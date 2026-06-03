Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ежедневный душ может состарить кожу раньше времени: причина оказалась в привычном средстве
Дно земли: где скрывается самая большая биомасса и почему это важно
Это едят вместо дорогого мяса: привычный и дешевый продукт начал стремительно захватывать мир
Тепло разгоняет вирус в комарах: югу России грозит болезнь, от которой нет специального лекарства
Смертельная ошибка отдыхающих: что скрывают необорудованные берега и опасная вода
Задержка в три месяца может спасти бизнес: почему электронный сбор отодвинули на 1 декабря
ИИ поставил медицину на автопилот: врачи получают диагноз, который не сходится с реальностью
Ночные смены без режима — смертельная ловушка: что происходит с организмом при чередовании графиков
Технические просчеты советской техники: ошибки конструкторов обернулись крахом для целых направлений

Смартфон стал пропуском в большой футбол: как приложение ищет будущих Роналду в глуши

Спорт

Раньше, чтобы пробиться из глухой провинции в большой футбол, требовалось чудо. Сегодня пропуском может стать становится обычный смартфон. Искусственный интеллект находит скрытые таланты в самых глухих уголках планеты, и эти истории — лучшее тому доказательство.

Футбольный мяч на зеленом поле
Фото: https://unsplash.com by Carlos Felipe Ramírez Mesa is licensed under Free
Футбольный мяч на зеленом поле

Цифровой скаут: конец эпохи географических барьеров

Юный футболист из бразильской провинции Санта-Катарина Лео Вейга долго бился в закрытые двери. Местный клуб не давал роста, а скауты топ-команд не доезжали до забытых регионов. Прорыв случился после установки приложения Footbao. Загруженное видео тренировок прошло автоматический "просев" через нейросеть. Результат — стажировка в итальянском "Лечче" и контракт с молодежной академией "Специи". Теперь физическая форма и техника игрока значат больше, чем его место жительства.

"Нейросети замечают детали, которые легко упустить при обычном просмотре — например, резкость движений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Смартфон вместо агента: как работают алгоритмы

Механика процесса очень простая. Игрока снимают на обычный телефон, а искусственный интеллект разбирает видео по полочкам: оценивает скорость, технику владения мячом и то, как быстро парень принимает решения на поле. Нейросеть превращает обычную запись в готовый отчет с оценками, который сразу отправляется селекционерам клубов.

Традиционный подход Цифровой отбор
Личный выезд скаута в регион Обработка данных 24/7
Субъективная оценка одного специалиста Анализ через спортивную биохимию и метрики

Конкуренция среди таких платформ стремительно растет. Например, немецкий сервис CUJU предлагает игрокам выполнять конкретные упражнения на камеру. Приложение скачали уже 160 тысяч раз, и для многих это сработало: именно через него 15-летняя Марсела Херемиас де Лима попала в состав гранда женского футбола — бразильского "Коринтианса".

Для топ-клубов это настоящее спасение от лавины данных. К примеру, директор академии "Палмейраса" Жоао Паулу Сампайо ежедневно получает по 40 видео от агентов — отсмотреть такой объем вручную физически невозможно.

"Искусственный интеллект позволяет клубам одновременно отсматривать тысячи парней по всему миру без затрат на командировки скаутов. Это стирает финансовые барьеры и помогает находить таланты там, куда из-за нехватки бюджета раньше никто бы просто не поехал", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Ответы на популярные вопросы о цифровом отборе

Может ли нейросеть ошибиться в оценке таланта?

Алгоритмы оценивают биомеханику и скорость, но не учитывают психологию. Нейросеть — это фильтр первичного отсева, а не финальный судья.

Нужно ли профессиональное оборудование для записи?

Достаточно смартфона. Платформы проектируют интерфейсы так, чтобы даже любительская съемка соответствовала стандартам обработки видеопотока.

Все ли клубы принимают такой отбор?

Гранды внедряют ИИ как вспомогательный инструмент. Небольшие клубы видят в этом единственный доступный способ конкурировать за таланты на общем рынке.

Что делать, если ИИ занизил баллы несправедливо?

У игрока сохраняется возможность загрузить новые видео после коррекции тренировочного процесса. Платформы постоянно обновляют свои нейросетевые модели.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Всего 7 дней между покосами — и сорняки сдаются: метод для ленивых огородников
Садоводство, цветоводство
Всего 7 дней между покосами — и сорняки сдаются: метод для ленивых огородников
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Еда и рецепты
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Шоу-бизнес
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Сумма заставила вздрогнуть экономистов: Индия не поскупилась на западную авиацию
Сумма заставила вздрогнуть экономистов: Индия не поскупилась на западную авиацию
Последние материалы
Тепло разгоняет вирус в комарах: югу России грозит болезнь, от которой нет специального лекарства
Смертельная ошибка отдыхающих: что скрывают необорудованные берега и опасная вода
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Задержка в три месяца может спасти бизнес: почему электронный сбор отодвинули на 1 декабря
ИИ поставил медицину на автопилот: врачи получают диагноз, который не сходится с реальностью
Смартфон стал пропуском в большой футбол: как приложение ищет будущих Роналду в глуши
Ночные смены без режима — смертельная ловушка: что происходит с организмом при чередовании графиков
Технические просчеты советской техники: ошибки конструкторов обернулись крахом для целых направлений
В Мёртвом море существует инопланетная жизнь? Учёных поразили организмы, процветающие в крутом рассоле
Фигура станет изящной без строгих диет: этот безопасный трюк уберет весь объем с талии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.