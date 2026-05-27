Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды

Спорт

Российский форвард Евгений Малкин решил продлить свою карьеру в НХЛ, подписав новое соглашение с "Питтсбург Пингвинз". Несмотря на слухи о возможном возвращении в магнитогорский "Металлург", 39-летний хоккеист предпочел остаться в США еще на один сезон. Гарантированная зарплата ветерана по новому контракту составит 5,5 миллиона долларов, однако за счет различных бонусов эта сумма может увеличиться до 9 миллионов долларов.

Евгений Малкин
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евгений Малкин

Финансовая структура сделки напрямую зависит от результативности и здоровья игрока. Как сообщает kursdela.biz, дополнительные выплаты по 250 тысяч долларов предусмотрены за достижение планки в 42 и 63 матчах регулярного чемпионата. Еще миллион долларов Малкин заработает при выходе команды в плей-офф, а каждый успешно преодоленный раунд Кубка Стэнли принесет ему по 500 тысяч долларов. Для нападающего предстоящий сезон станет 21-м в составе "пингвинов", где он уже набрал 1407 очков в 1269 встречах, уступая по этим показателям лишь Сидни Кросби.

Сам хоккеист жестко пресек разговоры о переезде в КХЛ после вылета "Питтсбурга" от "Филадельфии". Игрок признался, что хочет провести еще год в сильнейшей лиге мира и не планирует выступать в России, даже если ему пришлось бы сменить клуб. По словам генерального менеджера Кайла Дубаса, Малкин сохраняет мастерство вне возраста и играет важную роль в раздевалке, помогая адаптироваться русскоязычным новичкам. На фоне сохраняющихся санкций, из-за которых футбол и хоккей остаются под жестким баном на международной арене, статус суперзвезды в Америке остается для игрока приоритетным.

"Малкин — это уникальный пример спортивного долголетия и преданности одной франшизе, что в современном хоккее встречается крайне редко. Его решение остаться в НХЛ логично: уровень конкуренции там позволяет ему поддерживать статус легенды, в то время как возвращение в Россию в 40 лет после скандального отъезда в прошлом могло бы обернуться лишним медийным давлением", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

История взаимоотношений Малкина с родным Магнитогорском остается сложной из-за событий двадцатилетней давности. Тогда нападающий покинул "Металлург" через Финляндию, заявляя о давлении при подписании контракта, что привело к судебным тяжбам. Окружение игрока и бывшее руководство клуба давно не рассчитывали на его возвращение, учитывая глубокую интеграцию хоккеиста в жизнь Пенсильвании. Малкин лаконично резюмировал свой выбор, назвав Питтсбург лучшим городом с лучшими болельщиками.

Ответы на популярные вопросы о контракте Евгения Малкина

Сколько заработает Малкин за сезон 2026/27?

Минимальная гарантированная сумма составляет 5,5 млн долларов, но при выполнении всех условий по количеству матчей и успехам в плей-офф доход может вырасти до 9 млн долларов.

Вернется ли хоккеист в КХЛ после завершения этого контракта?

Евгений Малкин прямо заявил, что не планирует возвращаться в Россию для продолжения игровой карьеры, предпочитая завершить ее за океаном.

Какова статистика Малкина в "Питтсбурге"?

За 20 сезонов форвард сыграл 1269 матчей, в которых забросил 533 шайбы и сделал 874 результативные передачи.

Почему Малкин не перешел в "Металлург"?

Помимо личного нежелания игрока возвращаться в КХЛ, сказывается давний конфликт с руководством клуба при его отъезде в США и высокая востребованность в НХЛ.

