От отеков до подтянутых бедер: что будет с телом, если делать эти 3 движения каждый день

Избавление от лишних сантиметров на талии и бедрах не всегда требует многочасового изнурения в спортзале. Когда вес замирает, а точечные упражнения на пресс не приносят желаемого зеркального эффекта, стоит пересмотреть сам подход к движению. Активировать жиросжигание и справиться с отечностью помогают многосуставные связки, которые вовлекают в работу все тело одновременно. Всего три простых действия по 60 секунд способны ускорить метаболизм и подтянуть проблемные зоны без необходимости изучать десятки сложных техник.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка тренируется дома

Что такое кардио с жиросжигающим эффектом

Жиросжигающее кардио отличается от обычной ходьбы или бега интенсивностью и вовлечением разных групп мышц. Это комплексные движения, объединяющие силовую нагрузку и повышение пульса до целевых зон. Такой метод позволяет одновременно работать над качеством кожи, укреплять мышечный корсет и избавляться от висцерального жира, который скапливается вокруг внутренних органов.

"Интеграция многосуставных движений в короткую тренировку провоцирует мощный гормональный отклик, который заставляет организм расходовать энергию из жировых депо даже после окончания занятия", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для тех, кто стремится к коррекции силуэта, важно помнить, что талия не появляется сама собой только от ограничений в еде — необходим тонус косых и поперечных мышц живота. Комплексный подход помогает убрать застойные явления, из-за которых живот часто выглядит надутым даже при небольшом проценте жира в организме.

Выбор упражнения под конкретную цель

В зависимости от того, какая зона требует повышенного внимания, можно сфокусироваться на определенном движении или выполнять их циклом. Например, приседания с махом ноги отлично справляются с подтягиванием боков и уменьшением проявлений целлюлита за счет улучшения лимфотока. Если добавить в руки легкие гантели, можно одновременно проработать трицепс и плечи.

"Для людей с сидячей работой "крабик" становится спасением — он раскрывает тазобедренные суставы и заставляет включаться внутреннюю поверхность бедра, которая в обычной жизни почти не задействована", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Упрощенное берпи считается "золотым стандартом" для тех, кто хочет получить лифтинг-эффект для всего тела. Это упражнение повышает общую выносливость и заставляет работать руки, бедра и пресс в единой связке, что значительно эффективнее изолированных подъемов ног или скручиваний.

Техника выполнения: три минуты для результата

Для достижения видимых изменений достаточно уделять каждому упражнению от 20 до 60 секунд. Главное условие — соблюдение техники и отсутствие длительных пауз между подходами. Начинать стоит с комфортного темпа, постепенно увеличивая скорость движений.

Присед и мах (1 минута): Ноги шире плеч, спина прямая. Сделайте глубокий присед, а на выходе выполните энергичный мах ногой в сторону. Чередуйте ноги без остановки. Ходьба крабом (1 минута): Опуститесь в полуприсед. Удерживая таз на одном уровне, сделайте два шага вправо, затем два влево. Важно не выпрямлять колени до конца упражнения. Это движение часто включают в функциональный тренинг для укрепления ягодиц и осанки. Упрощенное берпи (1 минута): Из положения стоя коснитесь руками пола, поочередно отшагните ногами в планку, так же поочередно верните их к рукам и встаньте, потянувшись макушкой вверх.

"Контроль за лимфодренажем критически важен: часто лишний объем в ногах — это не жир, а вода, поэтому такие активные движения помогают быстро "сдуться" в объемах", — отметила в беседе с Pravda.Ru тренер по растяжке Алина Фёдорова.

Упражнение Основной результат Присед с махом Ликвидация "ушек" на бедрах и подтяжка ягодиц Ходьба крабом Укрепление внутренней поверхности бедра и коры Упрощенное берпи Общее жиросжигание и тонус мышц живота Комплекс (3 мин) Ускорение метаболизма и вывод лишней жидкости

Ответы на популярные вопросы о домашнем похудении

Помогут ли эти упражнения, если живот выпирает из-за отеков?

Да, активные движения задействуют мышечный насос, который нормализует лимфоток. Часто живот выпирает не только от еды, но и из-за застойных процессов, которые устраняются при регулярной нагрузке.

Можно ли выполнять этот комплекс новичкам с лишним весом?

Упрощенный вариант берпи и ходьба крабом не имеют ударной нагрузки (прыжков), поэтому подходят для любого уровня подготовки. Главное — следить за комфортным ритмом дыхания.

Когда появятся первые изменения в зеркале?

При ежедневном выполнении трехминутного комплекса первые результаты станут заметны через 10-14 дней: уйдет лишняя рыхлость, подтянется контур талии и бедер.

Нужно ли дополнительное оборудование?

Нет, данные техники используют только вес собственного тела. При желании прогрессировать можно добавить фитнес-резинки или небольшие утяжелители для рук.

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