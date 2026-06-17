Жаркая погода усилит эффект тренировок: какие виды спорта лидируют по расходу калорий

Летняя жара заставляет организм тратить ресурсы на охлаждение, что превращает обычную прогулку в интенсивный процесс расхода энергии. Правильный выбор дисциплины позволяет кратно увеличить энергозатраты, используя климатические условия как естественный катализатор для коррекции веса и укрепления сердца.
Бег остается базовым инструментом для тех, кто ценит автономность. Достаточно пары кроссовок и открытой площадки, чтобы запустить процесс активного расхода калорий. При средней скорости 8 км/ч человек весом 70 кг расходует до 600 калорий за час тренировки. Ускорение темпа до 10 км/ч или переход на рваный ритм с короткими ускорениями поднимает планку энергозатрат до 800 калорий.
"Бег на улице в летний период требует строгого контроля пульса. Высокая температура воздуха ускоряет кровоток, что полезно для метаболизма, но создает избыточное давление на сосуды", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по бегу Николай Лебедев.
Летнее кардио на открытом воздухе насыщает ткани кислородом быстрее, чем занятия в спортзале. Это ускоряет окислительные процессы в организме. Чтобы не допустить перегрева, тренировки лучше планировать на раннее утро, когда температура воздуха минимальна.
Вода обеспечивает сопротивление, которое в несколько раз превышает сопротивление воздуха. Это заставляет мышцы кора, спины и конечностей работать с повышенной отдачей. Час спокойного брасса сжигает около 500 калорий, в то время как активный кроль или баттерфляй доводят этот показатель до 900 калорий. При этом суставы и позвоночник избавлены от ударных нагрузок, характерных для прыжков или бега.
"Для максимального сжигания жира в воде важно сохранять горизонтальное положение тела и контролировать дыхание. Прерывистый темп в бассейне работает эффективнее монотонного плавания", — объяснила специально для Pravda.Ru тренер по плаванию Наталья Климова.
Использование открытых водоемов добавляет фактор течения и волн, что вынуждает тело тратить дополнительную энергию на стабилизацию. Если жара становится критической, можно перенести занятия в помещение, используя упражнения для пресса и общую гимнастику в прохладе.
Велоспорт лидирует по пиковым показателям расхода энергии. Если прогулка по ровному асфальту со скоростью 15–20 км/ч сжигает порядка 500 калорий, то выезд на пересеченную местность меняет картину. Подъемы в гору и чередование сопротивления педалей могут довести расход до 1200 калорий за один заезд.
|Вид активности
|Расход (ккал/час)
|Бег (10 км/ч)
|700
|Плавание (кроль)
|900
|Велосипед (подъемы)
|1200
Интенсивная езда создает эффект отложенного потребления кислорода, когда организм восстанавливается и продолжает тратить энергию после завершения дистанции. Правильная утренняя разминка перед заездом помогает подготовить связки к циклической работе.
"Велосипед дает возможность проводить длительные сессии без чрезмерного утомления нервной системы. Главное — следить за восполнением солевого баланса в жару", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.
Организм тратит дополнительный ресурс на терморегуляцию и охлаждение кожных покровов через потоотделение. Это повышает общую интенсивность обмена веществ даже при средних нагрузках.
Необходимо выбирать одежду из технологичных тканей, отводящих влагу, и пить воду небольшими порциями каждые 15–20 минут. Оптимальное время — до 9 утра или после 19 вечера.
Да, так как теплопроводность воды выше, чем у воздуха. Тело постоянно тратит энергию на поддержание температуры 36.6 градуса в более прохладной водной среде.
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