Степпер против беговой дорожки: какой тренажер на самом деле сжигает жир

Выбор между степпером и беговой дорожкой часто становится решающим фактором в борьбе за стройный силуэт, ведь при равных затратах времени один тренажер может сжечь в два раза больше калорий, чем другой. В то время как дорожка считается признанным лидером в вопросах общего жиросжигания и выносливости, степпер предлагает точечную проработку бедер и ягодиц, занимая при этом минимум места в квартире.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка на степпере дома

Степпер: компактность против калорий

Степпер — это тренажер, который воспроизводит подъем по лестнице. Его основная ценность заключается в акцентированной нагрузке на нижнюю часть тела. Если ваша цель — рельефные ноги и подтянутые ягодицы, это оборудование справится с задачей лучше многих аналогов. Однако стоит учитывать, что процесс активного жиросжигания на степпере запускается не сразу, а примерно через 40 минут после начала занятия. Чтобы подтянуть самые упрямые зоны, придется запастись терпением и тренироваться минимум трижды в неделю.

"Главный плюс степпера — отсутствие фазы полета, а значит, и жесткого удара стопы о поверхность. Это делает его более щадящим для позвоночника, но при условии, что у вас нет острых проблем с коленными суставами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Для многих решающим фактором становится цена и габариты. Мини-степпер легко спрятать под кровать, что идеально для небольших квартир. Однако за компактность приходится платить меньшим расходом энергии: за час интенсивной ходьбы вы потратите от 300 до 600 калорий. Также важно помнить, что монотонное движение требует хорошего чувства равновесия, что дополнительно включает в работу мышцы кора.

Беговая дорожка: универсальный инструмент для похудения

Беговая дорожка по праву считается "королевой" кардиозалов. Она предлагает максимальную вариативность: от неспешной прогулки в гору до интервального спринта. С точки зрения чистой математики похудения дорожка эффективнее: час бега обходится организму в 600-700 калорий. Зная, как правильно подготовить мышцы, вы сможете превратить каждую тренировку в мощный жиросжигающий сеанс.

"Беговая дорожка задействует больше мышечных групп, включая мышцы пресса и плечевого пояса при активной работе рук. Если чередовать наклон полотна и скорость, можно добиться гораздо более высокого метаболического отклика, чем на статических тренажерах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

При всех достоинствах у дорожки есть два существенных минуса: громоздкость и высокая стоимость. Качественное полотно с хорошей системой амортизации весит около 100 кг и занимает значительную часть комнаты. Кроме того, даже современная защита не снимает ударную нагрузку полностью. Тем, кто только начинает свой путь и хочет вернуть себе силу и энергию, лучше начинать с быстрой ходьбы под наклоном, чтобы обезопасить колени.

Финальный зачет: что выбрать именно вам

Выбор зависит от приоритетов. Если место в доме ограничено, а бюджет скромен — выбирайте степпер. Он поможет сформировать силуэт. Если же ваша цель — максимально быстрое избавление от лишнего веса и развитие общей выносливости, беговая дорожка будет вне конкуренции. Помните, что для гармоничного развития тела стоит добавлять в рутину многосуставные упражнения, которые ускоряют метаболизм даже в состоянии покоя.

"При выборе любого кардиотренажера не забывайте о технике: на степпере нельзя полностью переносить вес на руки, опираясь на поручни, а на дорожке важно ставить стопу мягко. Ошибки в биомеханике часто сводят на нет всю пользу от потраченных калорий", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Характеристика Степпер Беговая дорожка Расход калорий (час) 300-600 ккал 600-700 ккал Целевые мышцы Ягодицы, бедра, икры Все тело, ноги, кор Нагрузка на суставы Низкая (плавная) Средняя/Высокая (ударная) Габариты Компактный Громоздкая

Ответы на популярные вопросы о выборе тренажера

Поможет ли степпер убрать живот?

Прямого воздействия на жир в области живота степпер не оказывает, но за счет энергозатрат и укрепления мышц кора он способствует общему похудению, что со временем отразится и на талии.

Можно ли заниматься на дорожке при большом лишнем весе?

При значительном избытке массы тела бег противопоказан из-за риска для суставов. В этом случае лучше использовать ходьбу в гору или отдать предпочтение степперу.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться для видимого эффекта?

Оптимальный режим — 3-4 тренировки в неделю. На степпере желательно заниматься от 40 минут, на дорожке — от 30 минут в интенсивном темпе.

Что лучше развивает выносливость?

Беговая дорожка дает более серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему за счет вовлечения больших групп мышц и возможности проводить сложные интервальные сессии.

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