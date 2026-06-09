Отекшее лицо и тяжелые ноги? Эти 3 упражнения разгонят лимфу всего за 10 минут

Окаменевшие мышцы, тяжесть в икрах и отекшее лицо — так организм платит за многочасовое сидение в офисном кресле. Лимфатическая система, лишенная собственного "насоса" в виде активных движений, замирает. Жидкость внутри тканей превращается в стоячее болото. Однако разогнать этот застой можно всего за 10 минут, не выходя из комнаты. Требуется не изнурительный марафон, а точечное воздействие на ключевые узлы фильтрации организма.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain упражнение скалолаз

Встряхивание стоя: запуск вибрации

Первый этап — это механический сброс напряжения. Человек встает прямо, расслабляя плечевой пояс и кисти. Начинается мягкое пружинистое движение: пятки едва отрываются от пола и резко опускаются.

Эти микроудары создают вибрационную волну, которая пробивает заторы в сосудах. Такая техника помогает избежать ситуации, когда спина изнывает от хронической тяжести из-за неподвижности опорно-двигательного аппарата.

"Лимфа движется снизу вверх. Вибрация пятками — простейший способ заставить клапаны сосудов работать активнее. Это база для тех, кто хочет иметь узкую талию и здоровые ноги без визитов в клинику", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Упражнение "Насос": диафрагмальное давление

Второе движение выполняется горизонтально. Лежа на спине, нужно согнуть ноги, создавая опору. Глубокий вдох носом надувает живот, растягивая диафрагму.

Резкий выдох ртом прижимает поясницу к полу. В этот момент внутрибрюшное давление меняется, буквально выталкивая лишнюю влагу из мягких тканей. Это эффективнее, чем многие упражнения сидя на стуле, так как задействует глубокие слои мускулатуры.

Упражнение Основной эффект Встряхивание Стимуляция венозного возврата Насос Активация центрального лимфотока Перекаты Дренаж голеностопа и икр

"Работа с животом — ключ к отсутствию отеков. Когда мы включаем мышцы кора через дыхание, мы помогаем организму очиститься от продуктов метаболизма намного быстрее", — отметил в интервью Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Перекаты с колен на стопы: работа суставов

Финальный аккорд — динамика в нижней части тела. Переход из положения на корточках на колени и обратно заставляет работать голеностоп. Важно двигаться плавно, ощущая растяжение.

Это щадящий метод, который, как и кардиотренировка на велосипеде, не перегружает связки, но заставляет кровь циркулировать со свистом. Правильная синхронизация движений здесь критична, иначе ошибка приведет к последствиям для суставов.

"Мягкий фитнес и подобные разминки — это не про пот, а про здоровье сосудов. Восстановление суставов начинается с движения, которое убирает лишнюю жидкость, сдавливающую нервные окончания", — объяснил Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы об отеках

Можно ли делать эти упражнения вечером?

Да, это поможет снять накопленную за день усталость и предотвратить утреннюю отечность лица.

Нужна ли специальная обувь?

Нет, комплекс лучше выполнять босиком на ровной поверхности, чтобы стопа работала максимально естественно.

Когда ждать первый результат?

Легкость в ногах ощущается сразу после завершения 10-минутного цикла, визуальный эффект заметен через 3-4 дня регулярных занятий.

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