Смартфон стал пропуском в большой футбол: как приложение ищет будущих Роналду в глуши

Раньше, чтобы пробиться из глухой провинции в большой футбол, требовалось чудо. Сегодня пропуском может стать становится обычный смартфон. Искусственный интеллект находит скрытые таланты в самых глухих уголках планеты, и эти истории — лучшее тому доказательство.

Фото: https://unsplash.com by Carlos Felipe Ramírez Mesa is licensed under Free Футбольный мяч на зеленом поле

Цифровой скаут: конец эпохи географических барьеров

Юный футболист из бразильской провинции Санта-Катарина Лео Вейга долго бился в закрытые двери. Местный клуб не давал роста, а скауты топ-команд не доезжали до забытых регионов. Прорыв случился после установки приложения Footbao. Загруженное видео тренировок прошло автоматический "просев" через нейросеть. Результат — стажировка в итальянском "Лечче" и контракт с молодежной академией "Специи". Теперь физическая форма и техника игрока значат больше, чем его место жительства.

"Нейросети замечают детали, которые легко упустить при обычном просмотре — например, резкость движений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Смартфон вместо агента: как работают алгоритмы

Механика процесса очень простая. Игрока снимают на обычный телефон, а искусственный интеллект разбирает видео по полочкам: оценивает скорость, технику владения мячом и то, как быстро парень принимает решения на поле. Нейросеть превращает обычную запись в готовый отчет с оценками, который сразу отправляется селекционерам клубов.

Традиционный подход Цифровой отбор Личный выезд скаута в регион Обработка данных 24/7 Субъективная оценка одного специалиста Анализ через спортивную биохимию и метрики

Конкуренция среди таких платформ стремительно растет. Например, немецкий сервис CUJU предлагает игрокам выполнять конкретные упражнения на камеру. Приложение скачали уже 160 тысяч раз, и для многих это сработало: именно через него 15-летняя Марсела Херемиас де Лима попала в состав гранда женского футбола — бразильского "Коринтианса".

Для топ-клубов это настоящее спасение от лавины данных. К примеру, директор академии "Палмейраса" Жоао Паулу Сампайо ежедневно получает по 40 видео от агентов — отсмотреть такой объем вручную физически невозможно.

"Искусственный интеллект позволяет клубам одновременно отсматривать тысячи парней по всему миру без затрат на командировки скаутов. Это стирает финансовые барьеры и помогает находить таланты там, куда из-за нехватки бюджета раньше никто бы просто не поехал", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Ответы на популярные вопросы о цифровом отборе

Может ли нейросеть ошибиться в оценке таланта?

Алгоритмы оценивают биомеханику и скорость, но не учитывают психологию. Нейросеть — это фильтр первичного отсева, а не финальный судья.

Нужно ли профессиональное оборудование для записи?

Достаточно смартфона. Платформы проектируют интерфейсы так, чтобы даже любительская съемка соответствовала стандартам обработки видеопотока.

Все ли клубы принимают такой отбор?

Гранды внедряют ИИ как вспомогательный инструмент. Небольшие клубы видят в этом единственный доступный способ конкурировать за таланты на общем рынке.

Что делать, если ИИ занизил баллы несправедливо?

У игрока сохраняется возможность загрузить новые видео после коррекции тренировочного процесса. Платформы постоянно обновляют свои нейросетевые модели.

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