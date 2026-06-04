Фитнес-залы мне больше не нужны. Нашла способ жечь жир ведрами: спина и колени говорят спасибо

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Спорт

Борьба с лишним весом часто сводится к выбору между изнурительным марафоном в зале и неспешными прогулками. Исследования показывают, что бытовая активность сжигает больше калорий, чем разовые занятия спортом. Разбираемся, как заставить тело тратить энергию без риска для здоровья суставов и позвоночника.

Девушка идет по лесу
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка идет по лесу

Золотой запас бытового движения

Ежедневные перемещения до офиса, уборка или подъем по лестнице формируют так называемый бытовой термогенез. На базовые нужды организма уходит львиная доля энергии, в то время как целенаправленный спорт забирает лишь малую часть дневного ресурса. Часто домашняя активность оказывается продуктивнее часового визита в фитнес-клуб из-за своей регулярности и продолжительности.

"Многие недооценивают обычную ходьбу, хотя она закладывает фундамент расхода калорий без перегрузки нервной системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Разрыв в энергозатратах между активным человеком и тем, кто ведет сидячий образ жизни, составляет около 350 калорий в сутки. В годовой перспективе это трансформируется в десятки килограммов жировой ткани. Ходьба остается самым щадящим методом коррекции веса для людей с большой массой тела, помогая подготовить сердце к более серьезным испытаниям.

Силовое ускорение обмена веществ

Тренировки высокой интенсивности работают иначе. Они не просто жгут калории здесь и сейчас, а создают кислородный долг. Организм продолжает восстанавливаться и тратить запасы энергии в течение суток после нагрузки. Чтобы сжигание калорий шло быстрее, необходимо подключать работу с собственным весом или отягощениями.

Тип нагрузки Расход калорий (1 час)
Спокойная ходьба 300—400 ккал
Интенсивный бег 600—700 ккал
Силовая работа 450—600 ккал

Мышечная ткань требует больше питания даже в состоянии покоя. Наращивание мускулатуры позволяет телу избавляться от жира во время сна. При этом важно соблюдать осторожность: чрезмерные рывки на старте часто приводят к травмам голеностопа. Грамотное укрепление стоп должно предшествовать любым попыткам начать беговые марафоны.

"Мышцы сжигают в несколько раз больше энергии, чем жировая прослойка, поэтому силовые упражнения — это инвестиция в метаболизм", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Как создать рабочий план нагрузки

Оптимальный результат дает гибридная схема. Ежедневные 7—10 тысяч шагов создают стабильный дефицит энергии, а 2—3 функциональные тренировки в неделю формируют мышечный корсет. Хорошим выбором станут упражнения на устойчивость, где активно задействуются мышцы-стабилизаторы. Такая тренировка ягодиц и кора дисциплинирует тело и ускоряет прогресс.

Новичкам стоит присмотреться к базовым движениям, которые изолируют проблемные зоны без вреда для спины. Например, ягодичный мостик позволяет эффективно проработать рельеф, не перегружая поясницу. Сочетание бытовой активности и точечной силовой нагрузки избавляет от необходимости жестких диет.

"Движение в течение дня поддерживает тонус сосудов, а силовые занятия предотвращают потерю мышц при похудении", — отметил эксперт Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о похудении

Можно ли похудеть только на ходьбе?

Да, при условии создания дефицита калорий за счет питания. Однако без упражнений тело может потерять мышечный тонус.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться?

Для устойчивого снижения веса достаточно трех силовых сессий в неделю при сохранении высокой бытовой активности.

Что лучше: бег или быстрая ходьба?

Ходьба безопаснее для людей с лишним весом и не требует долгого восстановления, что позволяет практиковать ее ежедневно.

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Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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