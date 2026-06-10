Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немцы больше не в моде: в России окончательно сменился фаворит среди ценителей роскоши
Датчики фиксируют аномалию: в Ленинградской области возникла странная ситуация с бензином
Чудесная жизнь, но закрытая дверь: почему Ингеборга Дапкунайте не может вернуться в РФ
Джин, Галкин* и Кровавая Мэри: сколько украинская модель выложила за капризы Варнавы
Людей выбрасывают на улицу: четверть компаний в России готовит масштабную зачистку штатов
Удалённый доступ к беде: что происходит с организмом, когда работа переезжает на диван
Галстук для скандального суда: какой подарок Милош Бикович сделал Джонни Деппу
Топор войны остался в Америке? Зачем Меган Маркл летит в Британию впервые после похорон королевы
Мышцы горят без утяжелителей: метод пяти счетов вынудил организм пойти на крайние меры роста

Генетика здесь ни при чем: игнорирование закона гипертрофии лишило тысячи женщин желаемой формы

Спорт

Накачать ягодицы, просто выполняя махи ногой перед телевизором или надеясь на "генетику", не получится — для реального изменения объема мышц организму требуется серьезный стимул. Несмотря на обилие марафонов с резинками, физиология диктует свои правила: мышечный рост невозможен без прогрессии нагрузок, достаточного количества белка и глубокого восстановления. Если вы хотите превратить плоскость в выразительный рельеф, придется забыть о легких путях и сосредоточиться на механическом напряжении и технически выверенной работе с весами.

Упругие ягодицы после тренировки
Фото: NewsInfo.Ru by Виктория Парамонова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Упругие ягодицы после тренировки

Логика мышечного роста: почему резинки не работают

Многие новички пытаются избежать тяжелых штанг, надеясь на многоповторные упражнения с фитнес-резинками. Однако "подтянуть" и "накачать" — это разные задачи. Для увеличения физического объема волокон необходимо создавать условия, к которым мышцы еще не адаптированы. Без силового компонента вы лишь улучшите кровообращение в тканях, что даст временный эффект "пампа", но не приведет к долгосрочному росту.

"Мышцы растут только тогда, когда нагрузка заставляет их адаптироваться. Если вы делаете 50 повторений и не чувствуете реального усилия в конце, толку будет мало. Для формы важны силовые тренировки, которые заставляют включаться быстрые мышечные волокна", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Амплитуда и отказ: два секрета гипертрофии

Для ягодиц критически важна механическая нагрузка. Это значит, что упражнение должно выполняться в максимальной амплитуде для тазобедренного сустава. Чем сильнее растянута мышца в нижней точке и чем мощнее она сокращена в верхней, тем больше единиц вовлекается в работу. Приседания "в пол" или глубокие выпады гораздо эффективнее коротких покачиваний.

Второе условие — метаболический стресс. Вес отягощения нужно подбирать так, чтобы мышечный отказ (состояние, когда вы не можете сделать еще одно техничное повторение) наступал через 30-40 секунд работы. Обычно это диапазон от 8 до 12 повторений. Если вы легко делаете 20 раз, вес пора увеличивать.

"Не забывайте, что работа на износ требует качественного "топлива". Без профицита калорий и контроля за работой ЖКТ даже самые правильные планы тренировок не дадут результата, так как организму просто не из чего будет строить новые ткани", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Техника базовых упражнений: инструкция для новичка

Чтобы ягодицы росли, а не "сгорали" колени, важно соблюдать технику в ключевых движениях:

  • Румынская тяга: стоя, ноги на ширине таза, медленно отводите таз назад, наклоняя корпус с прямой спиной. Представляйте, что вам нужно коснуться ягодицами невидимой стены сзади. Гриф штанги или гантели должны скользить вдоль ног. Чувствуйте растяжение задней поверхности бедра и мощно возвращайтесь в исходное положение за счет сжатия ягодиц.
  • Болгарские сплит-приседания: поставьте одну ногу назад на скамью или диван. Основной вес — на передней ноге. Опускайтесь вниз, пока бедро передней ноги не станет параллельно полу. Важно: держите корпус чуть наклоненным вперед, чтобы сместить акцент с квадрицепса на ягодичную мышцу.
  • Ягодичный мост: лягте лопатками на скамью, стопы на полу. Положите отягощение на таз. Опускайте таз вниз и мощно выталкивайте его вверх до прямой линии корпуса. В верхней точке задержитесь на секунду и максимально напрягите ягодицы.

"В домашних условиях можно начать с малого, используя вес собственного тела, но с акцентом на статику и медленный темп. Хорошей базой станут упражнения для похудения и тонуса, которые подготовят суставы к работе с серьезным весом", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Дневник тренировок как инструмент контроля

Организм быстро привыкает к нагрузке. Если вы приседали с 10 кг месяц назад и продолжаете делать то же самое сегодня — прогресса не будет. Принцип прогрессивной перегрузки обязывает вас фиксировать каждый подход. Если на прошлом занятии вы сделали 12 повторений, на этом попробуйте сделать 13 или взять вес на 0,5-1 кг больше.

Параметр контроля Зачем это нужно
Рабочий вес Обеспечивает необходимый уровень механического напряжения.
Количество повторений Помогает отследить выносливость и близость к отказу.
Время отдыха Короткий отдых (60-90 сек) усиливает метаболический стресс.
Техника выполнения Минимизирует риск травм при росте рабочих весов.

Ответы на популярные вопросы о тренировке ягодиц

Можно ли накачать ягодицы бегом?

Нет, бег — это кардионагрузка, которая тренирует выносливость и сжигает калории, но не провоцирует гипертрофию мышц. Для объема нужны именно силовые упражнения.

Как часто нужно тренировать ягодицы для роста?

Оптимально — 2-3 раза в неделю. Мышцам требуется 48-72 часа на восстановление и синтез нового белка. Тренироваться каждый день бессмысленно и вредно.

Что делать, если вместо ягодиц растут только ноги?

Смените акценты: вместо классических приседаний делайте мертвую тягу, ягодичный мост и отведение ног в кроссовере. Наклоняйте корпус чуть вперед в выпадах.

Нужно ли пить протеин, чтобы ягодицы росли?

Протеин — это просто удобный источник белка. Главное — общая норма белка (1.5-2г на кг веса) из еды. Если вы добираете её из мяса, яиц и творога, добавки не обязательны.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, нутрициолог Алексей Дорофеев, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Недвижимость
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Последние материалы
Людей выбрасывают на улицу: четверть компаний в России готовит масштабную зачистку штатов
Паника из-за долгов оказалась напрасной: один официальный шаг навсегда оградит семью от беды
Удалённый доступ к беде: что происходит с организмом, когда работа переезжает на диван
Галстук для скандального суда: какой подарок Милош Бикович сделал Джонни Деппу
Топор войны остался в Америке? Зачем Меган Маркл летит в Британию впервые после похорон королевы
Мышцы горят без утяжелителей: метод пяти счетов вынудил организм пойти на крайние меры роста
Секреты идеального переезда: как разложить вещи, чтобы мгновенно найти любую мелочь
Жир больше не растет по часам: в Колорадо внедрили метод, обманувший природную склонность к полноте
Инспекторы больше не нужны: дорожные камеры в России научатся видеть скрытое нарушение
Тайные молодожёны нашли убежище: куда уехали Бойко и Порошина подальше от сплетен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.