Цена ошибки на высоте: Никита Кацалапов столкнулся со своим главным страхом в эфире нового шоу

Спорт

Титулованные российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали участниками экстремального реалити-шоу "Ставка на любовь". Формат проекта требовал от партнеров предельной интуиции: необходимо было предугадать, сможет ли вторая половина справиться с предложенным испытанием. Для Кацалапова участие в съемках превратилось в настоящую проверку характера, так как ему пришлось столкнуться со своим глубинным страхом.

Фигурист Никита Кацалапов
Фото: Own work by Luu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фигурист Никита Кацалапов

В эксклюзивном интервью Виктория Синицина подчеркнула, что искренне восхищена решимостью супруга, которому пришлось работать на большой высоте. Как сообщает Газета.Ru, спортсменка изначально сомневалась в эмоциональной стабильности партнера в таких обстоятельствах, но верила в его бойцовские качества.

Сама Синицина призналась: "Я очень горжусь Никитой и тем, как он проходил испытания, особенно те, что были связаны с его самым большим страхом — страхом высоты. Я не была уверена в том, получится ли у него справиться с эмоциями, но знала точно, что он будет бороться до последнего".

Сам олимпийский чемпион провел параллель между профессиональным фигурным катанием и участием в телевизионных проектах. По мнению Никиты Кацалапова, в большом спорте ответственность значительно выше, поскольку атлет защищает честь всей страны. Тем не менее в реалити-шоу паре удалось не только сохранить игровой азарт, но и открыть друг в друге новые грани, проверяя собственные возможности на прочность в стрессовых ситуациях.

"Преодоление фобий через физическую активность — это мощный психологический инструмент, который часто используют профессиональные атлеты для расширения адаптивных возможностей организма", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Миронов Дмитрий.

Ответы на популярные вопросы о Никите Кацалапове

Какое испытание стало для фигуриста самым сложным?

Наибольшие трудности вызвали задания, связанные с большой высотой, так как спортсмен открыто признает наличие этой фобии.

Как Виктория Синицина оценила участие мужа в проекте?

Фигуристка отметила стойкость Никиты и его готовность идти до конца ради общего результата, несмотря на внутренний дискомфорт.

В чем разница между спортом и реалити-шоу по мнению Кацалапова?

Спортсмен считает, что в спорте дистанция к цели занимает всю жизнь, а цена ошибки выше из-за ответственности перед болельщиками всей страны.

Какую цель преследовала пара на шоу "Ставка на любовь"?

Помимо победы, супруги стремились лучше узнать друг друга в необычных условиях и выйти за пределы привычного ледового пространства.

Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
