Секретное оружие против кортизола: йога, которая работает лучше изнурительных тренировок

Избыточные тренировки и жесткий дефицит калорий часто не дают результата, если в организме зашкаливает уровень кортизола. Гормон стресса заставляет тело переходить в режим выживания, требуя быстрых углеводов и консервируя жировые отложения именно в области талии. Чтобы избавиться от упрямого живота и хронических отеков, необходимо сменить агрессивный фитнес на методики, успокаивающие нервную систему.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Йога

Почему стресс заставляет организм копить жир

Когда человек находится в состоянии постоянного напряжения, надпочечники вырабатывают кортизол. Этот гормон подает биохимический сигнал: энергия нужна здесь и сейчас. В результате возникает неконтролируемая тяга к сладкому и выпечке, а лишние калории моментально отправляются в "депо" на животе, формируя плотный валик. Часто это сопровождается утренней разбитостью, плохим засыпанием и отечностью лица.

"Высокий кортизол буквально блокирует процесс жиросжигания. Организм воспринимает интенсивный бег или тяжелые веса как дополнительную угрозу, еще сильнее замедляя метаболизм", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Важно понимать, что при таком состоянии стандартные методы борьбы с лишним весом могут только навредить. Вместо изнурительных марафонов стоит обратить внимание на простые наклоны и лимфодренажные техники, которые помогают вывести лишнюю жидкость и наладить пищеварение без стресса для сердца.

Йога против интенсивных нагрузок: что эффективнее

В отличие от силового тренинга, где уровень кортизола резко возрастает во время занятия, йога работает на его постепенное снижение. Фиксация в асанах и глубокое дыхание переводят нервную систему из симпатического режима (бей или беги) в парасимпатический (отдыхай и восстанавливайся). Это позволяет телу расслабиться и начать тратить жировые запасы.

"Для восстановления фигуры при стрессе важно не количество сожженных калорий, а глубина расслабления. Статические позы эффективно обучают мышцы кора удерживать органы, при этом снижая общую тревожность", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru тренер по йоге Оксана Васильева.

Постепенное внедрение мягких практик позволяет быстрее увидеть рельеф, чем попытки "убить" себя в зале. Подобный эффект можно получить, если использовать перевернутые позы для борьбы с отечностью, которые разгоняют лимфу и нормализуют сон.

Четыре упражнения для снижения уровня стресса

Чтобы запустить процесс восстановления, достаточно выполнять несколько простых движений регулярно. Они не требуют специальной подготовки и подходят даже для домашних условий.

Врикшасана (Поза Дерева). Укрепляет равновесие и убирает хаотичные мысли. Нужно встать прямо и прижать стопу к бедру другой ноги. Если балансировать трудно, можно опереться на стену.

Укрепляет равновесие и убирает хаотичные мысли. Нужно встать прямо и прижать стопу к бедру другой ноги. Если балансировать трудно, можно опереться на стену. Тадасана (Поза Горы). Помогает заземлиться и остановить спешку. Встаньте, соединив стопы, и вытянитесь макушкой вверх на одну минуту.

Помогает заземлиться и остановить спешку. Встаньте, соединив стопы, и вытянитесь макушкой вверх на одну минуту. Уттанасана (Наклон вперед). Мягко успокаивает сердцебиение. Плавно наклонитесь к стопам, при необходимости слегка согнув колени. Важно: при гипертонии выполняйте этот элемент максимально осторожно.

Мягко успокаивает сердцебиение. Плавно наклонитесь к стопам, при необходимости слегка согнув колени. Важно: при гипертонии выполняйте этот элемент максимально осторожно. Шавасана. Главное упражнение для снижения кортизола. Лягте на спину в тишине на 10 минут, полностью расслабив все тело.

"Даже десять минут в покое после рабочего дня делают для здоровья спины и живота больше, чем хаотичные скручивания на пресс. В покое ткани восстанавливаются, а спазмы уходят", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Для тех, кому сложно сразу перейти к статике, хорошей альтернативой станет ходьба с коррекцией осанки, которая укрепляет мышцы-стабилизаторы без ударной нагрузки на суставы.

Признак стресса Рекомендуемое действие Тяга к сладкому и выпечке Глубокое дыхание в Позе Горы Жир в области талии Мягкие наклоны и растяжка Отеки на лице по утрам Перевернутые упражнения (Шавасана) Тревожность и бессонница Балансовые асаны на равновесие

Ответы на популярные вопросы о гормональном похудении

Поможет ли йога убрать живот так же быстро, как бег?

При высоком кортизоле йога сработает эффективнее, так как она снижает гормональное сопротивление организма. Визуальный эффект плоского живота достигается за счет ухода отеков и расслабления перенапряженных мышц.

Сколько раз в неделю нужно заниматься, чтобы снизить кортизол?

Достаточно 2-3 спокойных практик в неделю по 20-30 минут. Главное — отсутствие спешки и фокус на дыхании во время выполнения упражнений.

Можно ли совмещать йогу с тренажерным залом?

Да, это отличная комбинация. Йога поможет мышцам восстановиться быстрее и предотвратит накопление стрессовой усталости после силовых нагрузок.

Какие ошибки чаще всего мешают похудеть на фоне стресса?

Самая большая ошибка — еще больше урезать калории и увеличивать интенсивность кардио. Организм воспринимает это как голод и войну, начиная запасать жир с удвоенной силой.

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