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Тест на износ организма: одно движение, которое покажет, сколько лет вашим суставам

Спорт

Ортопеды уверены: не анализы и не беговая дорожка, а обычное глубокое приседание лучше всего "считывает" состояние вашего опорно-двигательного аппарата. Если движение дается с трудом, тело уже сигнализирует о скрытых проблемах. Узнайте, как проверить свои суставы без врачей и почему это движение — ключ к долголетию.

Тренировка
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Тренировка

Базовая функция организма

Человек приседает тысячи раз в жизни: садится на стул, поднимает вещи с пола или выходит из машины. Когда эта способность утрачивается, начинаются компенсации. Вместо чистого движения корпуса приходится держаться за стены или натужно наклоняться. В глаза бросается, когда привычная подпитка мышц нервными импульсами нарушается, и тело начинает искать обходные пути. Эти мелочи становятся тревожным сигналом задолго до серьезных травм.

Что происходит в теле во время движения

Приседание задействует почти все крупные группы. Квадрицепсы и бедра толкают вес, ягодицы стабилизируют таз, а стопы держат баланс. Поясница и живот при этом выступают жестким каркасом. Если одно звено в этой цепи слабеет, нагрузка моментально перераспределяется на соседей, вызывая перегруз.

"Чаще всего мы видим, как колени уходят внутрь из-за слабых ягодиц, а пятки отрываются от пола из-за забитых икр. Это не просто плохая техника, а признак того, что у пациента назревает серьезный дисбаланс", — подчеркнул тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Когда боль в колене — это только симптом

Самая частая жалоба при движении вниз — боль в коленных чашечках. Но в большинстве случаев колено оказывается лишь жертвой неправильной работы бедер. Тот самый секрет здоровья суставов кроется в равномерном распределении веса. Если болит спереди — нарушен баланс квадрицепса. Если хрустит внутри при каждом шаге — пора делать снимки и проверять хрящ. Но любую ситуацию можно скорректировать, если вовремя заметить удар по опорно-двигательному аппарату.

Признак ошибки Вероятная причина
Колени сводятся вместе Слабость средней ягодичной мышцы
Отрыв пяток Тугоподвижность голеностопа
Завал корпуса вперед Слабые разгибатели спины или мышцы кора

"Многие игнорируют поясницу, хотя ее перенапряжение часто связано с тем, что ягодичные мышцы просто не включаются. Они обязаны снимать нагрузку с позвоночника, но если они спят, спина страдает первой", — объяснил инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев.

Скрытая роль голеностопа

Если голеностопный сустав плохо сгибается, пятки тянутся вверх. Тело вынуждено компенсировать это опасным наклоном корпуса. Обычно такая проблема встречается у тех, кто ведет сидячий образ жизни. Мышцы укорачиваются, и привычный каркас тела теряет гибкость. Проверить себя легко: нужно встать у стены и попробовать коснуться ее коленом, не отрывая пятку. Если расстояние до стены меньше ладони — подвижность ограничена.

"Равновесие в движении — главный маркер биологического возраста. Если при попытке медленно сесть на невидимый стул человека качает, это сигнал о потере связи между мозгом и мышцами", — отметил тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Когда в шее чувствуется спазм, а плечи ползут к ушам, приседание помогает выровнять общую ось позвоночника. Важно делать это медленно: три секунды вниз, секунда паузы, три секунды вверх. Глубину стоит наращивать постепенно. Если сустав отстреливает острой болью — это стоп-сигнал, требующий визита к врачу.

Ответы на популярные вопросы о приседании

Можно ли приседать, если есть грыжа в пояснице?

Да, но только после разрешения врача и под контролем тренера. Правильная техника создает корсет, который защищает диски от давления.

Почему при приседаниях хрустят колени?

Если хруст безболезненный, это часто связано с движением газа в суставной жидкости. Если же хруст сопровождает боль, нужно проверить состояние хряща.

С какого возраста нужно следить за техникой?

Внимательное отношение к биомеханике актуально всегда. После 40 лет способность уверенно вставать без опоры становится ключевым фактором сохранения самостоятельности в быту.

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Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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