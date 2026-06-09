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Спор закончен раз и навсегда: Пётр Ян назвал имя того, кто стал недосягаемым в мировом октагоне

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Пётр Ян официально признал Ислама Махачева величайшим атлетом современности, фактически утвердив лидерство российского бойца в мировом рейтинге. В легчайшем весе конкуренция зашкаливает, но действующий чемпион UFC считает, что именно навыки Махачева делают его недосягаемым в абсолютном зачёте. Это заявление не просто жест уважения, а констатация доминирования российской школы единоборств на мировом уровне.

Пётр Ян
Фото: commons.wikimedia.org by MMAnytt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пётр Ян

Логика рейтинга лучших из лучших

Действующий чемпион UFC в категории до 61 кг Пётр Ян публично оценил расстановку сил в лиге. По словам спортсмена, если бы существовала возможность уровнять всех бойцов по весу и габаритам, Махачев оказался бы сильнейшим. Ян подчеркнул: "Если же всех уровнять в одну весовую категорию — то я выбрал бы Махачева".

"Признание коллег в профессиональной среде часто весит больше официальных протоколов. Для бойцов такого уровня, как Ян, Махачев — это пример универсальности и невероятной функциональной подготовки, которая позволяет сохранять доминирование", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по единоборствам Владимир Карасев.

Такое признание от человека, который сам занимает пятую строчку в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), доказывает объективность текущих оценок экспертов. Россияне продолжают диктовать моду в смешанных единоборствах, сочетая жесткую ударную технику с филигранной борьбой.

Кто дышит в спину лидерам

На текущий момент Ислам Махачев удерживает первую строчку в глобальном рейтинге UFC Pound-For-Pound. Сразу за ним расположились Илия Топурия и Алекс Волкановски. Чтобы поддерживать форму на таком уровне, бойцы используют не только спарринги, но и глубокую работу над мышцами-стабилизаторами. Если вы хотите укрепить корпус так же эффективно, попробуйте упражнение "Скалолаз" — техника выполнения скалолаза требует упора лежа и поочередного подтягивания коленей к груди в динамичном темпе.

"В единоборствах критически важна взрывная сила и выносливость. Подготовка чемпионов включает работу со своим весом, что помогает избежать травм позвоночника", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Подготовка и функциональная база чемпионов

Статус лучшего бойца требует безупречной осанки и мощного мышечного корсета. Даже при сидячем образе жизни можно поддерживать форму, не перегружая спину. Для тех, кто ценит время, существуют способы убрать жир с талии прямо на рабочем месте, используя статические нагрузки на пресс. Это помогает бойцам оставаться в категории без мучительных весогонок в межсезонье.

"Сильный корсет защищает внутренние органы при ударах и позволяет проводить эффективные тейкдауны. Без базовых упражнений на осанку и стабилизацию профессиональный спорт быстро разрушает здоровье", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Пётр Ян своим заявлением закрыл споры о том, кто является флагманом лиги. Учитывая, что в топ-5 рейтинга входят сразу двое россиян, отечественная школа боевых искусств переживает свой золотой век.

Боец (Рейтинг P4P) Ключевая характеристика
Ислам Махачев (1) Универсализм и доминирующая борьба
Илия Топурия (2) Агрессивный бокс и прессинг
Пётр Ян (5) Высочайший темп и техника бокса

Ответы на популярные вопросы о рейтингах UFC

Что такое рейтинг Pound-for-Pound (P4P)?

Это гипотетический список, в котором бойцы сравниваются между собой без учета их реального веса. Эксперты оценивают технику, оппозицию и стабильность выступлений.

Почему Пётр Ян выбрал именно Махачева?

Махачев демонстрирует способность побеждать как в партере, так и в стойке, удерживая пояс в одном из самых конкурентных дивизионов — легком весе.

Как часто обновляются эти списки?

Рейтинг обновляется после каждого крупного турнира UFC (обычно раз в неделю) на основе голосования представителей СМИ.

Нужно ли быть чемпионом, чтобы попасть в топ P4P?

В подавляющем большинстве случаев — да. Только доминирующие чемпионы или бойцы с исключительной серией побед попадают в первую десятку.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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