутомлению, которое часто случается в тренажерном зале. Статичное упражнение тоже может быть эффективным для тонуса сосудов.

Рацион стоит обогатить разогревающими специями, чесноком и продуктами с низким гликемическим индексом, такими как бобовые и орехи. Это стимулирует работу ЖКТ. Дополнительно полезен лимфодренажный массаж. Застой жидкости и целлюлит тормозят движение веществ в тканях, а механическое воздействие помогает убрать эти барьеры. Правильный вариант тренировок в сочетании с уходом за телом дает ощутимый результат за несколько недель.

"Если лимфа стоит, метаболизм не заведется. Массаж убирает отеки, возвращает тканям эластичность и буквально открывает шлюзы для вывода продуктов распада. Это такая же гигиена организма, как чистка зубов", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли разогнать метаболизм только диетой?

Нет, ограничения в еде без движения заставляют тело сжигать мышцы, а не жир. Это приводит к еще большему замедлению обмена веществ в долгосрочной перспективе.

Правда ли, что кофе помогает худеть?

Натуральный кофе и зеленый чай слегка ускоряют термогенез, но это работает только как дополнение к физической нагрузке и сбалансированному питанию.

Почему после тренировки сильно хочется есть?

Мышцам требуется энергия для восстановления. Это нормальный признак того, что обменные процессы активизировались и тело начало работать правильно.

Читайте также:

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, спортивный массажист Денис Захаров
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сосед-дачник знает толк: 5 способов применения соды, которые заменяют дорогие пестициды
Садоводство, цветоводство
Сосед-дачник знает толк: 5 способов применения соды, которые заменяют дорогие пестициды
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Мир. Новости мира
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Новости Белоруссии
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Популярное
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.

Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор Андрей Николаев Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку Любовь Степушова Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Капельный полив своими руками: как собрать систему, которая не забивается годами
Капельный полив своими руками: как собрать систему, которая не забивается годами
Последние материалы
Люк на участке — не повод для расстройства: как спрятать его так, чтобы было красиво
Едите кашу ради пользы — а живот бунтует: эти три крупы могут разжечь воспаление в кишечнике
Метаболизм после 45: 4 шага к телу, которое снова начнет сжигать жир как в 25 лет
Профессионалы оказались не нужны: оптимизация ведомства уничтожила целую творческую эпоху
ДНК не помог: почему отец Децла требует, чтобы его родной внук отказался от фамилии
Пока одни тянутся к утюжку, другие делают иначе: три быстрые укладки для кудрявых волос
Аккумулятор садится не от старости: эту ошибку водители повторяют каждый день
Бельё забыли в машинке после стирки: один признак покажет, пора ли перестирывать
Миром правит узкий круг лиц: концентрация газовых ресурсов достигла критического предела
Космос взбунтовался: аномальное расширение атмосферы затянуло уникальный телескоп в ловушку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.