Тело в тонусе за пару минут в день: секрет упражнения, которое прорабатывает всё тело одновременно

Упражнение "скалолаз" признано одним из самых эффективных инструментов для комплексной проработки тела: оно одновременно включает в работу мышцы пресса, рук, ног и ягодиц. Эта модифицированная планка на прямых руках позволяет не только укрепить мышечный корсет, но и сжигать до 15 калорий в минуту при высоком темпе выполнения. Универсальность движения заключается в наличии двух режимов — силового спокойного и интенсивного кардио, что делает его доступным как для новичков, так и для продвинутых атлетов.
Классический "скалолаз" начинается с позиции упора лёжа. Ладони должны располагаться строго под плечевыми суставами, создавая устойчивую опору. Крайне важно удерживать спину прямой, не допуская прогиба в пояснице или чрезмерного поднятия таза вверх. На выдохе необходимо подтянуть колено к животу, после чего на вдохе вернуть ногу в исходное положение и повторить движение другой стороной.
"Основная ошибка в этом упражнении — задержка дыхания и 'провисание' на плечах. Чтобы включить спящий нижний пресс, нужно постоянно выталкивать себя руками от пола, сохраняя активное напряжение в животе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Для тех, кому традиционный вариант кажется слишком сложным, специалисты рекомендуют облегчённую версию с упором руками на возвышение, например, на диван или скамью. Если же цель — максимальное жиросжигание, темп увеличивается до имитации бега в горизонтальном положении. Такой подход позволяет эффективно подтянуть живот и бёдра без зала, используя только собственный вес.
Объём нагрузки напрямую зависит от уровня подготовки и выбранного темпа. Новичкам рекомендуется начинать с размеренного шага в планке, выполняя 2-3 подхода по 15-20 секунд с отдыхом около минуты между ними. Это позволит адаптировать суставы и отточить технику без риска травм.
"Подготовленным атлетам стоит интегрировать "скалолаз" в круговые тренировки. Работа в интервале 20-40 секунд в быстром темпе создает мощный метаболический отклик", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.
Регулярное выполнение этого упражнения помогает не только в коррекции фигуры, но и в развитии общей выносливости. Однако стоит помнить, что эффективно похудеть без диет и контроля рациона практически невозможно — физическая активность должна дополняться грамотным меню.
Несмотря на кажущуюся простоту, "скалолаз" дает серьезную нагрузку на лучезапястные суставы, плечевой пояс и пояснично-крестцовый отдел. При наличии хронических заболеваний, проблем с давлением или острых болей в спине от упражнения лучше отказаться до консультации с врачом. Особое внимание следует уделять положению стоп и распределению веса.
"Если во время выполнения вы чувствуете дискомфорт в пояснице, это сигнал о том, что мышцы кора не справляются с нагрузкой. В таком случае лучше заменить динамику на укрепление мышц кора через статические упражнения", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.
|Режим тренировки
|Ожидаемый результат
|Спокойный (силовой)
|Укрепление пресса и мышц-стабилизаторов
|Быстрый (кардио)
|Активное жиросжигание и выносливость сердца
|С опорой на диван
|Снижение нагрузки на суставы рук для новичков
Можно ли убрать живот только этим упражнением?
Нет, "скалолаз" отлично укрепляет мышцы брюшной стенки, но локальное жиросжигание невозможно. Результат будет виден только при сочетании тренировок с дефицитом калорий.
Как избежать болей в запястьях?
Следите, чтобы ладони находились точно под плечами. Также можно попробовать выполнять упражнение с опорой на специальные фитнес-упоры или гантели, чтобы кисть оставалась прямой.
Сколько калорий сжигает одна тренировка?
При высокой интенсивности можно тратить до 15 калорий в минуту. Таким образом, 10-минутная сессия в составе круговой тренировки поможет избавиться от 150 калорий.
Подходит ли упражнение при гипертонии?
При повышенном давлении интенсивный "скалолаз" противопоказан из-за положения головы и высокой нагрузки. Необходима предварительная консультация со специалистом.
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