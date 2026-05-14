Лас-Вегас готовит спорные Стероидные игры: ученые бьют тревогу из-за рисков здоровья

Анонсированные в Лас-Вегасе "Стероидные игры" могут стать не столько спортивным триумфом, сколько масштабным экспериментом над человеческой физиологией.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use Мужчина с гирей в тренажерном зале

Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Владимир Драчев считает, что подобные состязания выходят за рамки традиционных представлений о честной борьбе.

По его мнению, грядущее событие в Неваде, запланированное на 24 мая, ориентировано на демонстрацию возможностей фармакологии, а не на атлетизм в его исходном понимании.

Драчев подчеркнул, что отмена антидопингового контроля превращает соревнование в проверку организма на устойчивость к экстремальным нагрузкам под воздействием медицинских стимуляторов.

В то время как обычный мужской организм функционирует в рамках естественных биологических циклов, участники "игр на допинге" будут сознательно их нарушать. Эксперт акцентировал внимание на том, что официальная медицина в спорте призвана оберегать здоровье, а не форсировать показатели ценой жизни.

"Понятно, что на этих играх будет разрешено все, применение любых препаратов. Понять человеческий организм и возможности медицины. Что из него можно сделать, из этого человека?" — отметил Драчев.

Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, бывший спортсмен видит в этом мероприятии "праздник медицины", где на первый план выходят интересы спонсоров и производителей препаратов, что ставит под угрозу лишний вес и общее физическое состояние атлетов.

"Риск внезапной остановки сердца или необратимого разрушения печени возрастает многократно, когда терапевтические дозы заменяются ударными. Такие игры фактически легализуют путь к инвалидности ради кратковременного шоу", — предупредил в беседе с Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Владимир Драчев также выразил сомнение в том, что установленные рекорды будут иметь ценность для истории спорта. Он пояснил, что отсутствие ограничений уничтожает саму суть конкуренции, превращая человека в биомеханический объект для клинических наблюдений.

Преодоление природных лимитов, по словам призера Олимпиады, лишает атлета биологической защиты, которую организм выстраивал эволюционно.

Ответы на популярные вопросы о "Стероидных играх"

Что представляют собой "Стероидные игры"?

Это коммерческий спортивный турнир, где полностью отсутствует допинг-контроль, что позволяет участникам использовать любые медицинские препараты для достижения сверхрезультатов.

Где и когда пройдут первые такие соревнования?

Мероприятие запланировано к проведению в Лас-Вегасе (США), старт соревнований назначен на 24 мая.

В чем главная опасность таких соревнований для атлетов?

Неограниченный прием стероидов и стимуляторов может привести к критическим сбоям в работе сердечно-сосудистой системы, гормональному коллапсу и летальному исходу.

Будут ли результаты игр признаны спортивными федерациями?

Нет, официальные международные организации не признают подобные форматы, так как они прямо нарушают принципы чистого спорта и кодекс WADA.

