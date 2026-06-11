Второй подбородок из ниоткуда: коварные привычки, которые лепят лишние складки

Думаете, точеный профиль бывает только у звезд на ковровых дорожках? Четкий овал лица можно получить не только от природы или у пластического хирурга. Разбираемся, какие повседневные привычки "лепят" наше лицо и как создать идеальный контур без жестких ограничений.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Второй подбородок

Снижение веса и локальное жиросжигание

Если появление второго подбородка совпало с увеличением общей массы тела, первичной мерой станет классическая работа с рационом. Жировая ткань распределяется по организму равномерно, и зона шеи — не исключение. Важно понимать, что локально "выжечь" жир только под нижней челюстью невозможно. Постепенный дефицит калорий в сочетании с активностью помогает уменьшить объемы по всему телу, что неизбежно ведет к проявлению более острого и четкого угла челюсти.

"При похудении жир уходит со всего тела, но лицо часто реагирует первым. Главное — не форсировать процесс жесткими диетами, чтобы кожа успевала подтягиваться за уменьшающимися объемами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Осанка: как "компьютерная шея" портит профиль

Статистическое напряжение и наклон головы вперед — основные враги линии подбородка в цифровую эпоху. Когда мы часами смотрим в телефон, плечи непроизвольно сводятся, а шея выдвигается вперед. Это создает избыточное давление на мягкие ткани и формирует визуальную складку. Для выравнивания силуэта бывает достаточно поднять экран устройства до уровня глаз и внедрить регулярные упражнения для осанки, которые возвращают лопатки в анатомически верное положение.

"Многие ищут проблему в лишнем жире, хотя корень бед — в слабых мышцах спины. Когда вы сутулитесь, ткани лица неизбежно "стекают" вниз, имитируя второй подбородок", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Гимнастика для платизмы и тонуса

За натяжение кожи в нижней трети лица отвечает платизма — тонкая подкожная мышца шеи. При отсутствии специфической нагрузки она теряет тонус, что приводит к дряблости. Специализированный фейсбилдинг не сжигает жир, но делает мышечный каркас плотнее. Полезно выполнять статические упражнения: например, фиксацию напряжения при произнесении звука "О" или мягкие запрокидывания головы с сопротивлением. Регулярность здесь важнее интенсивности — первые изменения становятся заметны через 1-2 месяца тренировок.

Массаж и борьба с отечностью

Часто "обвисший" подбородок — это не жир, а застой лимфы. Злоупотребление солью, недосып и отсутствие движения замедляют лимфодренаж, из-за чего лицо выглядит "тяжелым". Использование скребка гуаша или ручной самомассаж по массажным линиям помогают вывести лишнюю жидкость и моментально "подсветить" скулы и челюсть. Однако стоит помнить, что массаж работает лишь как дополнение к правильному домашнему фитнесу и режиму дня.

"Лимфодренажные техники дают отличный визуальный эффект, но они не избавят от проблемы, если причина в глубоких мышечных зажимах шеи или избыточном весе", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Бытовые привычки и качество сна

Мелочи формируют результат: слишком высокая подушка провоцирует заломы на шее и затрудняет кровообращение в течение 7-8 часов сна. Оптимально выбирать ортопедические модели, поддерживающие шею в нейтральном положении. Также важна общая подвижность — даже небольшое изменение в домашней рутине, вроде разминки во время чистки зубов или контроля положения головы за рабочим столом, способно значительно улучшить эстетику нижней трети лица.

Проблема / Причина Рекомендуемое действие Общий лишний вес Дефицит калорий и кардионагрузки "Компьютерная шея" Подъем экрана до уровня глаз, исправление осанки Отечность и застой жидкости Лимфодренажный массаж, контроль соли в рационе Слабость мышц шеи Гимнастика для платизмы и мышц кора

Ответы на популярные вопросы о коррекции подбородка

Можно ли убрать второй подбородок только упражнениями без диеты?

Если причина в слабости мышц или плохой осанке — да, эффект будет заметен. Если же есть значительный лишний вес, упражнения укрепят мышцы под жировым слоем, но визуально проблема останется до коррекции питания.

Как быстро появится результат от самомассажа?

Отечность уходит достаточно быстро — первые изменения можно увидеть уже через 3-5 ежедневных процедур. Однако для стойкого лифтинг-эффекта требуется системный подход в течение месяца и более.

Помогает ли планка подтянуть овал лица?

Косвенно — да. Планка укрепляет мышцы кора и спины, что помогает держать осанку. Прямая спина автоматически расправляет зону шеи, делая контур челюсти визуально более выраженным.

Влияет ли высота подушки на появление складок?

Да, излишне высокая подушка наклоняет подбородок к груди, формируя стойкие кожные заломы и провоцируя нарушение лимфооттока, что ведет к утренней отечности нижней части лица.

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