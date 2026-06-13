Спина и ноги станут как сталь: отказ от десятков упражнений привел к рекордному росту мышц

Классическая мужская фигура с широкими плечами и развитыми ногами — результат не только генетики, но и точечного выбора упражнений. Шестикратный победитель самого престижного турнира в мире бодибилдинга "Мистер Олимпия" Крис Бамстед уверен, что для формирования атлетичного силуэта достаточно двух фундаментальных движений. Эти упражнения позволяют задействовать максимальное количество мышечных волокон и создать гармоничный рельеф при минимальных затратах времени.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодые люди занимаются спортом

Типы мужского телосложения: база для прогресса

Прежде чем приступать к тренировкам, важно определить свои исходные данные. Генетика задает пропорции, длину конечностей и ширину костей. Традиционно выделяют три типа: эктоморфы (склонные к худобе), мезоморфы (атлетичные от природы) и эндоморфы (склонные к набору веса). Часто встречается сочетание этих типов. Знание своего профиля помогает адаптировать режим питания и нагрузок под конкретные цели.

"Тип телосложения — это лишь стартовая площадка. Даже если природа наделила вас тонкими костями эктоморфа, правильная функциональная нагрузка способна радикально изменить композицию тела", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Жим гантелей: секрет мощного верха от Бамстеда

Первое упражнение, которое выделяет Крис Бамстед — это жим гантелей на наклонной скамье. Этот вариант жима смещает акцент на верхнюю часть грудных мышц и передние дельтовидные мышцы плеча, что визуально расширяет торс.

Техника выполнения:

Установите скамью под углом от 30 до 45 градусов. Возьмите гантели и лягте на спину, плотно прижав лопатки. Пятки должны упираться в пол. На вдохе плавно опустите гантели до уровня плеч, чувствуя растяжение в грудных мышцах. На выдохе мощным, но подконтрольным движением выжмите вес вверх, не выпрямляя локти до конца.

"Работа с гантелями на наклонной скамье гораздо безопаснее штанги, так как руки двигаются по естественной траектории. Это критически важно для здоровья плечевых суставов при работе с тяжелыми весами", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Гакк-приседания для идеальных ног

Второе ключевое упражнение — гакк-приседания, особенно в тренажере под углом 45 градусов. Бамстед подчеркивает, что этот инструмент позволяет изолированно проработать квадрицепсы, минимизируя нагрузку на поясницу, что часто становится проблемой в классических приседаниях со штангой. Чтобы добиться лучшего эффекта, важно обеспечить полный диапазон движения, когда подколенные сухожилия практически касаются икр.

Техника выполнения:

Прижмитесь спиной к платформе тренажера, плечи зафиксируйте под мягкими упорами. Поставьте стопы на ширину плеч в средней части платформы. Снимите фиксаторы и медленно опускайтесь вниз до максимально глубокой точки, сохраняя упор в пятки. Вернитесь в исходное положение, концентрируясь на усилии мышц бедра.

Методика тренировок: интенсивность важнее времени

Для гипертрофии мышц не требуется многочасовое нахождение в зале. Крис Бамстед рекомендует фокусироваться на времени под напряжением и прогрессии нагрузок. Вместо бесконечного количества упражнений для талии, стоит сосредоточиться на базовых движениях с полной амплитудой.

"Многие новички совершают ошибку, пытаясь выполнить сразу десяток упражнений. Но для роста мышц достаточно 45-60 минут плотной работы, если вы используете медленную эксцентрическую фазу — это когда вы опускаете вес в течение 5 секунд", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Для продвинутых атлетов Бамстед советует использовать суперсеты: например, после жимов гантелей сразу переходить к разведениям рук и отжиманиям до отказа. Такой подход "взрывает" мышцы и стимулирует их качественное уплотнение.

Упражнение Ожидаемый эффект Жим гантелей на наклонной скамье V-образная фигура, объем верха груди и плеч Гакк-приседания (45°) Глубокий рельеф квадрицепсов, мощные бедра Суперсет с отжиманиями Максимальная гипертрофия и мышечная выносливость Медленная негативная фаза Укрепление связок и ускоренный рост волокон

Ответы на популярные вопросы о методике Бамстеда

Подходит ли эта программа новичкам?

Да, эти упражнения отлично подходят для старта, так как они позволяют лучше контролировать движение по сравнению со свободной штангой. Новичкам стоит начать с умеренных весов, чтобы освоить технику.

Как часто нужно делать эти упражнения?

При классическом сплите (разделении тренировок по группам мышц) достаточно выполнять каждое из них один раз в неделю в день проработки соответствующих зон — груди или ног.

Можно ли заменить гакк-приседания обычными?

Можно, но Бамстед выделяет именно гакк-машину за возможность безопасной работы в полной амплитуде. Если ее нет, лучше использовать базовые приседания с акцентом на технику.

Нужно ли использовать большие веса?

Вес должен быть таким, чтобы вы могли выполнить 8-12 повторений с идеальной техникой. Прогрессия важна, но не в ущерб качеству движения и безопасности суставов.

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