Хоккейный раскол в Европе: три страны пошли на крайний шаг ради изоляции российских команд

Швеция, Финляндия и Чехия продолжают блокировать возвращение российских хоккеистов на международную арену, аргументируя свою позицию соображениями безопасности и текущей геополитической обстановкой. Несмотря на то что дисциплинарный комитет IIHF формально отменил запрет на участие сборной России в турнирах сезона-2026/27, представители спортивных элит Северной и Центральной Европы называют любую перспективу совместных матчей "немыслимой". В этой ситуации спортивная форма и психологическая готовность атлетов выходят на первый план, ведь даже в условиях временной изоляции важно сохранять тонус, используя эффективные методы тренировок с собственным весом.

Фото: commons.wikimedia.org by s.yume, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ РОссийский флаг на Олимпиаде-2010

Скандинавский демарш и позиция IIHF

Хоккейные федерации трех лидирующих европейских держав — Швеции, Финляндии и Чехии — официально подтвердили свой отказ играть со сборной России. По данным телеканала SVT, спортивные функционеры этих стран до сих пор не выработали единого плана действий на случай, если Международная федерация хоккея (IIHF) примет окончательное решение о допуске россиян. Сейчас ситуация зашла в тупик: с одной стороны — требования соблюдать устав, с другой — жесткое нежелание европейских команд выходить на лед против конкурентов из РФ.

"Такая неопределенность на международной арене требует от спортсменов особой концентрации на домашней подготовке. Важно не терять мотивацию и использовать альтернативные способы нагрузки, например, летние виды спорта на открытом воздухе, которые отлично развивают функциональную выносливость", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Аргументы против: безопасность или политика?

Председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон в своем интервью был категоричен, заявив, что возвращение России невозможно в текущих условиях. Однако он признал важный юридический нюанс: в уставе федерации отсутствуют прямые основания для исключения страны, если нет прямой угрозы безопасности участников турнира. Это оставляет лазейку для юридического оспаривания санкций, что нервирует европейских партнеров. Те в ответ стараются максимально затянуть процесс принятия решений.

Чешская сторона, устами генсека Яна Черни, также заявила о невозможности матчей. При этом обе федерации — финская и чешская — уклонились от ответа на вопрос о бойкоте турниров, если Россия все же будет допущена. Пока чиновники спорят, атлетам крайне важно не допускать травм и следить за техникой базовых упражнений. Даже классическая планка при неправильном исполнении может навредить, поэтому правильная механика статических нагрузок остается критически важным элементом подготовки.

"Для поддержания соревновательной формы нет необходимости в сверхсложном оборудовании. Даже простые упражнения, если выполнять их с правильной экспозицией и контролем дыхания, дают результат. Например, глубокие приседания: спина прямая, таз назад, колени не выходят за носки — это база для силы ног, необходимой любому хоккеисту", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Что решит конгресс в сентябре

Окончательная судьба российской сборной на ближайшие сезоны будет решаться на конгрессе IIHF в сентябре. Предварительное обсуждение пройдет в рамках совета организации, где представлены 14 стран. Тройка протестующих имеет там значительный вес (у Чехии — целых два представителя), поэтому лоббирование интересов по недопуску продолжится. Пока ситуация остается неопределенной, многим спортсменам стоит обратить внимание на грамотное планирование своей физической активности, используя метод сцепления привычек для регулярности тренировок.

Страна / Организация Текущая позиция по России Швеция (Андерс Ларссон) Считают участие России совершенно немыслимым в текущих условиях. Чехия (Ян Черни) Не видят возможности проводить матчи против российской сборной. Финляндия Твердо выступают за продолжение режима отстранения команд. Дисциплинарный комитет IIHF Ранее отменил решение о недопуске сборной РФ на сезон-2026/27.

Ответы на популярные вопросы о международном допуске

Может ли IIHF допустить Россию вопреки мнению Швеции и Чехии?

Да, решение принимается коллегиально на конгрессе. Однако протестующие страны могут попытаться организовать коллективный бойкот, что поставит под удар коммерческую ценность турниров.

На каком основании Россию продолжают отстранять?

Официальная формулировка IIHF чаще всего касается "вопросов безопасности" игроков, судей и болельщиков. Прямых пунктов о политическом отстранении в уставе практически нет.

Когда станет известно окончательное решение?

Ключевым этапом станет сентябрьский конгресс федерации, где вопрос будет официально вынесен на голосование представителей всех национальных ассоциаций.

Как этот конфликт влияет на подготовку молодых игроков?

Отсутствие международной практики замедляет прогресс, поэтому эксперты рекомендуют усиливать внутреннюю конкуренцию и применять научные подходы к росту показателей, например, учитывая физиологические законы мышечной гипертрофии.

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