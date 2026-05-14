Анонсированные в Лас-Вегасе "Стероидные игры" могут стать не столько спортивным триумфом, сколько масштабным экспериментом над человеческой физиологией.

Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Владимир Драчев считает, что подобные состязания выходят за рамки традиционных представлений о честной борьбе.

По его мнению, грядущее событие в Неваде, запланированное на 24 мая, ориентировано на демонстрацию возможностей фармакологии, а не на атлетизм в его исходном понимании.

Драчев подчеркнул, что отмена антидопингового контроля превращает соревнование в проверку организма на устойчивость к экстремальным нагрузкам под воздействием медицинских стимуляторов.

В то время как обычный мужской организм функционирует в рамках естественных биологических циклов, участники "игр на допинге" будут сознательно их нарушать. Эксперт акцентировал внимание на том, что официальная медицина в спорте призвана оберегать здоровье, а не форсировать показатели ценой жизни.

"Понятно, что на этих играх будет разрешено все, применение любых препаратов. Понять человеческий организм и возможности медицины. Что из него можно сделать, из этого человека?" — отметил Драчев.

Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, бывший спортсмен видит в этом мероприятии "праздник медицины", где на первый план выходят интересы спонсоров и производителей препаратов, что ставит под угрозу лишний вес и общее физическое состояние атлетов.

"Риск внезапной остановки сердца или необратимого разрушения печени возрастает многократно, когда терапевтические дозы заменяются ударными. Такие игры фактически легализуют путь к инвалидности ради кратковременного шоу", — предупредил в беседе с Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Владимир Драчев также выразил сомнение в том, что установленные рекорды будут иметь ценность для истории спорта. Он пояснил, что отсутствие ограничений уничтожает саму суть конкуренции, превращая человека в биомеханический объект для клинических наблюдений.

Преодоление природных лимитов, по словам призера Олимпиады, лишает атлета биологической защиты, которую организм выстраивал эволюционно.

Ответы на популярные вопросы о "Стероидных играх"

Что представляют собой "Стероидные игры"?

Это коммерческий спортивный турнир, где полностью отсутствует допинг-контроль, что позволяет участникам использовать любые медицинские препараты для достижения сверхрезультатов.

Где и когда пройдут первые такие соревнования?

Мероприятие запланировано к проведению в Лас-Вегасе (США), старт соревнований назначен на 24 мая.

В чем главная опасность таких соревнований для атлетов?

Неограниченный прием стероидов и стимуляторов может привести к критическим сбоям в работе сердечно-сосудистой системы, гормональному коллапсу и летальному исходу.

Будут ли результаты игр признаны спортивными федерациями?

Нет, официальные международные организации не признают подобные форматы, так как они прямо нарушают принципы чистого спорта и кодекс WADA.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
