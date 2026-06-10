Делаете сотни приседаний, а ягодицы не растут? Секрет в одной простой смене позиции ног

Приседания сумо позволяют включить в работу ягодицы и внутреннюю поверхность бедер, которые часто остаются пассивными при выполнении классических упражнений. Благодаря широкой постановке ног нагрузка распределяется таким образом, что мышцы не просто адаптируются к движению, а получают мощный стимул для укрепления и формирования четкого силуэта. Этот метод коррекции нижней части тела подходит как профессионалам, так и тем, кому обычный фитнес перестал приносить видимый результат.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain приседания сумо

Анатомия движения: какие мышцы работают в приседаниях сумо

Основное преимущество техники сумо заключается в изменении вектора нагрузки. Если в стандартных приседаниях акцент часто смещается на переднюю поверхность бедра (квадрицепс), то здесь в работу активно вступают приводящие мышцы и большие ягодичные мышцы. Это делает упражнение незаменимым для тех, кто стремится сделать ягодицы более подтянутыми и проработать проблемную зону внутренней поверхности бедра.

"Главная ошибка в сумо — попытка копировать классику при широкой постановке ног. Чтобы ягодицы действительно работали, таз нужно уводить назад, имитируя посадку на низкий стул, а не просто приседать вниз", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Помимо целевых групп, приседания сумо создают серьезную статическую нагрузку на мышцы кора. Чтобы корпус оставался стабильным и не заваливался вперед, активируются мышцы пресса и разгибатели позвоночника. Такой комплексный подход позволяет не только улучшить форму ног, но и укрепить мышечный корсет, что особенно важно при выполнении упражнений с отягощением.

Техника безопасности: как защитить колени и спину

Результативность упражнения напрямую зависит от расположения стоп и коленей. Ноги необходимо поставить значительно шире плеч, развернув носки наружу под углом около 45 градусов. Важно следить, чтобы во время приседа колено двигалось строго в направлении большого пальца ноги. Если колени "заваливаются" внутрь, нагрузка уходит с мышц на связочный аппарат, что чревато травмами в долгосрочной перспективе.

"Для сохранения здоровья коленных суставов крайне важно избегать рывков в нижней точке. Подъем должен быть плавным и осознанным, с упором на пятку, а не на носок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Спина должна сохранять естественные изгибы на протяжении всей амплитуды. Округление поясницы или чрезмерный наклон корпуса вперед перегружают позвоночник. Если вы чувствуете, что не можете опуститься глубоко с прямой спиной, лучше ограничить амплитуду, но сохранить правильную позицию. Часто проблемы с осанкой мешают техничности выполнения, поэтому начинать стоит перед зеркалом без веса.

От новичка до профи: как увеличивать нагрузку

Для первых тренировок веса собственного тела будет вполне достаточно. Замедленный темп выполнения (3 секунды вниз, 1 секунда пауза, 2 секунды вверх) поможет наладить нейромышечную связь и "почувствовать" целевые группы. Со временем, когда техника станет автоматической, можно добавлять инвентарь: гирю или гантель, удерживая их между ног на вытянутых руках.

"Домашний формат тренировок ничуть не уступает залу, если использовать прогрессию. Когда 20 повторений с собственным весом даются легко, пора брать в руки утяжелители или выполнять короткие интенсивные сеты для жиросжигания", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Особенности техники Ожидаемый результат Широкая постановка стоп Максимальное включение внутренней поверхности бедра Разворот носков наружу Смещение акцента на среднюю и большую ягодичную мышцы Вертикальный корпус Безопасность поясничного отдела и работа мышц кора Медленная фаза опускания Глубокая проработка мышечных волокон без риска травм

Ответы на популярные вопросы о приседаниях сумо

Можно ли делать сумо при болях в коленях?

Если боль острая, упражнение противопоказано. При хроническом дискомфорте необходимо сначала убедиться в отсутствии воспалений и выполнять присед в ограниченной амплитуде, строго следя за тем, чтобы колени не выходили за линию носков.

Как часто нужно включать их в тренировку?

Для заметного эффекта достаточно 2-3 раз в неделю. Мышцам ног требуется время на восстановление, поэтому ежедневные тренировки одной и той же группы могут замедлить прогресс.

Поможет ли это упражнение похудеть в области бедер?

Локального жиросжигания не существует, но укрепление мышц делает бедра более подтянутыми и плотными, а высокая энергозатратность упражнения помогает создать общий дефицит калорий.

Что лучше: сумо или выпады?

Это разные инструменты. Сумо больше задействует внутреннюю поверхность бедра и позволяет работать с большими весами, в то время как выпады лучше развивают координацию и целевой акцент на ягодицы каждой ноги по отдельности.

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