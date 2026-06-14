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От коллагена до чаги в стакане: чем сегодня удивляют самые модные напитки для здоровья

Спорт

Полки магазинов заполнили бутылки с обещаниями легкого детокса и мгновенной бодрости. Комбуча, грибной кофе и напитки с коллагеном стали частью повседневной культуры. Разберемся, за какими этикетками скрывается реальная поддержка организма, а где работают только маркетинговые механизмы.

ЗОЖ-напитки
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЗОЖ-напитки

Основы функциональных напитков

Функциональные продукты созданы не только для утоления жажды. Их задача — доставить в организм конкретные биологически активные компоненты: витамины, минералы или пробиотики. Если обычный сок воспринимается как источник сахара и клетчатки, то функциональный аналог должен закрывать дефициты нутриентов. По государственным стандартам напиток считается функциональным, если одна порция содержит от 15 до 50 процентов суточной нормы полезного вещества. Превышение порога в 100 процентов в одной упаковке не допускается, чтобы избежать токсического эффекта. Часто такие продукты выбирают люди, практикующие бег для похудения или интенсивные силовые нагрузки.

Категория напитка Основная цель
Ферментированные (комбуча, кефир) Поддержка микрофлоры и пищеварения
Изотоники (электролитные смеси) Баланс минералов после тренировок
Растительные энергетики Мягкая стимуляция нервной системы
Суперфуд-коктейли Восполнение запаса антиоксидантов

"Для синтеза собственного коллагена телу нужны не только порошки из банок, но и витамин С, цинк и медь. Качественный рацион всегда эффективнее добавок, ведь продукты из магазинов не исчезнут, в отличие от модных трендов", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт в области питания Наталья Климова.

Сила ферментации: от кефира до комбучи

Ферментированные напитки получают путем естественного брожения. Бактерии и дрожжи перерабатывают сахара, превращая их в органические кислоты и витамины группы B. Комбуча, известная как чайный гриб, содержит полифенолы, которые снижают окислительный стресс в клетках. Важно следить за качеством промышленной комбучи. Часто производители добавляют избыточное количество сахара для улучшения вкуса, что перечеркивает пользу пробиотиков. Для тех, кто предпочитает травяные чаи, ферментация может стать способом разнообразить привычный рацион, добавив в него живые культуры.

Энергия растительных экстрактов

Традиционные энергетики уступают место напиткам на основе гуараны и таурина. Кофеин здесь работает в связке с растительными компонентами, что обеспечивает более плавный подъем тонуса без резких провалов. Однако даже натуральная стимуляция требует осторожности — одна порция в день считается пределом. Грибной кофе, или чангачино, — это альтернатива для тех, кто ищет концентрацию без кофеина. Экстракт чаги содержит бета-глюканы, поддерживающие иммунный статус. Это особенно актуально при жиросжигании, когда организм испытывает стресс от ограничений.

"При выборе изотоника или функционального сока смотрите на содержание натрия и калия. Эти элементы критичны для работы сердца при физических нагрузках. Обычная вода не всегда справляется с восстановлением баланса", — объяснил эксперт Pravda.Ru тренер Сергей Пеньков.

Логика спортивных изотоников

Во время движения мы теряем не только воду, но и соли. Спортивные напитки с электролитами предотвращают мышечные спазмы и поддерживают объем циркулирующей крови. Магний участвует в сотнях реакций, обеспечивая сокращение мышц, а калий стабилизирует давление. Если ваша активность длится меньше часа, обычной воды достаточно. Однако при марафонах или длительных заездах на велосипеде изотоники становятся инструментом выживания. Помните, что питание для роста мышц требует не только белка, но и точного водно-солевого баланса.

Как распознать уловки маркетологов

Яркая этикетка не гарантирует результат. Первым делом проверяйте список ингредиентов: сахар не должен стоять на первых позициях. Если порция коллагена в бутылке составляет всего 50 мг, это не окажет влияния на суставы или кожу, так как рабочие дозировки начинаются от 2,5 граммов. Размытые формулировки о жизненной силе обычно прикрывают отсутствие доказательных компонентов. Ответственный производитель пишет цифры: сколько миллиграммов витамина или миллиона живых бактерий содержится в продукте. Это помогает избежать ошибок в фитнесе, связанных с переизбытком пустых калорий.

"Напитки с пребиотиками вроде инулина полезны, но они не заменят овощи и фрукты. У людей с чувствительным ЖКТ избыток таких добавок часто провоцирует вздутие. Начинайте с малых доз", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы

Помогают ли функциональные напитки снизить вес?

Сами по себе — нет. Они могут поддержать метаболизм или уровень энергии, но без дефицита калорий и нагрузок жиросжигание не начнется. Это лишь вспомогательный инструмент в общей системе.

Можно ли полностью заменить ими обычную еду?

Категорически нельзя. Напитки лишены сложной клетчатки и полноценного набора макронутриентов, которые есть в цельных продуктах. Организм нуждается в твердой пище для нормальной работы пищеварения.

Есть ли противопоказания у комбучи?

Из-за содержания органических кислот она не рекомендована людям с повышенной кислотностью желудка, язвенными заболеваниями в стадии обострения или чувствительной зубной эмалью.

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Экспертная проверка: тренер Сергей Пеньков, нутрициолог Алексей Дорофеев, тренер Наталья Климова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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