Екатеринбург против Мадрида: звездный игрок сравнил атмосферу на Урале с энергией в Испании

Стадион в Екатеринбурге вошел в тройку самых шумных арен в карьере нападающего сборной Франции и мадридского "Реала" Килиана Мбаппе. Звездный форвард признал, что атмосфера на матче чемпионата мира 2018 года против Перу создавала полное ощущение игры на выезде, где давление трибун заставляло выкладываться на максимум. Такая мощная поддержка болельщиков не только создает драйв, но и требует от спортсмена предельной концентрации и отличной физической подготовки, которую можно поддерживать даже через простые ритуалы и движение в быту.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Килиан Мбаппе и Лука Модрич

Топ-3 самых громких арен по версии Мбаппе

Килиан Мбаппе в видео для блогера Фина Агостинелли составил личный рейтинг стадионов с самой поразительной акустикой и энергетикой фанатов. Первое место форвард отдал домашней арене своего нынешнего клуба — "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Однако именно российский этап карьеры оставил в памяти футболиста один из самых ярких акустических следов.

Замкнул тройку лидеров английский "Сент-Джеймс Парк", где своих соперников принимает "Ньюкасл". Важно, что на таких шумных стадионах игроки тратят гораздо больше эмоциональных сил, что делает крайне важным правильное питание для восстановления мышц после финального свистка.

Эффект "Екатеринбург Арены": как это было на ЧМ-2018

Матч Франция — Перу прошел 21 июня 2018 года. Несмотря на то что встреча состоялась на Урале, стадион был практически полностью окрашен в красно-белые цвета перуанской сборной. Огромный десант южноамериканских фанатов обеспечил беспрецедентный уровень шума, который не смолкал все 90 минут. Для многих игроков европейских топ-клубов столкновение с такой культурой боления стало испытанием на прочность.

"Шум трибун на уровне 100-110 децибел — это серьезный стресс-фактор. Спортсмену приходится буквально перекрикивать толпу, чтобы услышать партнеров по команде. Это повышает общую утомляемость и требует безупречной функциональной выносливости", — констатировал в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Турнир в России стал для Франции триумфальным — команда выиграла титул чемпионов мира. Тот опыт преодоления давления на "Екатеринбург Арене" заложил фундамент для дальнейших побед. Подобная закалка характера важна не только в большом спорте, но и в любительских занятиях, например, когда вы используете обычную стену как тренажер для всего тела.

Влияние шума трибун на выносливость атлета

Профессиональные атлеты отмечают, что на "заряженных" стадионах пульс может быть выше среднего еще до начала активных действий. Постоянный гул требует от организма мобилизации всех ресурсов. Интересно, что в таких условиях игроки неосознанно переходят на более интенсивную работу ног и корпуса.

"В футболе очень важна сила и упругость мышц бедер. Когда стадион ревет, игрок находится в постоянном статическом и динамическом напряжении. Эффективно подготовить ноги к таким перегрузкам помогают не только пробежки, но и специальные изометрические техники", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

В фитнесе такие подходы используются для проработки глубоких мышц. Например, японская техника для стройных ног успешно применяет принципы создания искусственного барьера, что отдаленно напоминает работу футболиста в условиях мощного сопротивления.

Стадион (город) Главная особенность по Мбаппе Сантьяго Бернабеу (Мадрид) Первое место в рейтинге "шумности" Екатеринбург Арена (Россия) Ощущение гостевого матча в Перу Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) Топ-3 по уровню акустического давления

Ответы на популярные вопросы о футбольных нагрузках

Как шум на стадионе влияет на координацию футболиста?

Высокий уровень децибел может временно снижать концентрацию. Игроки учатся ориентироваться не по крикам коллег, а по визуальным сигналам и отточенной до автоматизма технике, которую можно тренировать, выполняя короткие ежедневные комплексы для метаболизма.

Какое упражнение лучше всего готовит ноги к рывкам на поле?

Для рывковой мощи профессионалы часто используют плиометрику и работу у опоры. Если хотите укрепить зону плеч и рук для борьбы за мяч, попробуйте 15-минутную методику для тонуса рук.

Почему Мбаппе выделил именно матч с Перу в Екатеринбурге?

Это связано с феноменальной поддержкой перуанцев на ЧМ-2018. Десятки тысяч людей создавали непрерывную звуковую стену, что редкость для нейтральных полей.

Можно ли подготовить психику к давлению трибун в домашних условиях?

Полностью имитировать рев стадиона невозможно, но тренировки высокой интенсивности развивают стрессоустойчивость и учат организм работать в режиме дефицита внимания.

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