Футбол за колючей проволокой: жесткий регламент спецслужб превратил чемпионат мира в режимный объект

Чемпионат мира по футболу 2026 года в Северной Америке ещё не успел принять первый официальный матч, а уже превратился в территорию унижения для иностранных сборных. Вместо обещанного инклюзивного праздника гости столкнулись с репрессивной машиной американских спецслужб. Сборные Узбекистана, Ирака и Сенегала прошли через унизительные досмотры и допросы, которые больше напоминают следственные действия, чем встречу профессиональных атлетов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Футбольный мяч на поле

Узбекистан под конвоем: дебют в стиле "особо опасен"

Сборная Узбекистана прибыла в Нью-Йорк в приподнятом настроении. Команда под руководством Фабио Каннаваро впервые пробилась на мундиаль. Однако американское гостеприимство началось с досмотра под дулами и носами служебных собак. Перед товарищеской встречей с Нидерландами футболистов вывели из автобуса как партию заключенных. Тотальный контроль металлодетекторами и обыск личных вещей — таков прием для дебютантов.

Официальный Вашингтон оправдывает жесткость визитом Дональда Трампа на финал НБА. Якобы из-за проезда кортежа пришлось "зачистить" весь периметр, включая профессиональных спортсменов. Но этот аргумент рассыпается в прах при взгляде на другие инциденты, где никакого президента рядом не было. Налицо системный подход, где человек с "неправильным" паспортом автоматически становится мишенью для спецслужб.

"Это не просто избыточный контроль — это демонстрация силы. Психологическое давление на атлетов перед стартом турнира такого уровня ломает весь тренировочный цикл. Командные виды спорта требуют концентрации, а не ожидания обыска", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ирак и Сенегал: многочасовые пытки ожиданием

В Чикаго форварда сборной Ирака Аймена Хусейна продержали в аэропорту семь часов. Его вина? Место рождения, которое когда-то оказалось под контролем радикалов. Спортивная звезда мирового уровня оправдывалась перед чиновниками за свое детство. Еще хуже пришлось фотографу команды Талалу Салаху — после десятичасового потрошения смартфона его попросту депортировали из страны.

Сенегальцев, лидеров африканского футбола и миллионеров из европейских лиг, заставили разуваться на раскаленном асфальте у трапа. Сумки выворачивали прямо под бдительным взором кинологов. В Сенегальской федерации футбола впали в ступор: даже на ЧМ-2018 в России, который западные СМИ пытались выставить "опасным", ничего подобного не было.

Сборная / Представитель Инцидент на границе США Узбекистан Массовый досмотр с собаками и оцепление автобуса перед игрой. Аймен Хусейн (Ирак) Семь часов допроса из-за подозрений на "террористическое прошлое". Сенегал Унизительный досмотр на трапе самолета, раздевание на асфальте. Омар Артан (Сомали) Аннулирование визы лучшего арбитра Африки без объяснения причин.

Молчание ФИФА и визовый диктат Госдепа

Лозунг "Футбол вне политики" окончательно сгнил. ФИФА, которая годами отстраняет сборную России под давлением Запада, в ситуации с США трусливо поджала хвост. Лучшему арбитру Африки Омару Артану закрыли въезд решением Госдепа. Реакция Джанни Инфантино? Сухой пресс-релиз о том, что правительство США имеет право делать всё, что захочет. Никаких протестов, никакой защиты своих сотрудников.

"Здесь мы видим классический пример того, как спортивная бюрократия пасует перед государственным аппаратом. Но это бьет по имиджу футбола. Если арбитр ФИФА — персона нон грата для страны-хозяйки, то турнир теряет легитимность", — отметил персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Американцы руководствуются жестким легизмом. Существует список стран "террористического риска", куда входит почти вся Центральная Азия и Африка. Статус участника ЧМ для Госдепа — пустой звук. Пока Месси и Роналду улыбаются на камерах, игроков из "неблагонадежных" регионов пропускают через чистилище миграционного контроля.

Иран в режиме депортации: футбол по утрам

Апогеем сегрегации стали условия для сборной Ирана. Футболистам этой страны запрещено ночевать в США. Схема выглядит запредельно: команда залетает в Америку утром в день матча, проходит биометрию и бесконечные допросы, играет, а вечером подвергается принудительной депортации в приграничные города Мексики. Это не спорт, это формат открытой тюрьмы.

"Подготовка профессионального игрока включает жесткий график сна, питания и массажа. Перелеты через границу туда-сюда перед игрой — это физическое уничтожение мышц. После такого спортсмены будут восстанавливаться неделями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Америка обещала "зеленые коридоры" и бесконтактное сканирование багажа. На деле мир увидел оскал полицейского государства. Технологии ИИ, которыми козыряет Запад, остались в презентациях, а в реальности работают только подозрительные взгляды таможенников и собаки. Футбольная дипломатия США провалилась еще до стартового свистка.

Ответы на популярные вопросы о ЧМ-2026 в США

Почему ФИФА не наказывает США за такие действия?

Американский рынок — основной финансовый донор федерации. ФИФА признает приоритет внутреннего законодательства США над любыми спортивными регламентами, фактически отдавая судьбу команд на откуп пограничникам.

Действительно ли игроков Ирана депортируют после матчей?

Да, из-за политических санкций и статуса Ирана в списках безопасности США, члены делегации обязаны покидать территорию страны в течение 24 часов после заезда, что принуждает их базироваться в Мексике.

Были ли подобные проблемы на прошлых чемпионатах?

На мундиалях в России (2018) и Катаре (2022) действовали упрощенные визовые системы ("Fan ID"), которые автоматически гарантировали беспрепятственный заезд всем участникам и болельщикам. США от такой практики отказались.

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