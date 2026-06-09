Приседания против становой тяги: выяснили, какое движение превратило тренировки в опасную ловушку

Крепкие ягодичные мышцы — это не только вопрос эстетики, но и фундамент здоровья позвоночника. Они стабилизируют таз, снимают лишнюю нагрузку с поясницы и коленей, обеспечивая легкую походку и ровную осанку. Главный спор в фитнес-сообществе разворачивается вокруг классики: что лучше строит форму и развивает силу — приседания или становая тяга? Факты показывают, что оба движения эффективны, но работают они по-разному, и выбор часто зависит от состояния вашей спины и индивидуальных целей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка приседает со штангой

Механика работы: как мышцы реагируют на нагрузку

Приседания и становая тяга относятся к базовым многосуставным упражнениям. Они имитируют естественные бытовые действия: подъем с кресла или перемещение тяжелых сумок. Приседания в большей степени нагружают переднюю поверхность бедра, в то время как становая тяга фокусируется на задней цепи — мышцах спины и бицепсе бедра. Однако ягодицы активно участвуют в обоих процессах.

"В приседании ягодичная мышца максимально включается в нижней точке, помогая вам 'выстрелить' наверх. Важно следить, чтобы пятки не отрывались от пола, иначе нагрузка уйдет с ягодиц на коленные суставы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

В становой тяге ягодицы испытывают сильное растяжение в фазе наклона. Согласно исследованиям 2020 года, именно глубокое растяжение создает эффект "пружины", заставляя мышечные волокна сокращаться мощнее при возврате в вертикальное положение. Если для вас актуальна безопасная становая тяга дома, стоит учитывать, что техника наклона здесь важнее веса снаряда.

Прямое сравнение: что эффективнее для объема

Научные данные, опубликованные в Journal of Sports Science and Medicine, указывают на небольшое преимущество становой тяги в вопросе активации большой ягодичной мышцы. Однако разрыв с приседаниями не настолько велик, чтобы отказываться от одного в пользу другого. Приседания выигрывают за счет увеличения времени мышцы под нагрузкой, особенно если вы используете широкую постановку ног.

"Становая тяга требует идеального контроля поясницы. Если мышцы кора слабые, спина начнет округляться, и вместо крепких ягодиц можно получить грыжу. Новичкам лучше начинать с классических приседаний, которые интуитивно понятнее", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Для тех, кто опасается осевых нагрузок, существуют модификации. Например, сплит-приседания (выпады на месте) или использование упражнений на стуле для поддержания тонуса в течение рабочего дня. Это помогает избежать застоя лимфы, который часто становится причиной тяжести в ногах.

Альтернативный лидер: когда два гиганта уступают третьему

Если ваша цель — максимально изолированная работа над формой, то абсолютным чемпионом по данным электромиографии является подъем таза со скамьи (ягодичный мост). Исследования 2018 и 2021 годов доказали, что это движение активирует ягодицы сильнее, чем любые виды тяг или приседов. Причина в векторе нагрузки: она направлена строго на разгибание бедра, без лишнего вовлечения спины.

"Ягодичный мост — спасение для людей с проблемной поясницей. Здесь нет сдавливающей нагрузки на позвоночник, зато можно работать с серьезными весами. Это идеальное дополнение к базе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Безопасность и выбор техники под задачи

Выбор между упражнениями часто диктует анатомия. Приседания более щадящи для позвоночника при правильной технике, тогда как тяга дает мощный импульс всей задней поверхности тела. Важно помнить, что выпирающий низ живота часто связан не с лишним жиром, а с гиперлордозом — избыточным прогибом в пояснице, который может усугубиться при неверном выполнении тяги.

Упражнение Главный акцент / Результат Приседания (широкая стойка) Ягодицы + передняя поверхность бедра Становая тяга (классика) Ягодицы + поясница + задняя поверхность бедра Ягодичный мост Максимальная изоляция ягодичных мышц Выпады / Сплит-приседания Устранение асимметрии и проработка глубины

Ответы на популярные вопросы о тренировке ягодиц

Что лучше для новичка — приседания или тяга?

Новичкам рекомендуется начинать с приседаний. Механика этого движения более естественна и интуитивно понятна. Тяга требует сложного навыка удержания ровной спины в наклоне, который лучше осваивать после укрепления мышц кора.

Как часто нужно тренировать ягодицы для видимого результата?

Оптимальный режим — 2-3 тренировки в неделю. Мышцам требуется 48-72 часа на восстановление. Постоянные ежедневные нагрузки могут привести к переутомлению и отсутствию прогресса в силовых показателях.

Можно ли накачать ягодицы без осевой нагрузки на спину?

Да, для этого идеально подходит ягодичный мост, упражнение скалолаз и различные махи ногами. Эти движения позволяют нагрузить целевую мышцу, не сдавливая позвонки весом штанги.

Влияет ли глубина приседа на рост мышц?

Чем глубже приседание (при условии сохранения прямой спины), тем дольше ягодичные мышцы находятся в растянутом состоянии. Это увеличивает время под напряжением и стимулирует более активный мышечный рост.

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