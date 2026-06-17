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Жаркая погода усилит эффект тренировок: какие виды спорта лидируют по расходу калорий

Спорт

Летняя жара заставляет организм тратить ресурсы на охлаждение, что превращает обычную прогулку в интенсивный процесс расхода энергии. Правильный выбор дисциплины позволяет кратно увеличить энергозатраты, используя климатические условия как естественный катализатор для коррекции веса и укрепления сердца.

Девушка на пробежке
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на пробежке

Бег трусцой и интервальные спринты

Бег остается базовым инструментом для тех, кто ценит автономность. Достаточно пары кроссовок и открытой площадки, чтобы запустить процесс активного расхода калорий. При средней скорости 8 км/ч человек весом 70 кг расходует до 600 калорий за час тренировки. Ускорение темпа до 10 км/ч или переход на рваный ритм с короткими ускорениями поднимает планку энергозатрат до 800 калорий.

"Бег на улице в летний период требует строгого контроля пульса. Высокая температура воздуха ускоряет кровоток, что полезно для метаболизма, но создает избыточное давление на сосуды", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по бегу Николай Лебедев.

Летнее кардио на открытом воздухе насыщает ткани кислородом быстрее, чем занятия в спортзале. Это ускоряет окислительные процессы в организме. Чтобы не допустить перегрева, тренировки лучше планировать на раннее утро, когда температура воздуха минимальна.

Плавание как способ безопасной нагрузки

Вода обеспечивает сопротивление, которое в несколько раз превышает сопротивление воздуха. Это заставляет мышцы кора, спины и конечностей работать с повышенной отдачей. Час спокойного брасса сжигает около 500 калорий, в то время как активный кроль или баттерфляй доводят этот показатель до 900 калорий. При этом суставы и позвоночник избавлены от ударных нагрузок, характерных для прыжков или бега.

"Для максимального сжигания жира в воде важно сохранять горизонтальное положение тела и контролировать дыхание. Прерывистый темп в бассейне работает эффективнее монотонного плавания", — объяснила специально для Pravda.Ru тренер по плаванию Наталья Климова.

Использование открытых водоемов добавляет фактор течения и волн, что вынуждает тело тратить дополнительную энергию на стабилизацию. Если жара становится критической, можно перенести занятия в помещение, используя упражнения для пресса и общую гимнастику в прохладе.

Велосипед и горные маршруты

Велоспорт лидирует по пиковым показателям расхода энергии. Если прогулка по ровному асфальту со скоростью 15–20 км/ч сжигает порядка 500 калорий, то выезд на пересеченную местность меняет картину. Подъемы в гору и чередование сопротивления педалей могут довести расход до 1200 калорий за один заезд.

Вид активности Расход (ккал/час)
Бег (10 км/ч) 700
Плавание (кроль) 900
Велосипед (подъемы) 1200

Интенсивная езда создает эффект отложенного потребления кислорода, когда организм восстанавливается и продолжает тратить энергию после завершения дистанции. Правильная утренняя разминка перед заездом помогает подготовить связки к циклической работе.

"Велосипед дает возможность проводить длительные сессии без чрезмерного утомления нервной системы. Главное — следить за восполнением солевого баланса в жару", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы

Почему в жару калории сжигаются быстрее?

Организм тратит дополнительный ресурс на терморегуляцию и охлаждение кожных покровов через потоотделение. Это повышает общую интенсивность обмена веществ даже при средних нагрузках.

Как не получить тепловой удар при интенсивном беге?

Необходимо выбирать одежду из технологичных тканей, отводящих влагу, и пить воду небольшими порциями каждые 15–20 минут. Оптимальное время — до 9 утра или после 19 вечера.

Можно ли похудеть, плавая в медленном темпе?

Да, так как теплопроводность воды выше, чем у воздуха. Тело постоянно тратит энергию на поддержание температуры 36.6 градуса в более прохладной водной среде.

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Экспертная проверка: тренер по бегу Николай Лебедев, тренер по плаванию Наталья Климова, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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