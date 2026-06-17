Весь мир в немом восторге: 38-летний капитан сборной Аргентины сотворил невозможное

Ночь на чемпионате мира — 2026 перевернула представления о возрастных пределах в большом спорте и зажгла новую звезду мундиалей. 38-летний Лионель Месси оформил свой первый в карьере хет-трик на уровне ЧМ, вплотную приблизившись к абсолютному мировому рекорду, а Эрлинг Холанн триумфально ворвался в турнир, отметившись дублем в дебютном матче. Пока фавориты подтверждают статус, болельщики следят за гонкой бомбардиров, где опыт легенды конкурирует с мощью дебютанта.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лионеля Месси by Инстаграм-аккаунт Лионеля Месси Лионель Месси

Бенефис Месси: три шага до вечности

Аргентина не оставила шансов Алжиру, завершив встречу со счетом 3:0. Главным событием стал перформанс Лионеля Месси. Несмотря на возраст, капитан аргентинцев продемонстрировал феноменальную реализацию. Первый гол он забил на 17-й минуте фирменным ударом с левой ноги после сольного прохода. На 60-й минуте Лео оказался первым на добивании, а точку поставил на 76-й минуте точным выстрелом в нижний угол. Этот хет-трик позволил ему сравняться с Мирославом Клозе — теперь у обоих по 16 мячей на чемпионатах мира. Следующий гол сделает Месси единоличным рекордсменом в истории турнира.

"Такая результативность в 38 лет — результат не только таланта, но и грамотного распределения сил. Важно понимать, что для поддержания формы в таком возрасте профессионалы используют статические нагрузки для стабилизации корпуса, что позволяет сохранять точность движений при ударах", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Дебют Холанна и норвежский напор

Матч Ирак — Норвегия (1:4) стал сценой для триумфа Эрлинга Холанна. Форвард "Манчестер Сити" открыл счет на 29-й минуте, эффектно замкнув прострел в подкате. Хотя Ирак сравнял счет усилиями Хуссейна, ошибка вратаря соперника перед перерывом позволила Холанну оформить дубль. Норвегия продемонстрировала высокую функциональную готовность, что позволило им дожать оппонента во втором тайме. Для укрепления выносливости игроки такого уровня часто используют упражнения в положении лежа, которые прорабатывают глубокие слои мускулатуры без лишней осевой нагрузки.

"В футболе критически важна взрывная сила ног и баланс. Для любителей, которые хотят хотя бы на шаг приблизиться к такой форме, я рекомендую включать в тренировку выпады с фиксацией. Для этого сделайте широкий шаг вперед, согните ноги до угла 90 градусов и задержитесь на 2-3 секунды, удерживая спину ровно. Это тренирует стабилизаторы, важные для координации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Франция подтверждает класс

Сборная Франции обыграла Сенегал (3:1), хотя начало матча было тревожным: африканская команда даже попала в штангу. Однако во втором тайме лидерство взял на себя Килиан Мбаппе. Он оформил дубль, включая роскошный гол ударом с 30 метров. Французы показали, что за счет активации кровотока и тонуса во второй половине игры можно полностью переломить ход встречи. Сенегал смог ответить лишь голом престижа в исполнении 18-летнего Мбайе.

Австрийский сценарий для выхода в плей-офф

В матче Австрия — Иордания (3:1) европейцы доминировали большую часть времени. Романо Шмидт открыл счет дальним ударом в "девятку". Несмотря на ответный гол Иордании в начале второго тайма, австрийцы дожали соперника. Ключевым моментом стал автогол Аль-Араба и пенальти, реализованный опытным Арнаутовичем. Победа вывела Австрию на второе место в группе J сразу вслед за Аргентиной. Часто успех в завершающей стадии матча зависит от осанки и умения держать корпус — для этого полезны занятия, где тело замирает, а мышцы включаются, обеспечивая необходимую жесткость при ударах.

"Профессиональные спортсмены уделяют огромное внимание гибкости и снятию спазмов. Для домашних условий отлично подойдет упражнение 'Кошка-верблюд': встаньте на четвереньки, на выдохе максимально округлите спину вверх, на вдохе — плавно прогнитесь. Это освобождает позвоночник и улучшает подвижность, необходимую в любом возрасте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Главный герой ночи Достижение Лионель Месси Первый хет-трик на ЧМ, 16-й гол в истории турниров Эрлинг Холанн Дубль в дебютном матче на чемпионатах мира Килиан Мбаппе Дубль (включая гол с 30 метров) и лидерство в группе Марко Арнаутович Реализованный пенальти на 90+12-й минуте

Ответы на популярные вопросы о ЧМ-2026

Сколько голов осталось Месси до абсолютного рекорда ЧМ?

Лионель Месси сравнялся с Мирославом Клозе (по 16 голов). Всего один забитый мяч сделает аргентинца единоличным лидером в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира.

Стал ли дебют Холанна самым результативным?

Дубль в дебютном матче — выдающийся результат, который сразу вывел Эрлинга Холанна в лидеры бомбардирской гонки этого турнира наравне с Мбаппе и Месси.

Есть ли шансы у африканских сборных после этой ночи?

Сенегал и Алжир потерпели поражения от фаворитов, но сохраняют шансы на выход из группы со вторых или третьих мест при условии побед в следующих турах над Ираком и Иорданией.

Как футболисты поддерживают форму при таком плотном графике?

Помимо тактики, упор делается на восстановление и статические тренировки кора, которые позволяют мышцам выдерживать колоссальные нагрузки без травм.

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