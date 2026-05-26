После провала с Локомотивом: Ак Барс рискует остаться без главных звезд сезона

Казанский "Ак Барс" вступает в фазу масштабной трансформации состава после завершения игрового цикла. Ряды клуба могут покинуть как дорогостоящие легионеры, так и ключевые воспитанники системы, что связывают с необходимостью пересмотра зарплатного фонда.

Фото: www.pexels.com by Tima Miroshnichenko is licensed under Бесплатное использование Хоккей

Текущие изменения происходят на фоне недавнего поражения в решающей стадии турнира, где команда не смогла одолеть ярославский "Локомотив", завершив серию со счетом 2:4.

Одним из главных кандидатов на выход является нападающий Нэйтан Тодд, пополнивший команду лишь в январе. Форвардом активно интересуются петербургский СКА и магнитогорский "Металлург", однако финансовые аппетиты игрока в размере 80 миллионов рублей в год уже стали барьером для переговоров с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Как сообщает издание inkazan.ru со ссылкой на журналиста Михаила Зислиса, за 29 матчей в Казани Тодд продемонстрировал высокую эффективность, набрав 29 очков по системе гол+пас.

Линию защиты также ждут потери: Илья Карпухин рассматривает возможность возвращения в Челябинск, где Скотт Гордон планирует обновить игровой рисунок "Трактора". Игрок рассчитывает на оклад не менее 70 миллионов рублей, что не вписывается в текущую бюджетную политику казанцев.

Одновременно с этим форвард Илья Сафонов намерен попробовать силы в НХЛ, планируя подписание контракта с "Ванкувером" после истечения текущих обязательств в КХЛ.

"Радикальное обновление состава после серебряного финала — это всегда риск потерять игровую идентичность, но Казани необходима свежая кровь для возвращения чемпионского кубка. Уход лидеров калибра Тодда или Сафонова вынудит тренерский штаб форсированно вводить в ротацию молодых игроков, что может сказаться на стабильности в начале следующего сезона", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков

Вопрос пролонгации соглашений касается и главной звезды клуба Дмитрия Яшкина, который готов остаться в Татарстане при условии корректировки условий сделки.

Руководство предлагает более скромные цифры по сравнению с прежними 95 миллионами рублей в год. В то же время переговоры предстоят с голкипером Тимуром Биляловым и нападающим Артемом Галимовым, на которых претендуют другие топ-клубы лиги.

Ожидается, что квалификационные предложения получат ограниченно свободные агенты, включая Степана и Семена Тереховых, чтобы сохранить костяк доморощенных талантов.

Ответы на популярные вопросы о кадровых переменах в "Ак Барсе"

Кто из лидеров атаки точно покинет "Ак Барс"?

Команду покидает Михаил Фисенко, объявивший о завершении карьеры, а также Илья Сафонов, который принял решение продолжить карьеру в НХЛ в составе "Ванкувера".

Почему клуб может расстаться с Нэйтаном Тоддом и Ильей Карпухиным?

Основной причиной являются финансовые требования игроков (80 млн и 70 млн рублей соответственно), которые казанский клуб не готов удовлетворить в условиях жесткого потолка зарплат.

Останется ли в Казани Дмитрий Яшкин?

Хоккеист выразил желание продолжить выступления за "Ак Барс", однако клуб намерен продлить контракт только при условии снижения текущей зарплаты в 95 миллионов рублей.

Когда в последний раз команда выигрывала Кубок Гагарина?

Последний чемпионский титул казанцы завоевали в 2018 году, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4:1.

Читайте также