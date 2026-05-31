Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про скучный беж: главные цветовые тренды для кухни, которые не выйдут из моды годами
Клубничная пора в разгаре: как приготовить домашнюю пастилу всего из двух ингредиентов
Коллаборация вместо солиста: какую неожиданную идею Запашный предложил для "Интервидения"
Море, история и экотропы: 8 вариантов для спокойного и насыщенного отдыха в начале лета
Минус сутулость за 3 минуты: три утренних упражнения, которые расправят плечи
Жизнь в городе больше не радует: Эвелина Блёданс сменила гламур на тяжёлый труд в Крыму
Цифра на весах вместо бриллиантов: каким необычным подарком порадовала себя Наташа Королёва
Играть на бирже не нужно: как накопить на достойную старость, не рискуя всем
Пить или не пить? От чего на самом деле зависит ваш личный объем воды

Фитнес-ловушка: почему идеальные тренировки из соцсетей могут быть вредны именно вам

Спорт

Энтузиазм на старте, покупка дорогой формы, первый селфи из зала — и тишина через две недели. Это классический сценарий "фитнес-похмелья". Проблема не в слабой воле. Миллионы людей попадают в ловушку чужих ожиданий, выбирая спорт не для себя, а для красивой картинки. Эксперт World Class Евгения Костина уверена: поиск подходящего формата может затянуться на годы, если не перестать гнаться за трендами и не начать слушать собственный организм.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Хаос выбора: почему индустрия нас путает

Раньше всё было просто: "качалка", бассейн или аэробика. Сегодня мы тонем в океане предложений. Пилатес, кроссфит, высокоинтенсивные интервалы, йога в гамаках — глаза разбегаются. В итоге человек выбирает не то, что ему нужно, а то, что "модно" в его окружении. Статистика ВОЗ пугает: почти 1,8 млрд взрослых живут в режиме дефицита движения. И этот показатель растёт, несмотря на обилие студий на каждом углу.

"Многие бросают тренировки из-за психологического диссонанса. Экстраверту нужна энергия стадиона, а интроверта толпа в зале просто выжигает. Ошибка в выборе среды часто считывается как личная неудача, хотя человеку просто не подошёл конкретный формат взаимодействия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Фитнес стал частью лайфстайл-индустрии, где продают не здоровье, а образ успешного человека. Мы покупаем абонемент, надеясь стать кем-то другим, но забываем, что тренировки должны вписываться в наш текущий график, а не в фантазии о "новой жизни". Часто ошибки в тренировках начинаются именно с попытки копировать чужой успех без учёта собственных ресурсов.

Ловушка эмоций и глянцевые мифы

Решение пойти в зал часто принимается на пике стресса или после праздничного переедания. Это "выбор на эмоциях". В таком состоянии мы верим, что сможем заниматься пять раз в неделю и сидеть на жесткой диете. Но через месяц энтузиазм гаснет, а тело протестует против резких нагрузок. Глянцевые картинки обещают результат через преодоление боли, но на деле такой подход только увеличивает процент отказов.

Ошибочный подход Осознанный выбор
Тренировки через "не могу" каждый день Постепенное вовлечение 2-3 раза в неделю
Погоня за модной дисциплиной Тестирование разных форматов под свой психотип
Игнорирование усталости и стресса Адаптация нагрузки под уровень текущей энергии

Устойчивая привычка не формируется за 21 день — это миф. Реальный паттерн поведения выстраивается месяцами. Если вы чувствуете, что привычная стратегия похудения не работает, возможно, организм просто перешёл в режим жесткого сбережения ресурсов из-за чрезмерного стресса в зале.

"Главная проблема новичков — попытка компенсировать годы малоподвижности ударными дозами железа. Организм воспринимает это как атаку. Итог — срыв обмена веществ. Фитнес должен быть лекарством, а не ядом, особенно если мы говорим о долгосрочной перспективе", — констатировал нутрициолог Алексей Дорофеев.

Как настроить систему под реальную жизнь

Поиск "своего" фитнеса — это не лотерея, а тонкая настройка. Нужно учитывать всё: от графика работы до особенностей здоровья. Для тех, кто весь день проводит в кресле, важно найти баланс, чтобы упражнения для талии в офисе дополняли полноценный тренинг, а не заменяли его. Персонализация — вот ключ к успеху.

"Если у человека болит спина или шея, прыжки и бег только усугубят ситуацию. Начинать нужно с базы: исправления осанки и снятия мышечных зажимов. Только когда скелет выровнен, можно давать серьезную нагрузку, иначе мы просто 'закатываем' проблемы глубже", — объяснил инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

В современных фитнес-системах, таких как World Class, акцент смещается с "инфраструктуры" на "клиентский опыт". Гибкость форматов позволяет не выпадать из процесса, даже если случился аврал на работе. Важно дать себе право на ошибку и смену направления: если не зашёл кроссфит, попробуйте йогу или плавание. Настоящий результат там, где вы можете оставаться годами без чувства вины и принуждения.

Ответы на популярные вопросы о выборе фитнеса

Как понять, что формат мне не подходит?

Если после тренировки вы чувствуете не приятную усталость, а тотальное истощение, которое длится более суток, или если мысль о походе в зал вызывает стойкое отвращение — формат выбран неверно.

Сколько времени нужно, чтобы привыкнуть к спорту?

Поведенческая психология говорит о периоде от 3 до 6 месяцев. Именно за это время формируются устойчивые нейронные связи, и тренировка становится такой же естественной частью дня, как чистка зубов.

Можно ли похудеть, просто гуляя?

Регулярная быстрая ходьба (около 150 минут в неделю) отлично работает для ускорения метаболизма и поддержания здоровья сердца. Это лучший старт для тех, кому запрещены высокие нагрузки.

Почему я перестал худеть, хотя тренируюсь много?

Вероятно, вы столкнулись с плато или адаптацией организма. Чрезмерная нагрузка повышает уровень кортизола, который блокирует жиросжигание. Здесь поможет смена тактики или временное снижение интенсивности.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, нутрициолог Алексей Дорофеев, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Последние материалы
Минус сутулость за 3 минуты: три утренних упражнения, которые расправят плечи
Жизнь в городе больше не радует: Эвелина Блёданс сменила гламур на тяжёлый труд в Крыму
Фитнес-ловушка: почему идеальные тренировки из соцсетей могут быть вредны именно вам
Цифра на весах вместо бриллиантов: каким необычным подарком порадовала себя Наташа Королёва
Играть на бирже не нужно: как накопить на достойную старость, не рискуя всем
Пить или не пить? От чего на самом деле зависит ваш личный объем воды
Семья больше не может тянуть: наследница Валентины Талызиной решилась на болезненный шаг
Собаки и ночное освещение: нужно ли освещение питомцу в ваше отсутствие
Семья оказалась в реальной опасности: одержимость фаната вынудила клан Кардашьян пойти на крайние меры
Хватит тратить время в зале: простая схема тренировок, которая реально растит мышцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.