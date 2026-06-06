Резкий старт опасен: как заставить организм проснуться за несколько минут с помощью мягких движений

Утренняя зарядка с упражнениями для пресса помогает не просто проснуться, а мягко включить корпус, улучшить координацию и избежать частой ошибки, когда день начинается с резкого подъёма без подготовки тела. В этом комплексе 10 движений, они выполняются стоя, без прыжков и сложной техники, а нагрузка подходит почти любому уровню подготовки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Утренняя зарядка в спальне

Как работает зарядка на мышцы живота

Комплекс помогает разбудить тело, включить мышцы живота и корпуса, а заодно слегка разогнать кровь после сна. За счёт движений стоя в работу включаются не только пресс, но и ноги, плечи, спина.

Такая схема удобна тем, что не требует коврика и не перегружает тело с первых минут дня. Человек получает мягкий старт, а не резкий рывок.

"Утренний комплекс лучше строить так, чтобы тело входило в работу постепенно. Если начинать с резких движений, а потом удивляться скованности, это уже вопрос не к зарядке, а к темпу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Если цель — почувствовать тонус с утра, такой формат подходит лучше тяжёлой тренировки. Здесь важнее регулярность и спокойный ритм, чем высокая нагрузка.

10 упражнений для утреннего комплекса

Первое упражнение — наклоны с руками над головой. Они помогают включить косые мышцы живота и мягко растянуть боковую поверхность корпуса. В исходном положении ноги стоят на ширине плеч, руки подняты вверх, затем выполняется наклон в сторону на выдохе. Всего нужно сделать 14-16 наклонов.

Второе движение — колено к противоположному локтю. Оно активирует косые мышцы живота и помогает собрать корпус в скручивание. Руки держат за головой, колено тянут к противоположному локтю, затем меняют сторону. Общее количество — 18-20 подтягиваний колена.

Третье упражнение — шаг назад с поворотом и ударом рукой. Здесь в работу включаются живот, плечевой пояс и ноги. Шаг назад сочетается с разворотом корпуса и ударом рукой в противоположную сторону. Выполняют 18-20 ударов всего.

Четвёртое движение — подтягивание колена к ладоням. Оно помогает включить нижнюю часть живота и проверить баланс. Руки поднимают над головой, ладони соединяют, затем колено тянут вверх и одновременно опускают руки к нему. Нужно сделать 18-20 повторений.

Пятое упражнение — скручивание. Оно хорошо прорабатывает косые мышцы живота и не требует сложной координации. Ноги ставят немного шире плеч, руки убирают за голову, затем корпус скручивают по диагонали к противоположному боку. Делают 14-16 наклонов.

Шестое движение — поворот корпуса с подъёмом колена. Оно включает живот и помогает поработать над подвижностью грудного отдела позвоночника. Корпус и голову поворачивают в сторону, затем разворачиваются к центру и подтягивают колено к противоположному локтю. На каждую сторону выполняют по 16-18 повторений.

"Главная ошибка в таких комплексах — пытаться ускориться с первых повторений. Корпус должен двигаться под контролем, иначе вместо включения пресса человек начинает просто размахивать руками и ногами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Седьмое упражнение — шаг назад и мах ногой вперёд. Оно делает зарядку более динамичной и подключает пресс, бёдра и ягодицы. Сначала делают шаг назад и поднимают руки вверх, затем на выдохе выполняют мах ногой вперёд и опускают руки вниз. Всего — 16-18 махов.

Восьмое движение — колено к локтям из шага назад. Оно помогает проработать мышцы живота и поработать над устойчивостью корпуса. Одна нога остаётся сзади, руки держат за головой, затем колено подтягивают вперёд с одновременным скручиванием корпуса. На каждую сторону делают 18-20 повторений.

Девятое упражнение — повороты корпуса с руками в замке. Оно хорошо подходит для завершения разминки и помогает включить косые мышцы живота. Ноги ставят широко, руки вытягивают перед собой и соединяют в замок, после чего корпус и таз поворачивают в сторону. Делают 14-16 поворотов сначала на одну сторону, потом столько же на другую.

Десятое движение — шаг назад с подтягиванием колена. Оно активно включает пресс и добавляет телу общий тонус. Шаг назад сочетается с подъёмом рук вверх, а затем колено подтягивают к груди и одновременно опускают руки вниз. Выполняют 18-20 повторений всего.

Если нужен более спокойный вход в день, этот комплекс можно чередовать с мягкой растяжкой. В похожем ритме работает и ежедневная растяжка: она тоже помогает телу проснуться без лишнего напряжения.

"Для новичка лучше всего подходит формат, где есть короткая работа, понятные повторения и паузы на восстановление. Тогда зарядка не отпугивает, а становится привычкой, которую реально удержать", — отметила в беседе с Pravda.Ru тренер по йоге Оксана Васильева.

Как выполнять круг и не перегружаться

Каждое упражнение выполняют по 30-40 секунд. Между ними делают паузу 10-15 секунд. Для утренней зарядки хватает 1-2 кругов.

Старайтесь выдыхать на усилии. Это касается всех десяти упражнений. Такой ритм помогает удерживать темп и не сбиваться на лишнее напряжение.

Если движение идёт тяжело, лучше не ускоряться, а сократить амплитуду. В утреннем комплексе важнее чистая техника, чем скорость.

Зарядка подойдёт тем, кто хочет мягко проснуться, включить мышцы живота и начать день без прыжков. Она не заменяет полноценную тренировку, но даёт хороший старт для тела и головы.

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Ответы на популярные вопросы о утренней зарядке для мышц живота

Подходит ли этот комплекс новичкам?

Да, потому что все движения выполняются стоя, без прыжков и сложной координации. Начинать можно с одного круга и умеренного темпа.

Сколько времени занимает одна зарядка?

Одно упражнение делают 30-40 секунд, пауза между ними — 10-15 секунд. Если пройти 1-2 круга, зарядка займёт немного времени и впишется в обычное утро.

Можно ли заменить этим комплексом полноценную тренировку?

Нет, это именно утренняя зарядка. Она помогает проснуться, включить мышцы живота и подготовить тело к дню, но не заменяет отдельную тренировку.

Какая ошибка встречается чаще всего?

Чаще всего люди торопятся и теряют контроль над корпусом. Из-за этого движения становятся рваными, а нагрузка уходит не туда, куда нужно.

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