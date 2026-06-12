Мышцы любят счёт и порядок: какие продукты помогают расти без лишнего жира

Рост мышечной массы требует жесткого баланса между нагрузками в зале и качеством топлива для организма. Простой профицит калорий без учета состава нутриентов приведет к накоплению жира, а игнорирование питьевого режима — к критическому замедлению восстановления тканей.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Правильное питание

Баланс энергии и роль профицита

Для гипертрофии мышц телу требуется избыток энергии. Без этого ресурса организм направляет все силы на поддержание работы сердца и легких, блокируя создание новых структур. Чтобы увидеть прогресс, необходимо увеличить калорийность рациона на 15 процентов от привычной базовой нормы.

"Резкое увеличение порций часто провоцирует тяжесть в желудке. Добавляйте белок постепенно, распределяя его равномерно между приемами пищи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ориентиром служит набор 200–500 граммов массы в месяц. Превышение этих цифр обычно сигнализирует о росте жировой прослойки. В таких случаях стоит пересмотреть питание для похудения и уменьшить долю быстрых сахаров.

Белковый фундамент для мускулатуры

Мышцы строятся из аминокислот, которые поступают с белком. Целевой показатель — от 1,5 до 2 граммов на килограмм веса. Для человека весом 65 кг это составляет порядка 110–130 граммов чистого нутриента в сутки. Основу рациона должны составлять яйца, творог, говядина, птица и рыба.

Источник белка Преимущества Животный белок Полный набор аминокислот для роста Растительный белок Легкое усвоение и отсутствие холестерина

Важно следить не только за количеством, но и за техникой выполнения упражнений. Правильный мышечный корсет формируется только при сочетании качественной еды и грамотной нагрузки.

"Если после протеинового коктейля появляется дискомфорт, перейдите на растительные аналоги или пептиды. Тщательно пережевывайте твердую пищу для лучшего усвоения", — объяснил специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Углеводы и время приема пищи

Углеводы составляют до 60 процентов рациона и служат главным источником энергии для тренировок. Без них невозможен синтез гормонов, отвечающих за анаболизм. Предпочтение отдается сложным формам: крупам, бобовым и цельнозерновому хлебу. Это помогает поддерживать уровень энергии в течение дня.

Прием пищи перед занятием планируется за 2–3 часа. Если времени осталось мало, выручит протеиновый напиток. Он подается в мышцы быстрее твердой еды. После нагрузки открывается окно повышенного кровоснабжения, когда ткани активно впитывают питательные вещества.

"Командные виды спорта и тяжелая атлетика требуют разного подхода к углеводной загрузке, но база одна — сложные углеводы до и белок после сессии", — отметил инструктор Сергей Пеньков.

Водный баланс и изотоники

Дефицит воды делает кровь густой, что перегружает сердце и замедляет доставку кислорода. За 2 часа до зала рекомендуется выпить 300–500 мл воды. Во время интенсивной работы с потом выходят и соли. Обычная вода может еще сильнее нарушить солевой баланс, поэтому при высоких нагрузках эффективнее использовать изотонические напитки. Даже если ваша цель — мышцы после 50 лет, пренебрежение гидратацией приведет к судорогам и слабости.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли набрать мышцы на дефиците калорий?

Обычно это невозможно, так как тело переходит в режим экономии ресурсов. Исключение составляют новички с высоким процентом жира.

Зачем пить белок сразу после тренировки?

Это останавливает действие кортизола, который разрушает мышечную ткань сразу после физического стресса.

Сколько нужно углеводов для роста?

Около 50–60 процентов от общей суточной калорийности, чтобы восполнять запасы гликогена в печени и мышцах.

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