Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шпагат ради выживания: необычная поза домашних любимцев в зной заставила ученых признать правоту инстинкта
Валютные качели хотят остановить: новый курс бюджета может ударить по старым прогнозам
После купания — в инфекционку: увидите это в пруду — ни в коем случае не заходите в воду
Ярчайшее светило просто исчезнет: Луна готовится на глазах у миллионов стереть Венеру с неба
Наследник легенды обрел форму: АвтоВАЗ окончательно утвердил облик загадочного проекта Т-134
Банановый коктейль, от которого теряют голову: такой густоты вы не пробовали
Авторынок России взломал привычный календарь премьер: лавина новинок подорвала устои дилеров
Весь участок под защитой: как избавиться от медведки, не потратив ни рубля на химию
Тело буквально трещит по швам: фанатичная работа над одной лишь зоной обернулась тяжелым ударом

Прощай, талия и хрупкость: копирование мужских программ в тренажерном зале привело к фиаско

Спорт

Слепая погоня за железным рельефом часто превращает изящный женский силуэт в пародию на фигуру бодибилдера. Балерина Людмила Титова утверждает: бездумное копирование мужских программ в спортзале убивает пропорции. Вместо заветных изгибов девушки получают квадратный торс и мощный загривок. Разбираемся, какие упражнения вычеркнуть из графика, чтобы сохранить женственность.

Девушка с мускулистым телосложением держит полотенце
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с мускулистым телосложением держит полотенце

Ловушка для бюста: жим на скамье

Тяжелый жим гантелей под углом — классика для тех, кто строит грудные мышцы. Но для женщин этот путь ведет к фиаско. Мощная работа большой грудной мышцы буквально "выдавливает" мягкие ткани. В результате аппетитные формы сглаживаются, уступая место жесткому мужскому рельефу. Если природа наградила вас достоинствами, не спешите менять их на железные блины.

"Избыточная гипертрофия грудных мышц у женщин часто сопровождается потерей жировой прослойки в этой зоне. Вместо подтяжки вы рискуете получить визуальное уменьшение объема", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Прощай, талия: приседания и наклоны

Приседания со штангой рекламируют как рецепт идеальных ягодиц. Однако огромные веса включают в работу косые мышцы живота. Тело адаптируется к нагрузке и увеличивает толщину мышечного корсета. Итог — талия расширяется, превращая песочные часы в прямоугольник. Тот же эффект дают популярные наклоны с гантелями в стороны. Жир на боках они не жгут, зато "раскачивают" корпус вширь.

Упражнение-вредитель Негативный эффект для фигуры
Наклоны с гантелями Исчезновение изгиба талии, расширение торса
Шраги (подъем плеч) Визуальное укорачивание шеи, мужской силуэт плеч
Тяжелые приседы Увеличение объема талии за счет косых мышц

Чтобы не "забить" мышцы, лучше обратить внимание на ежедневные ритуалы растяжки, которые возвращают тканям эластичность без лишнего объема. Квадратный живот мало кого красит, поэтому от силовых наклонов стоит отказаться навсегда.

Мужской верх: шраги и махи

Подъем плеч с утяжелением (шраги) мгновенно убивает "лебединую" шею. Трапециевидная мышца растет быстро, создавая массивный загривок. Аналогично действуют махи гантелями выше уровня плеч. Вместо хрупких ключиц вы получите мощный плечевой пояс. Людмила Титова советует заменить эти движения широкими отжиманиями — они сохраняют тонус без лишней грубости.

"Работа с большими весами выше параллели плеча перегружает не только мышцы, но и связки. Это часто приводит к зажимам, когда шея превращается в монолит, лишая женщину грации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Бег и икры: вопрос меры

Беговая дорожка — самый доступный тренажер, но и тут есть подвох. Ежедневный многочасовой бег, особенно с наклоном (в горку), провоцирует рост икроножных мышц. Если ваша цель — стройные ноги, а не мощные голени футболиста, ограничьте интенсивность. Чрезмерное увлечение кардио также может негативно сказаться на плотности внутренней поверхности бедер, если не добавлять специфические упражнения на тонус.

"Бег — отличное средство для выносливости, но в жару он превращается в экзекуцию для сосудов. Важно правильно дозировать нагрузку и следить за техникой, чтобы не перекачать голень", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Ответы на популярные вопросы о тренировках и фигуре

Можно ли убрать бока наклонами с гантелями?

Нет, это миф. Наклоны укрепляют косые мышцы живота. Жир они не выжигают, а лишь увеличивают мышечный объем под жировой прослойкой, делая талию шире.

Чем заменить шраги для красивой осанки?

Используйте классические отжимания с широкой постановкой рук или упражнение "лодочка" лежа на животе. Это укрепит спину без роста массивной трапеции.

Как приседать, чтобы не пропала талия?

Снизьте рабочий вес и увеличьте количество повторений. Сосредоточьтесь на технике "ягодичного мостика" или приседаний-плие, где нагрузка на кор минимальна.

Правда ли, что от бега растут икры?

При систематическом беге на носках или с большим уклоном дорожки икроножные мышцы действительно гипертрофируются. Для стройности лучше использовать быструю ходьбу.

Читайте также

Экспертная проверка: спортивный диетолог Игорь Королёв, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Мир. Новости мира
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Еда и рецепты
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Последние материалы
Банановый коктейль, от которого теряют голову: такой густоты вы не пробовали
Авторынок России взломал привычный календарь премьер: лавина новинок подорвала устои дилеров
Наследник легенды обрел форму: АвтоВАЗ окончательно утвердил облик загадочного проекта Т-134
Весь участок под защитой: как избавиться от медведки, не потратив ни рубля на химию
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Тело буквально трещит по швам: фанатичная работа над одной лишь зоной обернулась тяжелым ударом
Личный подарок Стива Джобса: уникальный артефакт из гаража Apple всплыл на крупном форуме
Такого обвала не ждал никто: Мурманск столкнулся с резким закрытием восточного коридора
Брюссель горит и задыхается: решение чиновников превратило столицу ЕС в зону боевых действий
Прощай, талия и хрупкость: копирование мужских программ в тренажерном зале привело к фиаско
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.