Легенда ЦСКА под угрозой: ФНС требует банкротства Матьяжа Смодиша из-за долгов

Российская налоговая служба инициировала процедуру банкротства в отношении титулованного словенского баскетболиста Матьяжа Смодиша, который долгие годы являлся ключевым игроком московского ЦСКА.

Баскетбол

Согласно сведениям из базы арбитражных дел, УФНС по Кировской области подало соответствующее заявление в связи с крупной задолженностью атлета перед государственным бюджетом. Суммарные претензии фискального органа к 46-летнему форварду превышают 1,8 млн рублей, включая основной долг и начисленные пени.

Как сообщает Газета. Ru со ссылкой на данные сервиса Rusprofile, налоговики настаивают на введении процедуры реализации имущества должника. В материалах дела Арбитражного суда Москвы уточняется, что сумма основного долга составляет около 1,2 млн рублей, в то время как оставшиеся 0,6 млн рублей накопились в качестве штрафных санкций.

Напомним, что Смодиш выступал за армейский клуб в период с 2005 по 2011 год, дважды завоевав титул чемпиона Евролиги, и такие финансовые претензии могут стать серьезным ударом по репутации звезды, чей вклад в российский баскетбол сложно переоценить.

Спортивный путь уроженца Трбовле был насыщенным: до переезда в Москву он играл за итальянские гранды "Виртус Болонья" и "Фортитудо", а после завершения контракта с ЦСКА защищал цвета хорватской "Цедевиты".

Окончательно Смодиш ушел из большого спорта в 2013 году, вернувшись в родной клуб КРКА. Помимо клубных достижений, Матьяж был незаменимым элементом национальной сборной Словении, приняв участие в пяти чемпионатах Европы.

Ситуация с долгами Смодиша напоминает иные случаи преследования известных атлетов, когда игнорировать долги становится невозможно из-за жесткой позиции контролирующих органов.

"Банкротство физлица-нерезидента — процедура сложная, но юридически обоснованная, если у должника осталось имущество на территории РФ или были неисполненные обязательства по итогам периодов получения дохода в нашей стране. При сумме долга свыше 500 тысяч рублей ФНС имеет полное право требовать реализации активов для покрытия дефицита бюджета", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы о деле Матьяжа Смодиша

За что именно баскетболист задолжал налоговой?

Согласно судебным документам, основная часть долга в 1,2 млн рублей сформировалась как недоимка по налогам, вероятно, накопленная за период его профессиональной деятельности в России, плюс 0,6 млн рублей пеней за просрочку платежей.

Какое имущество могут изъять у Смодиша?

Налоговая служба требует введения процедуры реализации имущества, что подразумевает поиск и продажу любых российских активов спортсмена: недвижимости, банковских счетов или долей в бизнесе.

Почему делом занимается налоговая Кировской области?

В системе ФНС иски о банкротстве часто подаются специализированными управлениями или по месту последней регистрации/нахождения активов должника, что технически определило подсудность кировскому управлению.

Как этот иск отразится на карьере ветерана?

Смодиш официально завершил карьеру игрока в 2013 году, поэтому иск не повлияет на его выступления, однако может создать юридические препятствия для посещения России или ведения здесь коммерческих проектов.

