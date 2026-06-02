Боли в боку останавливают прогресс: переключение на дыхание животом спасло многих от выбывания

Бег — это не только работа ног, но и битва за кислород. Если легкие "горят", а в боку колет, значит, ваша дыхательная система капитулировала раньше мышц. Правильный ритм вдохов и выдохов способен отодвинуть порог усталости и превратить мучительную дистанцию в комфортный полет. Разберем три техники, которые заставят ваш организм работать на полных оборотах.

Аэробная нагрузка

Диафрагмальное дыхание: включаем "живот"

Большинство новичков совершают фатальную ошибку — дышат грудью. Поверхностные вдохи задействуют лишь верхушки легких. Итог: мышцы голодают, пульс взлетает, а диафрагма спазмируется, вызывая ту самую резкую боль в боку. Решение — переключиться на брюшное дыхание, которое увеличивает объем поступающего кислорода и стабилизирует корпус.

"Переход на дыхание животом — это база для любого стайера. Когда вы задействуете диафрагму, вы не только насыщаете кровь кислородом, но и создаете внутреннюю поддержку для позвоночника, что критически важно при длительной ударной нагрузке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Техника выполнения: Лягте на спину, положите одну руку на грудь, другую — на живот. Сделайте глубокий вдох через нос так, чтобы поднялась рука на животе, а грудная клетка осталась почти неподвижной. Выдыхайте медленно через рот. Повторяйте по 5 минут ежедневно перед пробежкой, чтобы закрепить навык на уровне автоматизма.

Ритмика шага: как не "убить" суставы

Бег — это биомеханический маятник. Исследователи из Университета штата Юта выяснили: если вы всегда выдыхаете на одну и ту же ногу (ритм 2:2), эта сторона тела принимает на себя колоссальную ударную нагрузку. Со временем это ведет к травмам коленей и тазобедренных суставов. Чтобы сбалансировать тело, нужно внедрить нечетный ритм.

Режим бега Рекомендуемый ритм (шаги) Легкий джоггинг 3 вдоха: 3 выдоха или 3:2 Темповой бег 2 вдоха: 2 выдоха или 2:1

Техника выполнения: Попробуйте схему "3-2". Считайте про себя: раз-два-три (вдох), раз-два (выдох). Таким образом, начало каждого выдоха будет поочередно приходиться то на правую, то на левую ногу. Это не только бережет суставы, но и помогает лучше концентрироваться на укреплении мышц спины и осанке.

"Синхронизация дыхания с шагом — это способ обмануть усталость. Когда ритм сбивается, мозг получает сигнал тревоги, и вы начинаете задыхаться. Четкий счет позволяет удерживать стабильный темп даже на финишной прямой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по бегу Николай Лебедев.

Нос или рот: выбор режима

Спор о том, как дышать правильно, вечен. Носовое дыхание фильтрует и согревает воздух, а также повышает концентрацию углекислого газа, что парадоксально улучшает отдачу кислорода в ткани (эффект Бора). Однако при ускорениях маленькие ноздри не могут пропустить нужный объем "топлива".

Для развития выносливости старайтесь бежать с закрытым ртом до тех пор, пока это позволяет темп. Это отличный маркер аэробной зоны. Если вас тянет открыть рот — вы пересекаете порог интенсивности. Постепенная адаптация занимает около месяца регулярных тренировок. Чтобы ускорить прогресс, важно уделять внимание и базовым силовым упражнениям, развивающим мышцы кора.

"При максимальных усилиях, например, во время финишного спурта, дыхание через рот неизбежно. Но база должна строиться на носовом цикле. Это дисциплинирует легкие и снижает риск переохлаждения дыхательных путей осенью и зимой", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор ЛФК Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о дыхании в беге

Почему колет в боку во время бега?

Обычно это спазм диафрагмы из-за поверхностного дыхания или резкого притока крови к печени и селезенке. Сбавьте темп и перейдите на глубокое дыхание "животом".

Нужно ли дышать по какой-то схеме зимой?

В мороз старайтесь вдыхать носом или прижимать язык к небу при вдохе ртом, чтобы воздух успевал прогреться до попадания в бронхи.

Как быстро привыкнуть к ритмичному дыханию?

Начинайте практиковать счет "3-2" во время обычной ходьбы. Через 2-3 прогулки вы начнете делать это автоматически, не задумываясь над каждым шагом.

Помогает ли задержка дыхания развить выносливость?

Для бегунов-любителей это небезопасно. Лучше сосредоточиться на полном выдохе, чтобы максимально освободить легкие для порции свежего кислорода.

