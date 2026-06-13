Старый метод из сороковых снова в деле: миллионы людей после тридцати возвращают себе силу и энергию

Классическая система "три подхода по десять" остается золотым стандартом для тех, кто только начинает путь в силовом тренинге или возвращается к занятиям после 30 лет. Эта методика, созданная еще в сороковых годах прошлого века для реабилитации ветеранов, до сих пор считается максимально эффективным и безопасным способом подготовить тело к серьезным нагрузкам. Она позволяет новичку набрать мышечную массу и укрепить связки, не перегружая при этом центральную нервную систему сложными расчетами и запредельными весами.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Восстановление после тренировки

Основы метода 3x10: почему он идеален для старта

Многие начинающие атлеты ошибочно полагают, что для роста мышц нужны изощренные программы от фитнес-блогеров. На деле, в первые месяцы занятий организм откликается практически на любой стимул. Схема "3 подхода по 10 повторений" подкупает своей простотой: первый подход считается вводным, а остальные два — стимулирующими. Этого достаточно, чтобы запустить синтез белка, но при этом избежать избыточного утомления, которое часто приводит к травмам.

"Для новичка регулярность гораздо важнее, чем работа на пределе возможностей. Схема 3x10 дает телу время адаптироваться, укрепляя не только мышцы, но и соединительную ткань", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Важной особенностью метода является работа над нейронной эффективностью. Новичок еще не умеет полностью вовлекать мышцы в работу, поэтому многоповторный режим дает шанс "научить" мозг правильно управлять телом. Это закладывает фундамент для будущих рекордов. Если вы чувствуете, что прогресс замедлился, возможно, стоит обратить внимание на ошибки в графике нагрузок, которые мешают организму восстанавливаться.

Готовый план тренировок на неделю

Для достижения результата оптимально тренироваться трижды в неделю, чередуя разные комплексы упражнений. Это позволяет проработать все тело и дать мышцам достаточно времени на отдых.

Комплекс А (ориентир на базовые движения):

Приседания: встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Плавно опускайте таз назад и вниз, как будто садитесь на стул, удерживая спину прямой, затем вернитесь в исходное положение.

встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Плавно опускайте таз назад и вниз, как будто садитесь на стул, удерживая спину прямой, затем вернитесь в исходное положение. Жим лежа: лежа на скамье, опускайте штангу или гантели к середине груди и выжимайте вверх до полного выпрямления рук.

лежа на скамье, опускайте штангу или гантели к середине груди и выжимайте вверх до полного выпрямления рук. Тяга верхнего блока: сидя в тренажере, тяните рукоять к верхней части груди, сводя лопатки и не отклоняясь сильно назад.

сидя в тренажере, тяните рукоять к верхней части груди, сводя лопатки и не отклоняясь сильно назад. Жим гантелей сидя: сидя на скамье со спинкой, выжимайте гантели от плеч строго вверх.

"В начале пути очень важно научиться чувствовать целевую мышцу. Например, при тягах фокусируйтесь на движении лопаток, а не просто тяните вес руками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Комплекс B (акцент на заднюю цепь и корпус):

Румынская тяга: стоя с гантелями, плавно наклоняйтесь вперед, отводя таз назад и сохраняя небольшой изгиб в коленях, пока не почувствуете натяжение в задней поверхности бедра. Это помогает сделать ноги более подтянутыми и упругими.

стоя с гантелями, плавно наклоняйтесь вперед, отводя таз назад и сохраняя небольшой изгиб в коленях, пока не почувствуете натяжение в задней поверхности бедра. Это помогает сделать ноги более подтянутыми и упругими. Горизонтальная тяга блока: сидя, тяните рукоять тренажера к животу, удерживая корпус неподвижным.

сидя, тяните рукоять тренажера к животу, удерживая корпус неподвижным. Выпады: делайте широкий шаг вперед и опускайте колено сзади стоящей ноги почти до пола, сохраняя угол в коленях 90 градусов.

делайте широкий шаг вперед и опускайте колено сзади стоящей ноги почти до пола, сохраняя угол в коленях 90 градусов. Планка: удерживайте статичное положение с упором на предплечья и носки, не допуская прогиба в пояснице.

Как правильно подобрать вес и прогрессировать

Главная ошибка новичков — погоня за большими весами в ущерб технике. Для схемы 3х10 нужно подобрать такой вес, с которым вы сможете выполнить все 10 повторений в трех подходах с идеальной формой. Если последние два движения даются тяжело, но без искажения техники — вес подобран верно. Со временем правильное питание для роста мышц поможет вам легче справляться с нагрузками.

"Безопасная прогрессия — это ключ к долголетию в спорте. Добавляйте вес только тогда, когда текущий стал для вас комфортным во всех трех сериях", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Зона нагрузки Шаг увеличения веса Верхняя часть тела (жимы, тяги) 2 — 2,5 кг в неделю Нижняя часть тела (приседания, выпады) 2,5 — 5 кг в неделю Работа на пресс и кор Увеличение времени или повторов Изолирующие упражнения Минимальный возможный шаг

Ответы на популярные вопросы о тренировках 3х10

Подойдет ли эта схема, если я никогда не занимался спортом?

Да, это один из лучших вариантов для старта. Система 3х10 не требует экстремального напряжения и позволяет плавно войти в тренировочный ритм, не рискуя получить травму суставов или связок.

Сколько нужно отдыхать между подходами?

В тяжелых базовых упражнениях (приседания, жимы) лучше отдыхать 2-3 минуты. В более легких упражнениях, таких как махи или работа на пресс, достаточно 60-90 секунд отдыха.

Когда я увижу первые результаты?

Первые изменения в тонусе мышц и выносливости заметны уже через 4 недели регулярных занятий. Заметный рост мышечной массы обычно начинается после 2-3 месяцев стабильного тренинга и правильного питания.

Можно ли использовать эту схему при домашних тренировках?

Безусловно. Метод отлично работает с гантелями, фитнес-резинками или даже собственным весом. Главное — сохранять заданный объем (3 серии по 10 повторов) и постепенно усложнять нагрузку.

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