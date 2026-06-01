Заплыть жиром не получится: короткая домашняя серия движений раскачала метаболизм до предела

Нет времени на полноценный зал? Это не повод зарастать жиром. Экспресс-тренировка дома — жесткий ответ дефициту времени. Мы выжигаем калории, встряхиваем метаболизм и заставляем мышцы гореть без громоздкого инвентаря. Только динамика, только пот, только результат.
Это упражнение атакует пресс, ягодицы и икры. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Резко уйдите в присед и мощно вытолкните тело вверх. В воздухе разверните корпус на 180 градусов, выбрасывая руки над головой. Приземляйтесь мягко, сразу уходя в глубокий присед. После подъема нанесите хлесткий удар правой ногой вперед, отклоняя корпус назад для баланса. Повторите в другую сторону. Объем — 12 раз.
"Взрывные прыжки разгоняют пульс до жиросжигающей зоны моментально. Главное — следить за приземлением, чтобы не убить суставы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Здесь плавится жир на плечах и прессе. Примите упор лежа на ладонях. Гантель положите с внешней стороны левой кисти. Удерживая спину идеально ровной, правой рукой перетащите снаряд под правую сторону. Верните руку на пол. Повторите зеркально. Важно не раскачивать таз — тело должно быть монолитом. Сделайте 24 перемещения. Чтобы интенсивность нагрузки была максимальной, не делайте пауз между повторами.
Сядьте на пол, согните ноги, упритесь ладонями за спиной. Оторвите таз от земли на 10 см. Поднимите согнутую правую ногу и вытолкните таз вверх до линии параллели с полом. В верхней точке максимально сожмите ягодицы. Опуститесь, не касаясь тазом пола. Сделайте 12 раз, чередуя ноги. Если тяжело, отодвиньте ладони чуть дальше назад.
"Удержание корпуса в позе стола отлично прорабатывает заднюю поверхность плеча, избавляя от дряблости", — отметила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.
Берем гантели, стоим ровно. Сделайте диагональный выпад вправо, сохраняя левую ногу прямой. Наклонитесь и опустите снаряды к полу. Толчком правой ноги вернитесь в стойку, одновременно притягивая гантели к плечам. Мощно выжмите их над головой. Это упражнение требует контроля, так как техника приседаний и выпадов определяет здоровье ваших коленей. Выполните 24 цикла.
|Упражнение
|Приоритет нагрузки
|Прыжок 180
|Взрывная сила, жиросжигание
|Тяга в планке
|Статическая выносливость коpа
Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Наклоните ровную спину до параллели с полом. Опустите гантели вниз, затем разведите руки в стороны (локти чуть согнуты) до уровня плеч. Опустите руки и выпрямитесь. Сделайте 12 повторений. Это база для тех, кто хочет исправить осанку и укрепить мышечный корсет.
Ложитесь на спину, согните ноги. Гантели держите у ребер, предплечья смотрят в потолок. Выталкивайте таз вверх, одновременно выпрямляя руки перед собой. В пиковой точке напрягите все, что можно. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 15 раз. Это упражнение безопасно и эффективно, если мышцы спины требуют восстановления после сидячей работы.
"Работа в мостике разгружает поясницу и включает глубокие слои ягодичных мышц, что критично для женского здоровья", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.
На финал — самое тяжелое. Уйдите в выпад правой ногой вперед, коснитесь левой рукой пола у стопы. Правая рука отведена назад. Сделайте мощный прыжок вверх, притягивая левое колено к груди. Правая рука взлетает над головой. Мягко вернитесь в выпад. Сделайте 24 повторения, меняя стороны. Это упражнение имитирует взрывной импульс бёрпи, превращая ваше тело в пружину.
Нет. Мышцам нужны сутки на восстановление. Оптимально — через день.
Обязательно. 3-5 минут суставной гимнастики предотвратят травмы связок.
Начните с 1,5-2 кг. Главное — выдержать технику до последнего повтора.
Да, при условии дефицита калорий. Мышцы окрепнут, но жир горит на кухне.
