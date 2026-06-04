Борьба с лишним весом часто сводится к выбору между изнурительным марафоном в зале и неспешными прогулками. Исследования показывают, что бытовая активность сжигает больше калорий, чем разовые занятия спортом. Разбираемся, как заставить тело тратить энергию без риска для здоровья суставов и позвоночника.
Ежедневные перемещения до офиса, уборка или подъем по лестнице формируют так называемый бытовой термогенез. На базовые нужды организма уходит львиная доля энергии, в то время как целенаправленный спорт забирает лишь малую часть дневного ресурса. Часто домашняя активность оказывается продуктивнее часового визита в фитнес-клуб из-за своей регулярности и продолжительности.
"Многие недооценивают обычную ходьбу, хотя она закладывает фундамент расхода калорий без перегрузки нервной системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Разрыв в энергозатратах между активным человеком и тем, кто ведет сидячий образ жизни, составляет около 350 калорий в сутки. В годовой перспективе это трансформируется в десятки килограммов жировой ткани. Ходьба остается самым щадящим методом коррекции веса для людей с большой массой тела, помогая подготовить сердце к более серьезным испытаниям.
Тренировки высокой интенсивности работают иначе. Они не просто жгут калории здесь и сейчас, а создают кислородный долг. Организм продолжает восстанавливаться и тратить запасы энергии в течение суток после нагрузки. Чтобы сжигание калорий шло быстрее, необходимо подключать работу с собственным весом или отягощениями.
|Тип нагрузки
|Расход калорий (1 час)
|Спокойная ходьба
|300—400 ккал
|Интенсивный бег
|600—700 ккал
|Силовая работа
|450—600 ккал
Мышечная ткань требует больше питания даже в состоянии покоя. Наращивание мускулатуры позволяет телу избавляться от жира во время сна. При этом важно соблюдать осторожность: чрезмерные рывки на старте часто приводят к травмам голеностопа. Грамотное укрепление стоп должно предшествовать любым попыткам начать беговые марафоны.
"Мышцы сжигают в несколько раз больше энергии, чем жировая прослойка, поэтому силовые упражнения — это инвестиция в метаболизм", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.
Оптимальный результат дает гибридная схема. Ежедневные 7—10 тысяч шагов создают стабильный дефицит энергии, а 2—3 функциональные тренировки в неделю формируют мышечный корсет. Хорошим выбором станут упражнения на устойчивость, где активно задействуются мышцы-стабилизаторы. Такая тренировка ягодиц и кора дисциплинирует тело и ускоряет прогресс.
Новичкам стоит присмотреться к базовым движениям, которые изолируют проблемные зоны без вреда для спины. Например, ягодичный мостик позволяет эффективно проработать рельеф, не перегружая поясницу. Сочетание бытовой активности и точечной силовой нагрузки избавляет от необходимости жестких диет.
"Движение в течение дня поддерживает тонус сосудов, а силовые занятия предотвращают потерю мышц при похудении", — отметил эксперт Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.
Да, при условии создания дефицита калорий за счет питания. Однако без упражнений тело может потерять мышечный тонус.
Для устойчивого снижения веса достаточно трех силовых сессий в неделю при сохранении высокой бытовой активности.
Ходьба безопаснее для людей с лишним весом и не требует долгого восстановления, что позволяет практиковать ее ежедневно.
Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.