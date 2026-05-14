Легенда ЦСКА под угрозой: ФНС требует банкротства Матьяжа Смодиша из-за долгов

Российская налоговая служба инициировала процедуру банкротства в отношении титулованного словенского баскетболиста Матьяжа Смодиша, который долгие годы являлся ключевым игроком московского ЦСКА.

Фото: unsplash.com by Albert Stoynov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Согласно сведениям из базы арбитражных дел, УФНС по Кировской области подало соответствующее заявление в связи с крупной задолженностью атлета перед государственным бюджетом. Суммарные претензии фискального органа к 46-летнему форварду превышают 1,8 млн рублей, включая основной долг и начисленные пени.

Как сообщает Газета. Ru со ссылкой на данные сервиса Rusprofile, налоговики настаивают на введении процедуры реализации имущества должника. В материалах дела Арбитражного суда Москвы уточняется, что сумма основного долга составляет около 1,2 млн рублей, в то время как оставшиеся 0,6 млн рублей накопились в качестве штрафных санкций.

Напомним, что Смодиш выступал за армейский клуб в период с 2005 по 2011 год, дважды завоевав титул чемпиона Евролиги, и такие финансовые претензии могут стать серьезным ударом по репутации звезды, чей вклад в российский баскетбол сложно переоценить.

Спортивный путь уроженца Трбовле был насыщенным: до переезда в Москву он играл за итальянские гранды "Виртус Болонья" и "Фортитудо", а после завершения контракта с ЦСКА защищал цвета хорватской "Цедевиты".

Окончательно Смодиш ушел из большого спорта в 2013 году, вернувшись в родной клуб КРКА. Помимо клубных достижений, Матьяж был незаменимым элементом национальной сборной Словении, приняв участие в пяти чемпионатах Европы.

Ситуация с долгами Смодиша напоминает иные случаи преследования известных атлетов, когда игнорировать долги становится невозможно из-за жесткой позиции контролирующих органов.

"Банкротство физлица-нерезидента — процедура сложная, но юридически обоснованная, если у должника осталось имущество на территории РФ или были неисполненные обязательства по итогам периодов получения дохода в нашей стране. При сумме долга свыше 500 тысяч рублей ФНС имеет полное право требовать реализации активов для покрытия дефицита бюджета", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы о деле Матьяжа Смодиша

За что именно баскетболист задолжал налоговой?

Согласно судебным документам, основная часть долга в 1,2 млн рублей сформировалась как недоимка по налогам, вероятно, накопленная за период его профессиональной деятельности в России, плюс 0,6 млн рублей пеней за просрочку платежей.

Какое имущество могут изъять у Смодиша?

Налоговая служба требует введения процедуры реализации имущества, что подразумевает поиск и продажу любых российских активов спортсмена: недвижимости, банковских счетов или долей в бизнесе.

Почему делом занимается налоговая Кировской области?

В системе ФНС иски о банкротстве часто подаются специализированными управлениями или по месту последней регистрации/нахождения активов должника, что технически определило подсудность кировскому управлению.

Как этот иск отразится на карьере ветерана?

Смодиш официально завершил карьеру игрока в 2013 году, поэтому иск не повлияет на его выступления, однако может создать юридические препятствия для посещения России или ведения здесь коммерческих проектов.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
