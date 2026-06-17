Пока другие гонятся за тысячами шагов: эти упражнения помогают подтянуть талию лёжа

Лишние объемы в районе талии часто возникают из-за слабого мышечного корсета и нарушения осанки. Исправить ситуацию можно без посещения спортзала. Короткий комплекс упражнений на полу позволяет активировать косые и поперечные мышцы живота, возвращая телу тонус и четкие контуры за несколько недель.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фитнес лёжа

Механика работы косых мышц

Для коррекции силуэта недостаточно просто сжигать калории. Требуется прицельное воздействие на глубокие слои мускулатуры. Когда домашние тренировки перестают работать, причина обычно кроется в игнорировании биомеханики. Боковые наклоны и вращения корпуса заставляют мышцы сокращаться под разными углами, что критично для формирования узкой талии.

"Многие совершают ошибку, концентрируясь только на прямых мышцах пресса. Работа с косыми пучками позволяет создать естественный мышечный корсет, который держит живот изнутри", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Техника выполнения упражнений лежа

Первое движение — поочередное касание пяток в положении на спине. Нужно согнуть ноги, плотно прижать поясницу к поверхности и слегка оторвать лопатки. Руки двигаются параллельно полу, касаясь стоп. Это упражнение исключает осевую нагрузку, что делает его безопаснее, чем тренировки стоя для людей с проблемами позвоночника.

Упражнение Количество повторений Касание пяток лежа 20 раз на каждую сторону Боковые скручивания 15 повторов на боку Разноименные касания стоп 10–15 циклов

Скручивания для активации кора

Боковые скручивания считаются классикой для тех, кто хочет подтянуть бедра и бока одновременно. Лежа на боку, необходимо поднимать верхнюю часть корпуса за счет усилий пресса, а не шеи. Такой подход развивает выносливость и улучшает кровоток в абдоминальной области, что косвенно поддерживает нормальное пищеварение.

"При выполнении скручиваний важно следить за дыханием. Максимальное напряжение должно приходиться на выдох, это позволяет глубже задействовать поперечную мышцу", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Особенности тренировок в статике

Третье упражнение — сидячие скручивания к противоположной ноге. Прямая спина и разведенные ноги создают базу для скручивания позвоночника в безопасной амплитуде. Этот метод часто используется в ЛФК дома. Динамика сочетается с фиксацией в конечной точке, что укрепляет связки и предотвращает возрастное опущение внутренних органов.

Для достижения результата достаточно десяти минут активности в день. Системность важнее интенсивности. Регулярное напряжение мышц живота приучает мозг контролировать осанку даже в покое, что визуально делает фигуру стройнее. Даже такая легкая тренировка пресса дома эффективнее хаотичных визитов в зал.

"Стабильность поясницы напрямую зависит от силы мышц кора. Если мы не даем им нагрузку, спина начинает брать на себя лишнюю работу, что ведет к болям", — отметил эксперт Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы об упражнениях для талии

Как часто нужно заниматься для результата?

Оптимальный режим — 3–4 раза в неделю. Мышцам требуется время на восстановление для роста плотности волокон.

Безопасны ли эти упражнения для спины?

Упражнения в положении лежа минимизируют нагрузку на межпозвоночные диски, в отличие от прыжков или работы с весами.

Читайте также