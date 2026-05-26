После провала с Локомотивом: Ак Барс рискует остаться без главных звезд сезона

Казанский "Ак Барс" вступает в фазу масштабной трансформации состава после завершения игрового цикла. Ряды клуба могут покинуть как дорогостоящие легионеры, так и ключевые воспитанники системы, что связывают с необходимостью пересмотра зарплатного фонда.
Текущие изменения происходят на фоне недавнего поражения в решающей стадии турнира, где команда не смогла одолеть ярославский "Локомотив", завершив серию со счетом 2:4.
Одним из главных кандидатов на выход является нападающий Нэйтан Тодд, пополнивший команду лишь в январе. Форвардом активно интересуются петербургский СКА и магнитогорский "Металлург", однако финансовые аппетиты игрока в размере 80 миллионов рублей в год уже стали барьером для переговоров с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Как сообщает издание inkazan.ru со ссылкой на журналиста Михаила Зислиса, за 29 матчей в Казани Тодд продемонстрировал высокую эффективность, набрав 29 очков по системе гол+пас.
Линию защиты также ждут потери: Илья Карпухин рассматривает возможность возвращения в Челябинск, где Скотт Гордон планирует обновить игровой рисунок "Трактора". Игрок рассчитывает на оклад не менее 70 миллионов рублей, что не вписывается в текущую бюджетную политику казанцев.
Одновременно с этим форвард Илья Сафонов намерен попробовать силы в НХЛ, планируя подписание контракта с "Ванкувером" после истечения текущих обязательств в КХЛ.
Вопрос пролонгации соглашений касается и главной звезды клуба Дмитрия Яшкина, который готов остаться в Татарстане при условии корректировки условий сделки.
Руководство предлагает более скромные цифры по сравнению с прежними 95 миллионами рублей в год. В то же время переговоры предстоят с голкипером Тимуром Биляловым и нападающим Артемом Галимовым, на которых претендуют другие топ-клубы лиги.
Ожидается, что квалификационные предложения получат ограниченно свободные агенты, включая Степана и Семена Тереховых, чтобы сохранить костяк доморощенных талантов.
Команду покидает Михаил Фисенко, объявивший о завершении карьеры, а также Илья Сафонов, который принял решение продолжить карьеру в НХЛ в составе "Ванкувера".
Основной причиной являются финансовые требования игроков (80 млн и 70 млн рублей соответственно), которые казанский клуб не готов удовлетворить в условиях жесткого потолка зарплат.
Хоккеист выразил желание продолжить выступления за "Ак Барс", однако клуб намерен продлить контракт только при условии снижения текущей зарплаты в 95 миллионов рублей.
Последний чемпионский титул казанцы завоевали в 2018 году, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4:1.
