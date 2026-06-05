Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
ЦАХАЛ столкнулся с воздушным кошмаром: как удары Ливана ломают стратегию Израиля
Ставка Киева не сыграла: волчьи стаи Зеленского нарвались на жёсткий ответ
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Уберите подальше кефир: для невероятной грузинской окрошки понадобится совсем другой рподукт
Проедут везде и сохранят бюджет: десятка новых полноприводных машин с гарантией дилера
Киев заигрался с Запорожской АЭС: эксперт предложил рецепт от ядерного безумия
Монтаж за выходные: как обновить ванную комнату с минимальными затратами времени
Кольцо сжимается до предела: судьба ключевого союзника России на Балканах повисла на волоске

Бесконечные скручивания больше не нужны: одно упражнение, которое заменит полноценную тренировку

Спорт

Забудьте о бесконечных скручиваниях до посинения. Если ваша цель — стальной корсет и прорисованные косые мышцы, хватит насиловать позвоночник однотипными подъемами корпуса. Существует "русский твист" — упражнение, которое буквально выжигает жир на боках за счет мощной ротации. Весь секрет кроется в глубокой проработке мышц-стабилизаторов, которые в обычной жизни привыкли лениться. Это движение заставляет тело балансировать на грани, включая в работу даже те волокна, о существовании которых вы не догадывались.

Домашняя тренировка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Домашняя тренировка

Анатомия и техника: как не убить поясницу

Главный подвох "русского твиста" — точка опоры. Вы должны сидеть на седалищных буграх, а не перекатываться на копчик или поясницу. Ошибка в пару сантиметров превращает жиросжигающий хит в прямую дорогу к мануальному терапевту. Корпус отклоняется назад, создавая угол, при котором пресс начинает вибрировать от напряжения еще до начала движения. Ноги оторваны от пола, руки вытянуты — вы превращаетесь в единую пружину, готовую к скручиванию.

"Основная фишка здесь не в размахе рук, а в работе грудного отдела. Если вы просто машете ладонями из стороны в сторону, толку будет ноль. Ротацию инициирует торс, при этом ноги обязаны замереть в одной точке, как вкопанные", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по функциональному тренингу Максим Егоров.

Важно следить за дыханием. Усилие и максимальный поворот — строго на выдохе. Это позволяет глубже "прожать" мышцы живота. Если чувствуете, что спину начинает ломить, значит, пресс "выключился" и нагрузка перетекла на позвоночник. В этом случае лучше избавиться от мышечных зажимов и вернуться к упрощенной версии упражнения.

От новичка до профи: уровни сложности

Не пытайтесь сразу схватить 10-килограммовый блин. Для тех, кто только вчера встал с дивана, есть "лайт-версия". Опирайтесь руками сзади, плотно сведите ноги и вращайте не плечами, а тазом. Это даст нужный метаболический отклик и подготовит связки к серьезной работе. Как только почувствуете уверенность, убирайте руки от пола — теперь вы в игре по-взрослому.

Уровень нагрузки Техническая особенность
Начинающий Стопы на полу, руки за спиной, вращение тазом.
Средний Ноги на весу, руки перед собой, полная ротация корпуса.
Продвинутый Использование гантели или медбола, удержание прямого угла в бедрах.

Для фанатов "железа" подойдет вариант с отягощением. Бутылка воды или гантель должны двигаться вместе с грудной клеткой, а не летать отдельно. Помните: любое инерционное движение убивает эффективность. Вы должны чувствовать каждую мышцу, а не превращаться в работающий вентилятор. При этом не забывайте о безопасности, ведь часто атлетический пояс мешает прессу полноценно включаться в работу, ослабляя естественную защиту поясницы.

"Многие зацикливаются на количестве повторений, забывая о технике. В русском твисте 10 качественных поворотов с паузой в пиковой точке дадут больше, чем 50 быстрых рывков. Качество здесь всегда бьет количество", — подчеркнул тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

График тренировок: сколько раз крутить торс

Впихивать это упражнение в ежедневный график — плохая затея. Мышцам нужен отдых, иначе вы получите не кубики, а хроническую усталость. Два-три раза в неделю — золотой стандарт. Достаточно 3 подходов по 12 повторений на каждую сторону, чтобы через месяц увидеть реальные изменения в зеркале. Короткая разминка перед сессией обязательна, чтобы не дернуть холодные мышцы.

"Не забывайте, что любой рельеф куется на кухне. Русский твист укрепит кор, но если сверху лежит слой жира, его никто не увидит. Комбинируйте повороты с базовой активностью и следите за калориями", — резюмировал нутрициолог Алексей Дорофеев.

Если посещение залов наводит на вас тоску, помните, что достичь тела мечты без спортзала вполне реально, используя только вес собственного тела. Главное — регулярность и отсутствие поблажек самим себе. Даже 6 минут интенсивной работы на коврике способны запустить процессы, которые будут сжигать энергию еще несколько часов после тренировки.

Ответы на популярные вопросы о "русском твисте"

Можно ли делать это упражнение при болях в спине?

Категорически нельзя в период обострения. Ротация — самая опасная нагрузка для поврежденных дисков. Сначала восстановите подвижность и снимите спазмы.

Поможет ли "русский твист" убрать живот?

Локального жиросжигания не существует. Упражнение укрепит мышцы и создаст форму талии, но жир уходит только при общем дефиците калорий.

Нужны ли кроссовки для выполнения дома?

Необязательно. Упражнение статично-динамическое, его комфортно выполнять босиком или в носках на нескользящем коврике.

Как понять, что я делаю упражнение неправильно?

Если вы чувствуете жжение в бедрах или шее сильнее, чем в прессе, — техника нарушена. Также признаком ошибки является округленная "колесом" спина.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит
Садоводство, цветоводство
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Еда и рецепты
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Последние материалы
Бесконечные скручивания больше не нужны: одно упражнение, которое заменит полноценную тренировку
ЦАХАЛ столкнулся с воздушным кошмаром: как удары Ливана ломают стратегию Израиля
Ставка Киева не сыграла: волчьи стаи Зеленского нарвались на жёсткий ответ
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Уберите подальше кефир: для невероятной грузинской окрошки понадобится совсем другой рподукт
Проедут везде и сохранят бюджет: десятка новых полноприводных машин с гарантией дилера
Киев заигрался с Запорожской АЭС: эксперт предложил рецепт от ядерного безумия
Монтаж за выходные: как обновить ванную комнату с минимальными затратами времени
Кольцо сжимается до предела: судьба ключевого союзника России на Балканах повисла на волоске
Пока Иран держат в приёмной: какой план Израиль успевает провернуть в Ливане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.