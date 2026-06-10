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Секрет выносливости или пустая трата времени? Что будет с телом, если делать только планку месяц

Спорт

Ежедневная планка помогает укрепить мышечный корсет, выровнять осанку и развить выносливость, не требуя при этом похода в зал или покупки дорогих тренажеров. Однако надеяться только на это статическое упражнение в вопросах похудения или кардинального преображения фигуры — большая ошибка. Несмотря на активную работу пресса и спины, организм быстро адаптируется к однообразной нагрузке, а расход калорий при фиксации тела остается минимальным.

Планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Планка

Как организм реагирует на статическую нагрузку

В отличие от бега или приседаний, планка — это изометрическое упражнение. Мышцы находятся под постоянным напряжением, но не меняют своей длины. В работу включаются не только кубики пресса, но и глубокие мышцы-стабилизаторы, поясница, ягодицы и плечевой пояс. Основная польза здесь заключается в развитии способности тела удерживать позвоночник в правильном положении, что критически важно при сидячей работе.

"Статика отлично тренирует нервно-мышечную связь: мозг учится эффективнее управлять стабилизаторами. Но для жиросжигания этого недостаточно, так как энергозатраты в планке невысоки. Даже если у вас плоский живот благодаря технике дыхания, планка станет лишь хорошим дополнением, а не основным инструментом снижения веса", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Со временем тело привыкает к весу собственного корпуса. Если в первые дни вы чувствуете дрожь в руках и жжение в животе, то уже через две недели эти ощущения притупляются. Это сигнал о том, что мышцы адаптировались и нагрузку пора усложнять.

Что изменится в теле через неделю и месяц

Результаты ежедневных занятий распределяются во времени неравномерно. В первую неделю происходит эмоциональный подъем и привыкание к дисциплине. Через 14 дней улучшается проприоцепция — вы начинаете лучше чувствовать свое тело в пространстве и меньше сутулитесь за рабочим столом.

К концу месяца живот визуально подтягивается за счет тонуса поперечной мышцы, которая "держит" внутренние органы. Однако без дефицита калорий и дополнительных упражнений слой подкожного жира никуда не денется. Организм просто станет крепче изнутри. Часто прогресс тормозят системные ошибки в структуре занятий, когда человек игнорирует другие группы мышц.

"Классическая планка быстро становится рутиной. Чтобы прогресс не встал, я советую добавлять динамику: поочередный подъем ног или переход с локтей на прямые руки. Это заставит мышцы работать в новых плоскостях", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Правила безопасной и эффективной тренировки

Главный враг планки — нарушение геометрии тела. Как только таз провисает вниз или, наоборот, задирается слишком высоко, нагрузка уходит с пресса на поясничные позвонки. Это прямой путь к зажимам и болям в спине. Тело должно напоминать ровную натянутую струну от макушки до пяток.

Для комфорта обязательно используйте коврик, чтобы не травмировать локтевые суставы о жесткий пол. Также не стоит гнаться за рекордами в 5 или 10 минут. Исследования показывают, что несколько коротких подходов по 45-60 секунд с идеальной техникой гораздо полезнее для здоровья, чем один длинный "заплыв" на пределе сил с кривой спиной.

"Если после планки вы чувствуете дискомфорт в пояснице, значит, пресс 'отключился' и нагрузку взяли на себя связки позвоночника. В этом случае лучше прекратить упражнение и сделать растяжку. Помните, что прогресс теряется быстро, если допустить длительный перерыв в тренировках из-за травмы или лени", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Когда планка может навредить

Несмотря на универсальность, упражнение имеет противопоказания. Людям с межпозвоночными грыжами в стадии обострения, серьезными проблемами с лучезапястными суставами или локтями планка запрещена. Также осторожность стоит проявлять при повышенном артериальном давлении, так как статическое напряжение может вызвать резкий скачок показателей.

Срок занятий Ожидаемый эффект
1-7 дней Адаптация нервной системы, исчезновение тремора в руках
2 недели Улучшение контроля за осанкой, укрепление кора
1 месяц Визуальная подтянутость живота, уменьшение бытовых болей в спине
3 месяца+ Высокая силовая выносливость, готовность к сложным нагрузкам

Ответы на популярные вопросы о планке

Можно ли убрать живот, делая только планку?

Нет, планка укрепляет мышцы, но не сжигает жир точечно. Для похудения необходим дефицит калорий и общая физическая активность.

Сколько раз в день нужно стоять в планке?

Для поддержания тонуса достаточно одного раза в день, выполняя 3-4 подхода по одной минуте.

Безопасно ли стоять в планке дольше 5 минут?

Длительное удержание часто ведет к нарушению техники и перегрузке суставов. Эффективнее использовать усложненные варианты упражнения (на одной ноге, боковые).

Кому категорически нельзя делать это упражнение?

Людям с острыми травмами спины, грыжами, в поздний послеоперационный период и при беременности (без консультации врача).

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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