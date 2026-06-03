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Кроссовки или педали? Учёные выяснили, какой вид спорта превращает мышцы в фарш

Спорт

Вечный спор фанатов бега и велосипеда наконец-то докатился до серьезных лабораторий. Исследование ученых из Университета Делавэра показало, что биохимия крови после кросса и после кручения педалей различается принципиально. Пока один вид нагрузки укрепляет тело, другой запускает скрытые процессы, к которым наш иммунитет не готов. На что в итоге стоит тратить силы?

Велосипед
Фото: unsplash.com by Tower Electric Bikes is licensed under Free to use under the Unsplash License
Велосипед

Биохимия на пределе: почему мышцы "кричат"

Команда доктора Джульет Мур решила проверить, как высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) влияют на организм. В эксперименте приняли участие 26 добровольцев. Схема нагрузки была одинаковой: четыре раунда жесткой работы по 4 минуты с трехминутными перерывами на отдых. Разница была лишь в одном — часть людей бегала, а часть крутила педали.

Анализ крови у участников брали четыре раза: перед тренировкой, сразу после нее, через час и через сутки. У бегунов показатели оказались тревожными. Уровень интерлейкина-8 — белка, который указывает на повреждение мышц — резко вырос и оставался высоким даже спустя 24 часа. Это говорит о серьезных микротравмах тканей, которые возникают из-за постоянных ударов стоп о землю.

"Бег — это постоянные удары стопы о поверхность. Такое механическое давление провоцирует микротравмы, которые организм воспринимает как полноценное воспаление. Если дыхание атлета сбито, стресс удваивается", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Педали или подошвы: тактика восстановления

Велотренажер показал иную картину. Пока бегуны "зализывали" раны, "велосипедисты" получали чистый профит. Никаких аномальных скачков IL-8. Это означает, что ВИИТ на байке прокачивает сердце, но не превращает бедра в фарш. Для тех, у кого защита суставов стоит на первом месте, выбор очевиден — велосипед дает "сухой" результат.

Маркер нагрузки Эффект при беге Эффект на вело
Интерлейкин-8 (Воспаление) Критический рост на 24ч Стабильно низкий
Интерлейкин-10 (Антивоспаление) Высокий подъем Высокий подъем
Риск разрушения тканей Высокий (ударный) Минимальный

Важно, что оба вида спорта синхронно подняли уровни IL-6 и IL-10. Первый отвечает за энергообмен, второй — за подавление ненужных воспалительных реакций. Это значит, что иммунный щит укрепляется и там, и там. Но бег добавляет к этой пользе ложку дегтя в виде поврежденных волокон, заставляя тело тратить ресурсы на экстренный ремонт.

"Многие игнорируют сигналы тела, считая боль признаком роста. На самом деле затяжное воспаление тормозит разгон метаболизма. Организм борется за выживание, а не за сжигание жира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Иммунитет в режиме атаки

Когда вы выходите на тренировку на свежем воздухе, помните: бег — это агрессия. Он эффективен, но требует идеальной техники и здоровых связок. Если же ваша цель — тонус без боли, велосипед становится идеальным инструментом. Он позволяет достичь пиковых значений нагрузки, не перегружая лимфатическую систему мусором от разрушенных клеток.

Наука подтверждает: высокоинтенсивные интервалы не обязательно должны сопровождаться страданиями на следующий день. Разница в уровне микроповреждений колоссальна. Бег бьет по мышцам, как кувалда, велотренажер работает как прецизионный скальпель, вырезая калории и оставляя ткани в покое. Новичков, чьи мышцы еще не адаптированы к стрессу, "ударка" может отправить на больничный.

"Если вы убиваете мышцы бегом, интенсивные нагрузки превращаются в яд. Велосипед за счет плавного хода дает возможность тренироваться чаще без риска перетренированности", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Ответы на популярные вопросы о ВИИТ

Почему после бега мышцы болят сильнее, чем после велосипеда?

При беге присутствует фаза полета и жесткого приземления. В этот момент мышцы выполняют эксцентрическую работу, буквально растягиваясь под весом тела. Это генерирует микроразрывы, которые фиксируются в крови как скачок интерлейкина-8. Велосипед лишен ударного компонента.

Будет ли эффект жиросжигания на велосипеде таким же высоким?

Да. Согласно исследованию, метаболические маркеры (IL-6) растут одинаково при обоих видах нагрузки. Жиросжигание зависит от интенсивности пульса, а не от того, бьете ли вы ногами по асфальту.

Стоит ли полностью отказываться от бега?

Нет. Но если вы чувствуете упадок сил или хроническую усталость, переключение на велотренажер поможет сохранить интенсивность ВИИТ, снизив общий воспалительный фон в организме. Даже домашняя активность должна быть сбалансированной.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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