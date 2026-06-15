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Миф из девяностых до сих пор живёт в спортзалах: что не так с углеводным окном

Спорт

Миф о закрытии углеводного окна в первые 30 минут тренировки десятилетиями заставлял атлетов судорожно искать банан сразу после подхода. Современная спортивная наука пересматривает жесткие тайминги. Главным фактором остается суточный баланс нутриентов, а не скорость поглощения сахара в раздевалке.

Бананы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бананы

Корни теории о быстрых углеводах

Концепция углеводного окна зародилась в профессиональном бодибилдинге. Атлеты стремились максимально быстро восполнить запасы энергии в мышцах, чтобы ускорить рост тканей. Считалось, что задержка приема пищи на час лишает организм строительного материала. В реальности тело способно усваивать нутриенты эффективно гораздо дольше.

"Для обычного посетителя зала спешка с едой не имеет критического значения. Если вы тренируетесь трижды в неделю, ваш приоритет — общее питание для фитнеса в течение дня, а не коктейль в первые минуты после душа", — объяснил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Если вы тренируетесь натощак или проводите в зале более двух часов, потребность в подпитке возрастает. В таких случаях своевременный рацион спортсмена страхует от чрезмерного утомления и поддерживает гормональный фон.

Реальные сроки восстановления гликогена

Исследования подтверждают, что повышенная чувствительность тканей к глюкозе сохраняется несколько часов. Спешить к холодильнику стоит только профессионалам с двумя тренировками в день. Для любителей физической активности норма белка и сложных углеводов за ужином решит задачу восстановления лучше, чем быстрые перекусы.

Тип нагрузки Приоритет в питании
Силовая тренировка Белки для синтеза мышечных волокон
Марафон или велозаезд Углеводы для восполнения гликогена

"После интенсивной силовой работы важно обеспечить приток аминокислот. Однако без достаточной калорийности белок уйдет на восполнение энергозатрат, а не на строительство мышц", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Питание после нагрузки и снижение веса

При работе на рельеф попытка закрыть углеводное окно сладостями часто оборачивается провалом. Организм не прощает лишних калорий, даже если они получены после изнурительной планки. Если ваша цель — избавиться от жира, стоит сосредоточиться на качестве продуктов.

"Многие ошибочно полагают, что спорт аннулирует вред десертов. На самом деле для похудения ключевым остается дефицит калорий и грамотное питание дома без бесконечных перекусов", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по питанию Екатерина Смирнова.

Для полноценного восстановления подходят крупы, нежирное мясо, рыба или творог. Эти продукты дают длительное насыщение и обеспечивают прогресс в фитнесе без скачков инсулина.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли пить протеин сразу после упражнений?

Это удобно, но не обязательно. Обычный прием пищи через 1–2 часа даст тот же эффект для восстановления мышц.

Поможет ли сладкое закрыть окно без вреда для фигуры?

Нет, сахар вызывает резкий выброс инсулина. Это может остановить процесс жиросжигания, начатый на тренировке.

Что будет, если не поесть после фитнеса?

Организм заберет энергию из собственных ресурсов. При регулярном голодании затянется процесс восстановления и снизится выносливость.

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Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, тренер Дмитрий Миронов, консультант Екатерина Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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