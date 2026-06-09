Тело в тонусе за пару минут в день: секрет упражнения, которое прорабатывает всё тело одновременно

Упражнение "скалолаз" признано одним из самых эффективных инструментов для комплексной проработки тела: оно одновременно включает в работу мышцы пресса, рук, ног и ягодиц. Эта модифицированная планка на прямых руках позволяет не только укрепить мышечный корсет, но и сжигать до 15 калорий в минуту при высоком темпе выполнения. Универсальность движения заключается в наличии двух режимов — силового спокойного и интенсивного кардио, что делает его доступным как для новичков, так и для продвинутых атлетов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain упражнение скалолаз

Техника выполнения: от базы до прогрессии

Классический "скалолаз" начинается с позиции упора лёжа. Ладони должны располагаться строго под плечевыми суставами, создавая устойчивую опору. Крайне важно удерживать спину прямой, не допуская прогиба в пояснице или чрезмерного поднятия таза вверх. На выдохе необходимо подтянуть колено к животу, после чего на вдохе вернуть ногу в исходное положение и повторить движение другой стороной.

"Основная ошибка в этом упражнении — задержка дыхания и 'провисание' на плечах. Чтобы включить спящий нижний пресс, нужно постоянно выталкивать себя руками от пола, сохраняя активное напряжение в животе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для тех, кому традиционный вариант кажется слишком сложным, специалисты рекомендуют облегчённую версию с упором руками на возвышение, например, на диван или скамью. Если же цель — максимальное жиросжигание, темп увеличивается до имитации бега в горизонтальном положении. Такой подход позволяет эффективно подтянуть живот и бёдра без зала, используя только собственный вес.

Количество повторений и форматы нагрузки

Объём нагрузки напрямую зависит от уровня подготовки и выбранного темпа. Новичкам рекомендуется начинать с размеренного шага в планке, выполняя 2-3 подхода по 15-20 секунд с отдыхом около минуты между ними. Это позволит адаптировать суставы и отточить технику без риска травм.

"Подготовленным атлетам стоит интегрировать "скалолаз" в круговые тренировки. Работа в интервале 20-40 секунд в быстром темпе создает мощный метаболический отклик", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Регулярное выполнение этого упражнения помогает не только в коррекции фигуры, но и в развитии общей выносливости. Однако стоит помнить, что эффективно похудеть без диет и контроля рациона практически невозможно — физическая активность должна дополняться грамотным меню.

Меры предосторожности и противопоказания

Несмотря на кажущуюся простоту, "скалолаз" дает серьезную нагрузку на лучезапястные суставы, плечевой пояс и пояснично-крестцовый отдел. При наличии хронических заболеваний, проблем с давлением или острых болей в спине от упражнения лучше отказаться до консультации с врачом. Особое внимание следует уделять положению стоп и распределению веса.

"Если во время выполнения вы чувствуете дискомфорт в пояснице, это сигнал о том, что мышцы кора не справляются с нагрузкой. В таком случае лучше заменить динамику на укрепление мышц кора через статические упражнения", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Режим тренировки Ожидаемый результат Спокойный (силовой) Укрепление пресса и мышц-стабилизаторов Быстрый (кардио) Активное жиросжигание и выносливость сердца С опорой на диван Снижение нагрузки на суставы рук для новичков

Ответы на популярные вопросы о "скалолазе"

Можно ли убрать живот только этим упражнением?

Нет, "скалолаз" отлично укрепляет мышцы брюшной стенки, но локальное жиросжигание невозможно. Результат будет виден только при сочетании тренировок с дефицитом калорий.

Как избежать болей в запястьях?

Следите, чтобы ладони находились точно под плечами. Также можно попробовать выполнять упражнение с опорой на специальные фитнес-упоры или гантели, чтобы кисть оставалась прямой.

Сколько калорий сжигает одна тренировка?

При высокой интенсивности можно тратить до 15 калорий в минуту. Таким образом, 10-минутная сессия в составе круговой тренировки поможет избавиться от 150 калорий.

Подходит ли упражнение при гипертонии?

При повышенном давлении интенсивный "скалолаз" противопоказан из-за положения головы и высокой нагрузки. Необходима предварительная консультация со специалистом.

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