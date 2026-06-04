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Усталость от постоянных тренировок: как одно интенсивное движение раз в неделю заменит нагрузки

Спорт

Жир на животе — это не только эстетическая катастрофа, но и работающая часовая бомба внутри организма. Висцеральные накопления буквально душат внутренние органы, провоцируя диабет и уничтожая сосуды. Однако ученые из Гонконгского университета выкатили исследование, которое ломает стереотип о необходимости жить в спортзале ради тонкой талии. Выяснилось: одна мощная порция нагрузки в неделю выжигает жир не хуже, чем ежедневные забеги на дорожке.

Девушка бегает на дорожке
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка бегает на дорожке

Формула 75 минут: как один рывок заменяет три

Эксперимент в Гонконге длился три года и охватил более 300 добровольцев с абдоминальным ожирением. Испытуемых разделили на два лагеря нагрузки. Первые пахали один раз в неделю 75 минут, вторые — дробили это время на три захода по 25 минут. Итог обескуражил сторонников классических графиков: показатели обхвата талии и объема жира в обеих группах упали идентично. Организм не обманешь — ему важен суммарный объем стресса, а не частота посещений раздевалки.

"Такой подход — спасение для тех, кто завален работой или семьей. Главное — не растягивать удовольствие, а выложиться на сто процентов за один раз. Это позволяет запустить метаболические процессы, которые будут сжигать калории еще долго после душа", — констатировал в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для тех, кто привык оправдывать лишние килограммы отсутствием времени, дверь в мир стройности открылась нараспашку. Оказывается, даже в самом плотном графике можно выкроить один "час гнева", чтобы привести тело в порядок. Важно понимать: эффективная коррекция силуэта возможна без ежедневного самоистязания, если подойти к делу с умом и протестировать функциональные техники для мышц кора.

Интервальный огонь против висцерального жира

Секрет успеха — интервальные тренировки (HIIT). Это не унылая ходьба, а рваный ритм: взрывной спринт сменяется коротким отдыхом. Именно такая тряска заставляет тело выгребать запасы из самых труднодоступных депо. В Гонконге доказали, что рваный темп при одной тренировке в неделю дает сердцу и легким такой же буст, как и при регулярных нагрузках. Это настоящий "взлом" биологической системы.

Параметр сравнения Результат (1 раз в неделю) Результат (3 раза в неделю)
Уменьшение талии Значительное Значительное (без разницы)
Выносливость сердца Тидентичный рост Идентичный рост
Висцеральный жир Эффективное сжигание Эффективное сжигание

"Интенсивная нагрузка — это мощный инструмент, но она требует подготовки. Если у человека есть проблемы с осанкой или суставами, бездумные прыжки могут навредить. Важно сочетать драйв с правильной биомеханикой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Интенсивность или количество: что важнее?

Научный мир признает: частота — вторична, качество — первично. Семьдесят пять минут "мясорубки" в неделю создают достаточный дефицит и гормональный отклик для похудения. Это разрушает догму о "жиросжигающей зоне", в которую якобы нужно входить по 40 минут пять раз на дню. Однако такая свобода требует строжайшей дисциплины в питании, ведь нутрициологические ошибки способны обнулить любой прогресс в зале.

"Командные виды спорта часто работают по этому же принципу взрывных нагрузок. Одна игра на пределе дает организму колоссальную встряску. Но помните: редкий, но жесткий тренинг требует безупречной разминки и восстановления", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Исследование не призывает лежать на диване шесть дней из семи. Бытовая активность — прогулки, отказ от лифта — остается фоном. Но для атаки на жировой пояс теперь не нужно превращать жизнь в бесконечный марафон. Достаточно одного качественного "взрыва" в неделю, чтобы зеркало начало радовать, а джинсы перестали впиваться в бока.

Ответы на популярные вопросы о похудении

Можно ли похудеть, тренируясь всего один раз в неделю?

Да, если эта тренировка длится не менее 75 минут и проходит в высоком темпе. Суммарный объем нагрузки при таком подходе равен стандартным трем коротким занятиям.

Поможет ли такой метод убрать именно жир на животе?

Исследования подтверждают, что интервальный тренинг эффективно воздействует на висцеральный жир, который скапливается вокруг внутренних органов.

Нужна ли специальная диета при редких тренировках?

Тренировки создают дефицит калорий и стимулируют метаболизм, но без контроля рациона прогресс будет идти медленнее. Важен баланс белков и клетчатки.

Безопасно ли это для сердца?

Для здорового взрослого человека — да. Более того, такая нагрузка укрепляет сердечно-сосудистую систему эффективнее, чем монотонная ходьба.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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