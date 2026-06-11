Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Италия ломает монолит Брюсселя: Рим везет на саммит ЕС план поэтапного снятия санкций
Организм высыхает изнутри: как популярная ледяная жидкость лишает клетки последней защиты в зной
Европейский МИД трещит по швам: Париж и Берлин готовы забрать у Каллас часть ключевых полномочий
Официально не учтено: из-за каких записей в трудовой можно остаться без части пенсии
Мечты сбываются по щелчку пальцев: спутница Дурова раскрыла личную стратегию исполнения желаний
Инопланетяне в мире теплокровных: что не так с ДНК ленивцев и почему их гены "прыгают"
Личные границы стёрты окончательно: сын Децла эмоционально отреагировал на появление незваных гостей
Ноги как колонны к вечеру? Что на самом деле блокирует кровоток и как это исправить за 60 секунд
Хрущев против гениальных инженеров: история советской ракеты, которую превратили в мишень

Лицо без отеков и плоский живот: 1 простое движение, которое заменяет полноценную тренировку

Спорт

Отеки по утрам и выпирающий живот — проблемы, с которыми многие живут годами, тратя деньги на сложные процедуры. Но решение часто лежит на поверхности. Одно простое упражнение, которое занимает всего 3 минуты, запускает лимфодренаж и подтягивает мышцы эффективнее многих тренажеров. Никакого пота, никакой диеты — только работа с собственным телом.

Девушка занимается фитнесом
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается фитнесом

В чем секрет перевернутого положения

Поза собаки мордой вниз считается базовым элементом, который задействует все крупные группы мышц одновременно. Когда таз оказывается выше головы, меняется направление кровотока, что помогает разгрузить сосуды ног и улучшить питание клеток мозга. На практике заметно, как уходит лишняя жидкость, а кожа лица становится более подтянутой из-за естественного лимфодренажа.

Регулярное выполнение упражнения позволяет укрепить кисти и плечевой пояс, не используя при этом тяжелое оборудование. Это особенно актуально, когда работа требует многочасового пребывания в одном положении у монитора. В глаза бросается и то, как меняется осанка — расправляются плечи, а шея визуально удлиняется.

Три способа вернуть бодрость

Классический вариант требует встать на четвереньки, расположив ладони строго под плечами. При подъеме таза важно тянуться пятками к полу, формируя телом подобие острого угла. В этом материале стоит упомянуть, что голова должна свободно свисать вниз, не напрягая шею. Пяти подходов по тридцать секунд достаточно для первых результатов.

"Многие совершают ошибку, пытаясь сразу выпрямить колени за счет округления спины. Гораздо полезнее оставить ноги чуть согнутыми, но сохранить прямой линию от копчика до кончиков пальцев рук", — отметила инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Для тех, кто хочет усилить нагрузку, подойдет вариант с поднятой ногой. Это развивает координацию и заставляет активнее включаться опорную ногу. Если же нужно быстро взбодриться, применяется динамичная связка: переход из планки в горку и обратно. Такой вариант тренировки разгоняет пульс и помогает быстрее проснуться утром.

Вариант упражнения Основная задача
Классическая горка Растяжка задней поверхности тела и снятие отеков
С поднятой ногой Интенсивная работа ягодиц и укрепление кора
Динамический переход Ускорение обмена веществ и подтяжка мышц рук

На деле же выходит, что даже несколько минут активности способны заменить полноценную разминку. Главное — следить за дыханием, не допуская резких вдохов или задержек. Постепенно тело привыкает к нагрузке, а выполнение становится естественным решением проблемы хронической усталости.

"Главное правило любой нагрузки — отсутствие резкой боли. Если в руках чувствуется излишнее дрожание, стоит сократить время фиксации, ведь безопасность всегда стоит на первом месте", — подчеркнул тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

С этим стоит быть аккуратнее, если есть проблемы с давлением или сосудами глаз. В остальном же техника доступна каждому. Подобные действия со временем становятся основой хорошего самочувствия без походов в тренажерный зал.

Ответы на популярные вопросы о домашних тренировках

Можно ли делать это упражнение сразу после еды?

Нет, любые перевернутые положения тела рекомендуется практиковать через полтора-два часа после приема пищи, чтобы избежать дискомфорта в желудке.

Что делать, если пятки не касаются пола?

Это абсолютно нормально. Цель — не поставить пятки на пол любой ценой, а вытянуть позвоночник. Со временем гибкость возрастет, и пятки опустятся сами.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться?

Для видимого результата в подтяжке фигуры и уменьшении отечности лучше заниматься ежедневно, уделяя практике всего 5-7 минут.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по пилатесу Марина Гусева, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Недвижимость
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Позор панельного дома: как превратить захламленный балкон в в дизайнерский уголок
Недвижимость
Позор панельного дома: как превратить захламленный балкон в в дизайнерский уголок
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Организм высыхает изнутри: как популярная ледяная жидкость лишает клетки последней защиты в зной
Европейский МИД трещит по швам: Париж и Берлин готовы забрать у Каллас часть ключевых полномочий
Официально не учтено: из-за каких записей в трудовой можно остаться без части пенсии
Мечты сбываются по щелчку пальцев: спутница Дурова раскрыла личную стратегию исполнения желаний
Лицо без отеков и плоский живот: 1 простое движение, которое заменяет полноценную тренировку
Инопланетяне в мире теплокровных: что не так с ДНК ленивцев и почему их гены "прыгают"
Личные границы стёрты окончательно: сын Децла эмоционально отреагировал на появление незваных гостей
Ноги как колонны к вечеру? Что на самом деле блокирует кровоток и как это исправить за 60 секунд
Хрущев против гениальных инженеров: история советской ракеты, которую превратили в мишень
Тан и айран тушат пожар переедания? Что реально спасает от тяжести после шашлыка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.