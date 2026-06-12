Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риск для сердца: почему две чашки чая спасают жизнь, а шесть — губят
Диагностика превратилась в бизнес? Какие скрининги действительно нужны для женского здоровья
Узкий проход больше не портит квартиру: простые идеи вернут ощущение простора
Помидоры растут, но вкус подводит: что мешает плодам стать сладкими и ароматными
Рождённые для охраны стад: какие породы собак веками противостояли волкам и выживали
Одометр крутится, счёт растёт: содержание этих популярных машин стало ощутимо дороже
Когда хочется порадовать близких: плов со свининой сделает обычный вечер особенно вкусным
Домашний уход работает не хуже салона: какие правила помогают ногтям выглядеть безупречно
Там, где компас теряет уверенность: какие тайны Карского моря будоражат исследователей

Домашняя формула красивых рук: какие три упражнения помогают избавиться от дряблости

Спорт

Домашние тренировки позволяют вернуть тонус мышцам рук без посещения фитнес-клубов. Основной акцент в программе делается на проработку трицепса и бицепса. Для достижения видимого рельефа достаточно использовать свободные веса и соблюдать технику движений трижды в неделю по пятнадцать минут.

Девушка с гантелями
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с гантелями

Сгибания рук на бицепс

Классический подъем гантелей формирует переднюю поверхность плеча. Упражнение устраняет дряблость и создает четкий контур. При выполнении важно зафиксировать локти у корпуса, исключая инерцию и раскачивание спиной. Работа происходит изолированно в локтевом суставе.

"При выполнении сгибаний важно не расслаблять руки полностью в нижней точке. Это сохраняет постоянное напряжение в мышцах и ускоряет прогресс", — объяснил специально для Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для новичков оптимальным весом станут снаряды от одного до трех килограммов. Необходимо выполнять по пятнадцать повторений в трех сессиях. Такой подход активирует волокна без риска перетренированности, создавая базу для более сложных тренировок дома.

Французский жим над головой

Трицепс занимает большую часть объема плеча. Именно его слабость приводит к провисанию тканей. Жим одной гантели из-за головы считается базовым движением для этой зоны. Снаряд удерживается обеими руками, локти направляются строго вверх и фиксируются максимально близко к ушам.

Медленное опускание веса за голову растягивает целевую мышцу. Мощное выпрямление рук на выдохе возвращает снаряд в исходную позицию. Важно избегать полного разгибания в локтях, чтобы не перегружать суставы. Этот метод безопаснее, чем резкие упражнения для спины при неправильной технике.

"Движение должно быть подконтрольным. Если локти разъезжаются в стороны, значит вес выбран слишком большой. Снизьте нагрузку, чтобы не травмировать связки", — отметила эксперт Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Разгибания рук в наклоне

Упражнение позволяет точечно воздействовать на заднюю часть руки под другим углом. Корпус наклоняется вперед до параллели с полом, спина остается прямой. Локти прижимаются к ребрам. На вдохе предплечья отводятся назад до полного выпрямления. В пиковой точке рекомендуется задержаться на одну секунду.

Для стабилизации корпуса можно использовать упор одной рукой о стул. Это разгружает поясницу, что полезно для тех, кто страдает от проблем с осанкой. Регулярная практика укрепляет не только руки, но и стабилизирует лопатки, что дополняет здоровье спины в целом.

"В домашних условиях разгибания в наклоне — самый простой способ прочувствовать работу трицепса. Главное не ронять гантели вниз, а плавно возвращать их в угол девяносто градусов", — подчеркнул тренер по функциональному тренингу Максим Егоров специально для Pravda.Ru.

Параметры тренировки для рук

Систематизация нагрузок помогает отслеживать результат и не допускать адаптации мышц к однотипным воздействиям.

Упражнение Целевая зона
Подъем на бицепс Передняя часть плеча
Французский жим Задняя поверхность (трицепс)
Разгибания в наклоне Изоляция трицепса

Для коррекции фигуры важно сочетать силовые блоки и функциональный фитнес. Это ускоряет метаболизм и помогает быстрее избавиться от жировой прослойки, скрывающей мышечный рельеф.

Ответы на популярные вопросы

Как быстро появится результат?

При занятиях три раза в неделю первые изменения тонуса кожи заметны через двадцать дней. Формирование плотного рельефа занимает восемь недель.

Можно ли заменить гантели бутылками с водой?

На начальном этапе это допустимо. Однако для прогресса потребуется постепенное увеличение веса, что неудобно реализовать с подручными средствами.

Нужна ли разминка перед упражнениями?

Обязательно. Круговые вращения в плечевых и локтевых суставах в течении пяти минут подготовят связки к работе с отягощениями.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер Артём Киселёв, инструктор Марина Гусева, эксперт Максим Егоров
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Недвижимость
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Мир. Новости мира
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Огурцы оживут за сутки: чёрствый хлеб заставит их плодоносить с бешеной скоростью
Садоводство, цветоводство
Огурцы оживут за сутки: чёрствый хлеб заставит их плодоносить с бешеной скоростью
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Последние материалы
Домашняя формула красивых рук: какие три упражнения помогают избавиться от дряблости
Помидоры растут, но вкус подводит: что мешает плодам стать сладкими и ароматными
Рождённые для охраны стад: какие породы собак веками противостояли волкам и выживали
Одометр крутится, счёт растёт: содержание этих популярных машин стало ощутимо дороже
Когда хочется порадовать близких: плов со свининой сделает обычный вечер особенно вкусным
Домашний уход работает не хуже салона: какие правила помогают ногтям выглядеть безупречно
Там, где компас теряет уверенность: какие тайны Карского моря будоражат исследователей
Подводные великаны поражают масштабом: какие рыбы считаются самыми крупными на планете
Когти против слёз: пять правил помогают подружить кошку и ребёнка без царапин
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.