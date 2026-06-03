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Всего два упражнения для огромных рук: я больше не делаю ничего другого

Спорт

Хотите раскачать руки, но устали от сотен бесполезных упражнений? Большинство из них — путь к травме или пустая трата времени. Есть связка из двух движений, которая закроет задачу на 95%. Мышцы растут от правильной биомеханики, а не от бесконечного разнообразия движений в вечерних тренировках.

Упражнения для рук
Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Упражнения для рук

Анатомия: почему трицепс важнее бицепса

Трицепс занимает 60% объёма предплечья. Упираться только в "бицуху" — фатальная ошибка новичка. Чтобы рука выглядела мощной, надо растить трехглавую мышцу. Ее длинная головка — двусуставная. Она работает как надо, только когда рука поднята вверх. Обычные жимы вниз или брусья не включают ее на полную мощность.

"Длинная головка трицепса нуждается в тотальном растяжении под нагрузкой. Только так запускается глубокая гипертрофия, которую невозможно получить в тренажерах с фиксированной траекторией", — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Французский жим над головой: король массы трицепса

Исследования подтверждают: разгибания над головой дают в полтора раза больше объема, чем жимы от груди. Рука, поднятая вверх, натягивает длинную головку еще до начала движения. Это сигнал к росту.

Используйте канатную рукоять. Она адаптируется под ваше строение, снимая лишнее напряжение с локтей. Встаньте спиной к кроссоверу, выведите руки за голову и мощно выжимайте вес. Не разводите локти в стороны — сохраняйте строгую линию.

"Работа с канатами в растянутом положении — это база для долголетия суставов. Вы убираете "мертвые" углы и перегрузки, которые часто приводят к воспалениям", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Бицепс по-бирюлевски: точечный удар

Бицепс тоже имеет две головки. Длинная требует сгибания плеча. Мой метод — "Бирюлево" — прост: садитесь на корточки, упирайте локти в коленные чашечки. Фиксация локтей исключает читинг и выводит мышцу в максимально выгодное положение.

В отличие от скамьи Скотта, старт здесь безопасен для сухожилий. Нагрузка нарастает плавно. Бицепс работает в полном диапазоне, а риск разрыва минимален.

Характеристика Скамья Скотта vs Метод "Бирюлево"
Точка старта Экстремальное растяжение (риск травм)
Безопасность Минимальная нагрузка в начале амплитуды

"Стабилизация локтя — ключевой фактор гипертрофии. Без жесткой фиксации энергия уходит в мышцы спины или плеча, оставляя бицепс недогруженным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Как часто делать эти два упражнения?

Три раза в неделю по три подхода на каждое упражнение достаточно для прогресса.

Что делать, если веса кажутся слишком легкими?

Меняйте интенсивность: одна тяжелая сессия на 6-10 повторений, одна средняя (12-15) и одна легкая (15-20) для восстановления.

Нужно ли доходить до отказа?

Да. Оптимальный отказ — это неспособность сделать следующее повторение с идеальной чистотой техники, без раскачки корпуса.

Можно ли заменить их "молотками" или обратными сгибаниями?

Можно, если есть время. Но если условия жесткие — сосредоточьтесь на этой двойке, она дает максимум КПД.

Бросьте себе вызов: в течение месяца фиксируйте объемы бицепса и трицепса, работая исключительно по предложенной методике "отказа". Вся сила — в качестве каждого движения, а не в количестве подходов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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