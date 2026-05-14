Скандалы, рекорды и давление трибун: финал Кубка Гагарина выходит на новый уровень

Финальная серия Кубка Гагарина между казанским "Ак Барсом" и ярославским "Локомотивом" перемещается в столицу Татарстана при равном счете.

После стартовой неудачи в Ярославле подопечные Анвара Гатиятулина сумели провести качественную работу над ошибками и восстановить паритет. Теперь психологическое преимущество переходит к казанцам, которые готовятся принять соперника на родном льду 15 и 17 мая, демонстрируя готовность к затяжному противостоянию в борьбе за главный трофей КХЛ.

Первое столкновение команд 11 мая завершилось в пользу "железнодорожников", которые заставили "Ак Барс" капитулировать со счетом 0:3. Голы Александра Радулова, Максима Березкина и Байрона Фрэза обеспечили хозяевам уверенный задел, несмотря на то что казанский клуб превзошел оппонента по ряду статистических показателей, включая процент выигранных единоборств и ожидаемые голы.

Как отмечает издание Inkazan.ru, ключевым фактором поражения стала слабая реализация большинства, в то время как ярославцы свои шансы использовали максимально эффективно. Подобные камбэки Локомотива и умение терпеть в обороне стали визитной карточкой команды в текущем плей-офф.

Реванш во втором матче получился более чем убедительным: защитник Митчелл Миллер переписал историю лиги, оформив первый хет-трик среди игроков обороны в финальных сериях. "Ак Барс" доминировал на протяжении всей встречи, забросив пять шайб и пропустив лишь однажды от Георгия Иванова.

Пока Казань праздновала успех, Ярославль столкнулся с критикой за закрытость — клуб ограничил доступ журналистов в раздевалку, в то время как столица Татарстана превратилась в единую фан-зону с медиафасадами "Ак Барс Арены" и подсвеченным зеленым цветом мостом Миллениум.

"Победа "Ак Барса" во втором матче — это не просто выравнивание счета, а демонстрация глубины состава и тактической гибкости. Миллер показал, что современный хоккей требует от защитников активного включения в атаку, что и стало фатальным сюрпризом для обороны ярославцев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Масштабная поддержка команды в Казани затронула даже гастрономическую сферу: более 140 заведений украсили свои веранды атрибутикой клуба, включая джерси и шарфы.

Такая консолидация города вокруг хоккея неудивительна, ведь для республики этот вид спорта давно стал национальным брендом.

Пятый матч серии в любом случае вернется в Ярославль 19 мая, но до этого момента "Локомотиву" предстоит выдержать колоссальное давление трибун в "Татнефть Арене".

Ответы на популярные вопросы о финале Кубка Гагарина

Какой сейчас счет в финальной серии между "Ак Барсом" и "Локомотивом"?

На данный момент в серии зафиксирована ничья — 1:1. Команды обменялись победами в Ярославле, и теперь противостояние продолжается до четырех побед одной из сторон.

Кто из игроков установил исторический рекорд во втором матче?

Защитник "Ак Барса" Митчелл Миллер стал первым в истории КХЛ игроком своего амплуа, которому удалось забросить три шайбы в одном матче финала Кубка Гагарина.

Где и когда пройдут следующие игры серии?

Ближайшие две встречи состоятся в Казани 15 и 17 мая. Пятый поединок запланирован в Ярославле на 19 мая.

Как город Казань поддерживает свою команду вне ледовой арены?

В городе организована масштабная кампания: мост Миллениум подсвечен зеленым, на зданиях (включая мэрию) вывешены джерси клуба, а тематические ролики транслируются в метро и на уличных билбордах.

