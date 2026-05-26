Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый эффективный способ бросить курить не самый безопасный — оксфордское исследование расставило точки
Египетский отель вместо рая превратился в зону биологического заражения — дети задыхались от плесени
Жертва в большой игре: европейская промышленность станет разменной монетой США и Китая
Сладкий бизнес: Меган Маркл рассказала о предпочтениях принца Гарри ради рекламы джема
Английского уже мало: родители назвали язык, который может дать детям билет в будущее
Цена бюджетника, комфорт гольф-класса: новинка из Узбекистана — хит рынка седанов 2026
Главная посылка года уже на руках: T-Killah назвал имя младшего наследника
Космические дети: Китай начал эксперимент по репродукции вне Земли — эмбрионы уже на борту
Перемены к лучшему: популярный актёр поделился эмоциями после года службы

После провала с Локомотивом: Ак Барс рискует остаться без главных звезд сезона

Спорт

Казанский "Ак Барс" вступает в фазу масштабной трансформации состава после завершения игрового цикла. Ряды клуба могут покинуть как дорогостоящие легионеры, так и ключевые воспитанники системы, что связывают с необходимостью пересмотра зарплатного фонда.

Хоккей
Фото: www.pexels.com by Tima Miroshnichenko is licensed under Бесплатное использование
Хоккей

Текущие изменения происходят на фоне недавнего поражения в решающей стадии турнира, где команда не смогла одолеть ярославский "Локомотив", завершив серию со счетом 2:4.

Одним из главных кандидатов на выход является нападающий Нэйтан Тодд, пополнивший команду лишь в январе. Форвардом активно интересуются петербургский СКА и магнитогорский "Металлург", однако финансовые аппетиты игрока в размере 80 миллионов рублей в год уже стали барьером для переговоров с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Как сообщает издание inkazan.ru со ссылкой на журналиста Михаила Зислиса, за 29 матчей в Казани Тодд продемонстрировал высокую эффективность, набрав 29 очков по системе гол+пас.

Линию защиты также ждут потери: Илья Карпухин рассматривает возможность возвращения в Челябинск, где Скотт Гордон планирует обновить игровой рисунок "Трактора". Игрок рассчитывает на оклад не менее 70 миллионов рублей, что не вписывается в текущую бюджетную политику казанцев.

Одновременно с этим форвард Илья Сафонов намерен попробовать силы в НХЛ, планируя подписание контракта с "Ванкувером" после истечения текущих обязательств в КХЛ.

"Радикальное обновление состава после серебряного финала — это всегда риск потерять игровую идентичность, но Казани необходима свежая кровь для возвращения чемпионского кубка. Уход лидеров калибра Тодда или Сафонова вынудит тренерский штаб форсированно вводить в ротацию молодых игроков, что может сказаться на стабильности в начале следующего сезона", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Вопрос пролонгации соглашений касается и главной звезды клуба Дмитрия Яшкина, который готов остаться в Татарстане при условии корректировки условий сделки.

Руководство предлагает более скромные цифры по сравнению с прежними 95 миллионами рублей в год. В то же время переговоры предстоят с голкипером Тимуром Биляловым и нападающим Артемом Галимовым, на которых претендуют другие топ-клубы лиги.

Ожидается, что квалификационные предложения получат ограниченно свободные агенты, включая Степана и Семена Тереховых, чтобы сохранить костяк доморощенных талантов.

Ответы на популярные вопросы о кадровых переменах в "Ак Барсе"

Кто из лидеров атаки точно покинет "Ак Барс"?

Команду покидает Михаил Фисенко, объявивший о завершении карьеры, а также Илья Сафонов, который принял решение продолжить карьеру в НХЛ в составе "Ванкувера".

Почему клуб может расстаться с Нэйтаном Тоддом и Ильей Карпухиным?

Основной причиной являются финансовые требования игроков (80 млн и 70 млн рублей соответственно), которые казанский клуб не готов удовлетворить в условиях жесткого потолка зарплат.

Останется ли в Казани Дмитрий Яшкин?

Хоккеист выразил желание продолжить выступления за "Ак Барс", однако клуб намерен продлить контракт только при условии снижения текущей зарплаты в 95 миллионов рублей.

Когда в последний раз команда выигрывала Кубок Гагарина?

Последний чемпионский титул казанцы завоевали в 2018 году, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4:1.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Миллионы людей делают это каждую ночь — и даже не подозревают, как рискуют своим сердцем
На плаву вопреки всему: как народная любовь спасла Ларису Долину от нервного срыва
Деньги в бетон, а забор набок: главная ошибка при бетонировании, которую совершают все
Кредитная лихорадка: почему россияне массово бегут от новых авто на вторичный рынок
Ад на Земле: как крошечные предки современных животных выжили в катастрофе 66 млн лет назад
Молодой игрок из Манчестер Юнайтед будет играть за Россию — его дебют может изменить атаку команды
Ложь во спасение молодости: как создавались главные научные мифы о бессмертии
Прорыв, которого не ждали: почему Роберт Де Ниро и студия похоронили "Таксиста" ещё до выхода
Работа мечты или опасная ловушка: какие вакансии в Уфе вызывают тревогу у экспертов
Лес на грани катастрофы? Ученые дали надежду на восстановление сибирской пихты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.