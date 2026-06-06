Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубы больше не выпадут: липкий природный состав запустил необратимую регенерацию десен
Ван-ван, гав-гав или вуф-вуф? Почему в разных странах звук собачьего лая люди слышат по-разному
Головная боль, которую нельзя терпеть: 10 красных флагов, требующих врача
Проще пареной репы, но берет всё: этот кроссовер заставил россиян забыть о Весте
Ловушка в вашем щитке: 90% УЗО в магазинах — пустышки? Узнайте, что стоит в вашем доме
Нет такого понятия, как баланс: как развод с Беном Аффлеком повлиял на профессиональную карьеру Дженнифер Гарнер
Чужие проблемы стали личным делом: окружение Сассекских выдало их скрытую деятельность в США
Пожилой возраст и неврология: когда обед становится смертельным
Яйца без антибиотиков и ГМО: жесткие запреты для курятников заставили пересмотреть весь уклад

После 50 лет мышцы не растут? Разрушаем главный миф и строим тело как у атлета

Спорт

Скептики твердят, что после 50 лет нарастить мышцы невозможно. Но современная наука и опыт "атлетичных дедушек" доказывают обратное. Главное — не "убиваться" в зале, а сменить тактику: сделать упор на восстановление, белок и умную прогрессию нагрузок. Рассказываем, как вернуть форму, не навредив здоровью.

Мужчина с гирей в тренажерном зале
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина с гирей в тренажерном зале

Почему мышцы уходят с возрастом

После пятидесяти лет организм сталкивается с процессом, когда скорость разрушения тканей начинает обгонять их восстановление. Гормональный фон меняется, обмен веществ замедляется, а питание часто становится однообразным. Если не давать телу стимул, оно избавляется от "энергозатратных" мышц в пользу жировых депо. Это приводит к нарушению осанки и хрупкости суставов. На практике видно, что человек теряет не просто объем бицепса, а опору для всего скелета. Но этот процесс обратим. Для активации ресурсов не нужны рекорды, достаточно регулярного и грамотного решения текущих задач по укреплению связок и волокон.

"Главная проблема в возрасте за пятьдесят — не отсутствие сил, а замедленная регенерация. Если в двадцать лет вы могли тренироваться через день, то сейчас организму требуется больше времени на латание микротравм. Без полноценного сна и белка любая нагрузка пойдет во вред", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Пять правил безопасного роста

Первое и ключевое — приоритет отдыха. Восстановление становится важнее самой тренировки. Если мышцы еще болят от предыдущего занятия, идти на стадион бессмысленно. Ткани просто не успеют окрепнуть. Второй нюанс касается регулярности. Оптимальный вариант — две-три тренировки в неделю. Одна из них должна быть предельно легкой, почти прогулочной. Тело привыкает к монотонности, поэтому нагрузку стоит увеличивать "аптечными" дозами. Прибавить один повтор в подходе или лишние пятьсот граммов к весу снаряда — этого достаточно для прогресса.

Принцип Суть действия
Восстановление Сон не менее 8 часов и белковое питание
Прогрессия Мягкое увеличение весов без рывков
Питание Упор на белок и легкий дефицит калорий

Третий и четвертый пункты связаны с тарелкой. Чтобы мышцы росли, а живот уходил, нужен небольшой дефицит калорий — буквально на сто единиц меньше привычной нормы. При этом доля протеина (рыба, яйца, бобовые) должна вырасти. Это строительный материал, без которого заниматься спортом — все равно что пытаться построить дом без кирпича. Тот самый секрет кроется в комбинации упражнений. Не стоит зацикливаться на чем-то одном. Сочетание работы с собственным весом и штанги дает лучший результат. Если смотреть на вещи проще, то разнообразие движений не дает нервной системе "заснуть", постоянно подстегивая метаболизм.

"В питании важно не просто считать калории, а следить за усвоением нутриентов. С возрастом кислотность желудка меняется, и тяжелое мясо может усваиваться хуже. Добавляйте больше растительного белка и следите за питьевым режимом", — объяснил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Золотой стандарт упражнений после 50

Для безопасного набора массы лучше всего подходят многосуставные движения. Подтягивания развивают спину и руки. Если классический вариант пока не дается, можно использовать низкую перекладину или тяговые тренажеры. Это первичная деталь в построении мощного торса. Отжимания от пола или скамьи укрепляют грудь и плечи. Приседания — даже без дополнительного веса — активируют самые крупные мышечные группы тела, что провоцирует естественный выброс полезных гормонов. Дополните этот список жимом штанги лежа и махами гантелей для укрепления плечевого пояса. Правильная техника исключает травмы суставов.

Если выполнять скручивания и наклоны с легким отягощением, можно заметить, как меняется материал мышечного корсета. Тело становится плотнее, уходит рыхлость. Главное — помнить: здесь идет марафон, а не спринт. Побеждает тот, кто не бросает занятия через месяц.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли нарастить мышцы, если раньше никогда не занимался спортом?

Да, тело способно адаптироваться к нагрузкам в любом возрасте. Начинать стоит с простых упражнений с собственным весом, постепенно добавляя инвентарь под контролем самочувствия.

Нужно ли принимать спортивные добавки после 50 лет?

В большинстве случаев достаточно сбалансированного рациона. Протеиновые коктейли могут помочь, если не получается добрать норму белка из обычной еды, но это не является обязательным условием для роста.

Как понять, что нагрузка чрезмерная?

Если после тренировки появляется бессонница, пропадает аппетит или болят суставы (не путать с мышечной болью) — интенсивность нужно снижать. Здоровый тренировочный процесс добавляет бодрости, а не забирает ее до конца дня.

Читайте также:

Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья
Военные новости
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Садоводство, цветоводство
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Популярное
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей

Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.

Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Последние материалы
Нет такого понятия, как баланс: как развод с Беном Аффлеком повлиял на профессиональную карьеру Дженнифер Гарнер
Чужие проблемы стали личным делом: окружение Сассекских выдало их скрытую деятельность в США
Пожилой возраст и неврология: когда обед становится смертельным
Яйца без антибиотиков и ГМО: жесткие запреты для курятников заставили пересмотреть весь уклад
После 50 лет мышцы не растут? Разрушаем главный миф и строим тело как у атлета
Денежные переводы под прицелом: три привычных действия теперь приводят к немедленной блокировке
Сердце как часы: 7 простых привычек, которые защитят вас от аритмии без таблеток
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Курортный сезон в Абхазии сменил вектор: привычные пятизвездочные отели потеряли последних гостей
Стекла больше не вылетают: в США совершили полет, который навсегда изменил мировую авиацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.