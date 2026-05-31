Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффект "морского стекла": маникюр, который влюбляет в себя с первого взгляда
Светится, но молчит: как Люся Чеботина выдала перемены в личной жизни через своё преображение
Скрытая угроза для пенсионеров: как проценты по депозиту лишают статуса нуждающегося
Искусство быть собой: 8 шагов к безупречному натуральному макияжу
Вместо сложной выпечки: как за 10 минут состряпать самую сочную пиццу
От допризывника — будущего красноармейца — требуется серьезная, внимательная учеба, ударная работа над собой… — писала газета Правда Южного Казахстана 1 июня 1935 года
Сцена лечит, но сердце не молчит: Лариса Долина публично призналась в романе после долгих лет молчания
Таможенный раскол: кому простят огромные пошлины на авто, а кого заставят доплатить
Баланс — это не только мышцы: зачем тренировать координацию и как это делать

Дачники в зоне риска: как подготовить мышцы к огородным нагрузкам и избежать боли в пояснице

Спорт

Весенние работы на участке нередко оборачиваются для дачников острой болью в пояснице и забитыми мышцами. Подготовка тела к непривычным нагрузкам — это фундамент, который позволяет избежать травм и сохранить работоспособность на весь сезон. Правильно подобранная последовательность движений перед началом огородного марафона заменяет профессиональную разминку и запускает метаболизм.

разминка на природе
Фото: unsplash.com by Hanna Lazar is licensed under Free to use under the Unsplash License
разминка на природе

Почему ягодицы — ключ к здоровью спины

Работа в наклон, прополка грядок и перемещение тяжестей ложатся непосильным бременем на поясничный отдел. Инструктор-методист по лечебной физкультуре Кирилл Антонов в интервью изданию "Доктор Питер" подчеркивает: активация ягодичных мышц снимает лишнюю нагрузку с позвоночника. Мышцы таза выступают естественным корсетом, удерживающим спину от опасных перегрузок. Понимание основ того, как работает ягодичный мостик и другие упражнения для укрепления мышц таза, позволяет минимизировать риск зажимов.

"Подготовка перед основной нагрузкой мягко включает нейронные связи, повышает эластичность связок и улучшает кровоток. Организм плавно переходит из состояния покоя к активной трудовой деятельности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор-методист по ЛФК Кирилл Антонов.

Алгоритм подготовки тела к дачным нагрузкам

Для активации основных мышечных групп достаточно пяти-десяти минут. Системный подход помогает организму избежать шока от резкой смены ритма. Основная задача — не тренировка, а разогрев тканей и подготовка к предстоящему труду.

Этап подготовки Техника выполнения
База Ходьба на месте или по участку
Суставы Вращения плечами, головой и тазом
Актив Легкие приседания, махи ногами назад
Завершение Повороты корпуса, растяжка бедер

Интенсивные нагрузки требуют правильной базы. Часто пятиминутная утренняя разминка становится решающим фактором, позволяющим избежать болей в суставах в течение дня.

"Движения необходимо дозировать грамотно. Если чувствуете дискомфорт, снижайте амплитуду и интенсивность без колебаний. Ваша задача — мягкое тепло, а не изнеможение", — дополнил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Безопасность для старшего поколения

Для людей старше 65 лет при работе на земле существуют ограничения. Если спина или колени подают тревожные сигналы, глубокие приседания исключаются. Замените их плавными перекатами с одной ноги на другую с опорой на устойчивый предмет. Сохраняйте прямую спину при наклонах — это убережет поясницу.

"Главный маркер здоровья — отсутствие острой боли. При появлении любого неприятного симптома лучше сделать паузу и пересмотреть план движений, отдав предпочтение базовому фитнесу для восстановления после статических поз", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инструктор по ЛФК Наталья Климова.

Ответы на популярные вопросы о дачном фитнесе

Нужно ли делать упражнения, если работа на участке сама по себе физическая?

Да. Неподготовленные мышцы при резком включении в работу получают микротравмы. Разминка готовит связки и суставы к непривычным амплитудам.

Как понять, что степень нагрузки на разминке подобрана верно?

Ориентируйтесь на легкое тепло в мышцах и учащенное дыхание. Одышка или чувство усталости до начала основной работы — признаки перегрузки.

Что делать, если при наклонах возникает "прострел" в пояснице?

Немедленно прекратите упражнение. Уменьшите амплитуду до комфортной или исключите данное движение из программы совсем.

Можно ли заменить сложные упражнения простыми перекатами?

Для категории 65+ это предпочтительный вариант. Опора обеспечивает баланс, снижая риск падения и перенапряжения коленных суставов.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор-методист по ЛФК Артём Киселёв, инструктор-методист по ЛФК Наталья Климова, инструктор-методист по ЛФК Кирилл Антонов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Садоводство, цветоводство
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кусты огурцов стали вялыми? Отпоите их молоком: народная хитрость вернёт растениям бурное цветение
Кусты огурцов стали вялыми? Отпоите их молоком: народная хитрость вернёт растениям бурное цветение
Последние материалы
Эффект "морского стекла": маникюр, который влюбляет в себя с первого взгляда
Светится, но молчит: как Люся Чеботина выдала перемены в личной жизни через своё преображение
Скрытая угроза для пенсионеров: как проценты по депозиту лишают статуса нуждающегося
Искусство быть собой: 8 шагов к безупречному натуральному макияжу
Дачники в зоне риска: как подготовить мышцы к огородным нагрузкам и избежать боли в пояснице
Вместо сложной выпечки: как за 10 минут состряпать самую сочную пиццу
От допризывника — будущего красноармейца — требуется серьезная, внимательная учеба, ударная работа над собой… — писала газета Правда Южного Казахстана 1 июня 1935 года
Сцена лечит, но сердце не молчит: Лариса Долина публично призналась в романе после долгих лет молчания
Таможенный раскол: кому простят огромные пошлины на авто, а кого заставят доплатить
Баланс — это не только мышцы: зачем тренировать координацию и как это делать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.