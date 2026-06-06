Старость или форма? Проверьте себя по таблице отжиманий, которую боятся знать многие

Многие уверены, что отжимания — это просто физкультура. Но для вашего сердца это главный индикатор "износа". Есть простой тест: если не дотягиваете до определенной планки, значит, организм уже начал давать сбои. Сверяемся с таблицей и честно отвечаем: в какой форме вы находитесь на самом деле?

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отжимания от гантелей

Связь между количеством повторений и здоровьем сердца

На практике видно, что физическая форма — это не только объем бицепса, но и долголетие. Исследования профессиональных групп, регулярно проходящих медицинские осмотры, выявили любопытную закономерность. Те, кто способен выполнить более 40 повторений за один подход, сталкиваются с серьезными патологиями сосудов в десятки раз реже. Темп выполнения при этом должен быть интенсивным — результат фиксируется строго за 60 секунд. Если планка в 40 раз кажется недостижимой, расстраиваться не стоит. Даже 20–30 качественных повторений значительно снижают риски для организма по сравнению с минимальными показателями. Главное — заметить, как тело реагирует на нагрузку. Если после пяти раз пульс зашкаливает, а дыхание сбивается, это сигнал обратить внимание на общее состояние здоровья и пересмотреть привычный рацион.

"Отжимания — это не просто работа рук. Это мощная нагрузка на все системы жизнеобеспечения. Если вы не можете отжаться положенное по возрасту количество раз, значит, ваше сердце работает с перегрузкой даже в быту. Постепенное внедрение упражнений в процесс ежедневной активности способно качественно изменить самочувствие всего за пару месяцев", — отметил персональный фитнес-тренер Киселёв Артём.

Сколько раз нужно отжиматься в разном возрасте

Тот самый секрет кроется в официальных нормативах, которые десятилетиями выверялись спортивными врачами. Эти цифры — не прихоть чиновников, а физиологический порог, за которым начинается зона здоровья. В таблице ниже приведены данные для мужчин, стремящихся к высокому уровню подготовки (золотой знак).

Возрастная категория (лет) Количество раз для "золота" 18–29 40–42 30–39 30–35 40–49 22–28 50–59 15–20 60–69 10–12

С возрастом норматив снижается, так как суставы и связки становятся менее эластичными. Однако регулярная практика помогает удерживать высокие показатели даже в зрелости. Тренировки в зной или при плохом самочувствии противопоказаны — нагрузка должна приносить бодрость, а не изнеможение.

Правильная техника и типичные промахи

Важно понимать, что количество не заменяет качество. Отжимания "в пол-амплитуды" не приносят пользы и могут привести к травмам плечевых суставов. В упоре лежа тело должно представлять собой ровную линию от затылка до пяток. Ладони располагаются чуть шире плеч, а локти при движении вниз не должны расходиться в стороны под прямым углом — оптимальный наклон составляет около 45 градусов.

"Чаще всего люди забывают про контроль корпуса. Таз либо провисает, либо слишком задран вверх, что лишает смысла любое решение увеличить количество повторов. Также критически важно соблюдать ритм дыхания: опускаемся на вдохе, поднимаемся на мощном выдохе. Нарушение этого правила ведет к скачкам давления", — подчеркнул тренер по силовой подготовке в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Миронов.

С этим стоит быть аккуратнее: резкие движения и задержка дыхания опасны для тех, у кого есть предрасположенность к гипертонии. Если суставы кистей доставляют дискомфорт, можно использовать специальные упоры или отжиматься на кулаках, предварительно освоив базовый вариант упражнения.

Ответы на популярные вопросы о нормативах отжиманий

Можно ли заменить обычные отжимания на упражнение от скамьи?

Да, для людей старше 60 лет или тех, кто восстанавливается после травм, отжимания от возвышения являются допустимой нормой. Это снижает нагрузку на поясницу и плечи, сохраняя при этом работу целевых групп мышц.

Нужно ли отжиматься каждый день?

Для поддержания тонуса достаточно 3–4 тренировок в неделю. Мышцам требуется время на восстановление микроповреждений волокон, поэтому ежедневный марафон без отдыха может привести к переутомлению.

Почему важно касаться грудью пола?

Полная амплитуда гарантирует, что в работу включаются все пучки грудных мышц. Короткие "кивки" головой создают иллюзию нагрузки, но не тренируют выносливость сердечной мышцы.

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