Казанский Рубин пережил хаос и конфликты: кто ответит за провал сезона

Казанский "Рубин" официально подвел черту под футбольным сезоном 2025/26, который оставил у болельщиков смешанные чувства.

Несмотря на серьезные финансовые вливания в трансферную кампанию, летом на усиление состава было выделено более 5 млн евро, итоговое положение команды в таблице не продемонстрировало качественного скачка.

Руководство клуба изначально нацеливало коллектив на попадание в топ-5 Премьер-лиги, однако на практике путь к этой вершине оказался извилистым и полным тактических сложностей.

Старт игрового года выдался многообещающим: подопечные Рашида Рахимова выдали серию из четырех матчей без поражений, включая волевую ничью с "Зенитом".

Как сообщает издание Inkazan.ru, переломным моментом стал разгром от ЦСКА со счетом 1:5, после которого в механизме казанцев произошел системный сбой.

Главный тренер сетовал, что в тот день в ворота его команды "залетело все, что можно было", хотя по количеству созданных моментов "Рубин" не уступал сопернику, что лишний раз подтвердило проблемы с реализацией и качеством исполнителей в лиге.

"Смена тренера в середине цикла всегда несет риски, но для Казани это стало встряской, позволившей игрокам по-новому взглянуть на свои возможности в атаке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Осенний отрезок обернулся затяжным кризисом: в 15 встречах было добыто лишь четыре победы при крайне низкой результативности.

На фоне внутренних конфликтов и недопонимания с президентом клуба Маратом Сафиуллиным Рахимов покинул свой пост, уступив место испанцу Франку Артиге.

Весеннее преображение с новичками Назми Грипши и Игнасио Сааведрой позволило "Рубину" обыграть лидирующий "Краснодар" и разгромить "Локомотив", обеспечив команде пятое место по результатам второй половины чемпионата и восьмую строчку в итоговом протоколе.

Ответы на популярные вопросы о сезоне "Рубина"

Какое итоговое место занял "Рубин" в сезоне 2025/26?

По результатам всех туров казанская команда расположилась на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Кто сменил Рашида Рахимова на посту главного тренера?

Новым наставником клуба стал испанский специалист Франк Артига, ранее работавший в системе "Барселоны" и подмосковных "Химках".

Какие футболисты покинут клуб в летнее трансферное окно?

Уже подтверждено расставание с опытными полузащитниками Олегом Ивановым и Александром Зотовым в рамках масштабной чистки состава.

Удалось ли выполнить задачу на Кубок России?

Нет, "Рубин" вылетел в первом же раунде плей-офф, уступив тульскому "Арсеналу", что стало одним из главных разочарований года.

