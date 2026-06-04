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Тренировки в жару могут закончиться бедой: фитнес-тренеры раскрыли главные ошибки лета

Спорт

Летний зной заставляет организм работать на пределе возможностей, превращая обычное занятие спортом в серьезное испытание для сердца и сосудов. Помимо обеспечения работы мускулатуры, системы жизнеобеспечения направляют колоссальные ресурсы на охлаждение тела, что создает риск быстрого перегрева.

лимфодренажный бег
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов is licensed under publiс domain
лимфодренажный бег

Чтобы минимизировать угрозы, эксперты рекомендуют перенести занятия в помещения с кондиционерами или адаптировать график под естественные температурные циклы.

Правила безопасных тренировок в жару

Основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко советует планировать физическую активность на раннее утро до десяти часов или на поздний вечер после восьми, когда солнечная активность снижается.

В этот период даже ходьба для сжигания жира воспринимается организмом значительно легче, чем под палящим солнцем. При этом важно отказаться от тонизирующих напитков: кофе, энергетики и сладкая газировка ускоряют потерю влаги и мешают нормальной терморегуляции.

"Во время тренировки пьем маленькими глотками. Пятнадцать-двадцать минут каждые глоточек-два сделали, пошли делать упражнение. Опять глоточек-два сделали, пошли сделали упражнение", — объяснил Сергей Литовченко.

Во время интенсивного потоотделения кровь густеет, что затрудняет работу сердца, поэтому регулярное питье небольшими порциями становится обязательным условием выживания.

Как отмечается на сайте NewsInfo.Ru, контроль за состоянием здоровья включает и коррекцию нагрузок: рабочие веса лучше снизить на треть, а бег заменить энергичным шагом.

Если психологическое выгорание в спорте часто связано с отсутствием результата, то физическое истощение в жару наступает внезапно и может привести к обмороку.

Контроль состояния и выбор экипировки

Особое внимание стоит уделить одежде: светлые вещи из технологичных дышащих тканей способствуют отведению тепла, тогда как плотная экипировка создает эффект парника.

Специалисты призывают немедленно прекращать работу при появлении тошноты, головокружения или судорог. Прекращение выделения пота при высокой температуре тела — критический признак, сигнализирующий о сбое в системе охлаждения, требующий немедленного отдыха в тени.

"Безопасность в знойные дни напрямую зависит от умения вовремя заметить чрезмерный рост пульса и снизить интенсивность, не допуская критического перегрева систем жизнеобеспечения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для экстренного охлаждения можно использовать прохладную воду, смачивая затылок, шею и запястья, где сосуды расположены близко к поверхности кожи. Также стоит помнить, что даже упражнения для пресса в домашних условиях требуют притока свежего воздуха.

Правильная самодиагностика и готовность вовремя остановиться помогут сохранить здоровье и продолжить тренировочный цикл без вынужденных пауз из-за недомогания.

Ответы на популярные вопросы о спорте в жару

Нужно ли пить ледяную воду во время занятий?

Нет, слишком холодная жидкость может вызвать спазм сосудов или шоковую реакцию организма; лучше употреблять воду комнатной температуры или слегка прохладную.

Как понять, что нагрузку пора снизить?

Главным маркером служит пульс: если при привычном темпе ходьбы или бега частота сокращений сердца значительно выше нормы, интенсивность нужно незамедлительно убавить.

Помогает ли жара быстрее похудеть за счет потоотделения?

Это заблуждение: потеря веса в данном случае происходит за счет выведения воды, а не сжигания жировой ткани, что ведет лишь к опасному обезвоживанию.

Какой "стоп-сигнал" самый опасный?

Прекращение потоотделения на фоне жара и спутанности сознания — это признаки развивающегося теплового удара, требующие экстренной помощи.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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