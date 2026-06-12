Мышцы любят счёт и порядок: какие продукты помогают расти без лишнего жира

Рост мышечной массы требует жесткого баланса между нагрузками в зале и качеством топлива для организма. Простой профицит калорий без учета состава нутриентов приведет к накоплению жира, а игнорирование питьевого режима — к критическому замедлению восстановления тканей.
Для гипертрофии мышц телу требуется избыток энергии. Без этого ресурса организм направляет все силы на поддержание работы сердца и легких, блокируя создание новых структур. Чтобы увидеть прогресс, необходимо увеличить калорийность рациона на 15 процентов от привычной базовой нормы.
"Резкое увеличение порций часто провоцирует тяжесть в желудке. Добавляйте белок постепенно, распределяя его равномерно между приемами пищи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Ориентиром служит набор 200–500 граммов массы в месяц. Превышение этих цифр обычно сигнализирует о росте жировой прослойки. В таких случаях стоит пересмотреть питание для похудения и уменьшить долю быстрых сахаров.
Мышцы строятся из аминокислот, которые поступают с белком. Целевой показатель — от 1,5 до 2 граммов на килограмм веса. Для человека весом 65 кг это составляет порядка 110–130 граммов чистого нутриента в сутки. Основу рациона должны составлять яйца, творог, говядина, птица и рыба.
|Источник белка
|Преимущества
|Животный белок
|Полный набор аминокислот для роста
|Растительный белок
|Легкое усвоение и отсутствие холестерина
Важно следить не только за количеством, но и за техникой выполнения упражнений. Правильный мышечный корсет формируется только при сочетании качественной еды и грамотной нагрузки.
"Если после протеинового коктейля появляется дискомфорт, перейдите на растительные аналоги или пептиды. Тщательно пережевывайте твердую пищу для лучшего усвоения", — объяснил специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Углеводы составляют до 60 процентов рациона и служат главным источником энергии для тренировок. Без них невозможен синтез гормонов, отвечающих за анаболизм. Предпочтение отдается сложным формам: крупам, бобовым и цельнозерновому хлебу. Это помогает поддерживать уровень энергии в течение дня.
Прием пищи перед занятием планируется за 2–3 часа. Если времени осталось мало, выручит протеиновый напиток. Он подается в мышцы быстрее твердой еды. После нагрузки открывается окно повышенного кровоснабжения, когда ткани активно впитывают питательные вещества.
"Командные виды спорта и тяжелая атлетика требуют разного подхода к углеводной загрузке, но база одна — сложные углеводы до и белок после сессии", — отметил инструктор Сергей Пеньков.
Дефицит воды делает кровь густой, что перегружает сердце и замедляет доставку кислорода. За 2 часа до зала рекомендуется выпить 300–500 мл воды. Во время интенсивной работы с потом выходят и соли. Обычная вода может еще сильнее нарушить солевой баланс, поэтому при высоких нагрузках эффективнее использовать изотонические напитки. Даже если ваша цель — мышцы после 50 лет, пренебрежение гидратацией приведет к судорогам и слабости.
Обычно это невозможно, так как тело переходит в режим экономии ресурсов. Исключение составляют новички с высоким процентом жира.
Это останавливает действие кортизола, который разрушает мышечную ткань сразу после физического стресса.
Около 50–60 процентов от общей суточной калорийности, чтобы восполнять запасы гликогена в печени и мышцах.
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